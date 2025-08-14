Szánthó Miklósamerikai külügyUkrajnaJogsértésZelenszkijjelentés

Szánthó Miklós: Az amerikai külügy jelentése árnyalja az Ukrajnáról szóló nyugati narratívát

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója közösségi oldalán osztotta meg az Egyesült Államok külügyminisztériumának 2024-es emberi jogi jelentésének összefoglalóját, amely számos súlyos megállapítást tartalmaz Ukrajnáról. A dokumentum, miközben részletesen kitér az orosz hadsereg által elkövetett jogsértésekre, az ukrán kormány és hivatalos szervek felelősségét sem hagyja figyelmen kívül.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook
2025. 08. 14. 14:15
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy Downing Street témájú bögréből iszik Fotó: Ben Stansall Forrás: AFP
A jelentés egyik központi megállapítása, hogy az ukrán kormánytisztviselők részéről számos, hiteles források által alátámasztott emberi jogi jogsértés történt, írja a bejegyzés.

Köztük kínzások, önkényes letartóztatások, valamint a sajtó- és véleményszabadság súlyos korlátozása. A hadiállapot fenntartása következtében a demokratikus szabadságjogok – különösen a média függetlensége és a jogi védelem – jelentősen szűkültek, a felelős tisztviselők azonosítása és felelősségre vonása pedig sok esetben elmaradt.

Médiaszabadság korlátozása

A dokumentum külön kitér a médiapiac kormányzati ellenőrzésére. A „telemaraton” rendszer bevezetésével egységes háborús narratívát közvetítenek a főműsoridős híradókban, míg egyes ellenzéki médiumokat kizártak a digitális sugárzásból vagy biztonsági okokra hivatkozva blokkoltak. Kormánykritikus újságírók fenyegetésekről, megfigyelésekről és negatív kampányokról számoltak be, sőt előfordult, hogy katonai behívóval próbálták elhallgattatni őket. A hadiállapot idején drasztikusan korlátozták a sztrájkjogot, a kollektív szerződések megkötésének lehetőségét és a szakszervezeti érdekérvényesítést. Bár az alkotmány garantálja e jogokat, a gyakorlatban a jogszabályi korlátozások és a bürokratikus akadályok miatt a munkavállalói jogok érvényesítése jelentősen gyengült.

Katonai szolgálat alóli mentesítés

A jelentés több olyan esetről is beszámol, amikor lelkiismereti okból mentesítést kérő férfiakat önkényesen őrizetbe vettek, bántalmaztak vagy kínzásnak vetettek alá. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat gyakran bírói engedély nélkül, magánzárkában tartott fogva személyeket, és kényszerítette őket dokumentumok aláírására.

Antiszemita incidensek

A dokumentum antiszemita támadásokat is rögzít: több városban megrongálták a hanukai menórákat, Mikolajivban pedig Molotov-koktélos támadás ért egy zsinagógát. Ezek az esetek nemzetközi figyelmet is kaptak, és fokozott biztonsági intézkedéseket vontak maguk után.

Szánthó Miklós szerint a jelentés megállapításai erősen árnyalják a nyugati – különösen a brüsszeli – politikai fősodorban terjesztett, „harcos, mégis emberarcú” Zelenszkij-képet. 

Az amerikai külügy részletes értékelése alapján a jogállamiság, a sajtószabadság és a civil szabadságjogok állapota súlyos kihívásokkal küzd a háborús Ukrajnában.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy Downing Street témájú bögréből iszik (Fotó: AFP/Ben Stansall) 

