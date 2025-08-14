Szánthó Miklós: Az amerikai külügy jelentése árnyalja az Ukrajnáról szóló nyugati narratívát

Köztük kínzások, önkényes letartóztatások, valamint a sajtó- és véleményszabadság súlyos korlátozása. A hadiállapot fenntartása következtében a demokratikus szabadságjogok – különösen a média függetlensége és a jogi védelem – jelentősen szűkültek, a felelős tisztviselők azonosítása és felelősségre vonása pedig sok esetben elmaradt.

Médiaszabadság korlátozása

A dokumentum külön kitér a médiapiac kormányzati ellenőrzésére. A „telemaraton” rendszer bevezetésével egységes háborús narratívát közvetítenek a főműsoridős híradókban, míg egyes ellenzéki médiumokat kizártak a digitális sugárzásból vagy biztonsági okokra hivatkozva blokkoltak. Kormánykritikus újságírók fenyegetésekről, megfigyelésekről és negatív kampányokról számoltak be, sőt előfordult, hogy katonai behívóval próbálták elhallgattatni őket. A hadiállapot idején drasztikusan korlátozták a sztrájkjogot, a kollektív szerződések megkötésének lehetőségét és a szakszervezeti érdekérvényesítést. Bár az alkotmány garantálja e jogokat, a gyakorlatban a jogszabályi korlátozások és a bürokratikus akadályok miatt a munkavállalói jogok érvényesítése jelentősen gyengült.

Katonai szolgálat alóli mentesítés

A jelentés több olyan esetről is beszámol, amikor lelkiismereti okból mentesítést kérő férfiakat önkényesen őrizetbe vettek, bántalmaztak vagy kínzásnak vetettek alá. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat gyakran bírói engedély nélkül, magánzárkában tartott fogva személyeket, és kényszerítette őket dokumentumok aláírására.