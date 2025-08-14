A jelentés egyik központi megállapítása, hogy az ukrán kormánytisztviselők részéről számos, hiteles források által alátámasztott emberi jogi jogsértés történt, írja a bejegyzés.
Szánthó Miklós: Az amerikai külügy jelentése árnyalja az Ukrajnáról szóló nyugati narratívát
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója közösségi oldalán osztotta meg az Egyesült Államok külügyminisztériumának 2024-es emberi jogi jelentésének összefoglalóját, amely számos súlyos megállapítást tartalmaz Ukrajnáról. A dokumentum, miközben részletesen kitér az orosz hadsereg által elkövetett jogsértésekre, az ukrán kormány és hivatalos szervek felelősségét sem hagyja figyelmen kívül.
Köztük kínzások, önkényes letartóztatások, valamint a sajtó- és véleményszabadság súlyos korlátozása. A hadiállapot fenntartása következtében a demokratikus szabadságjogok – különösen a média függetlensége és a jogi védelem – jelentősen szűkültek, a felelős tisztviselők azonosítása és felelősségre vonása pedig sok esetben elmaradt.
Médiaszabadság korlátozása
A dokumentum külön kitér a médiapiac kormányzati ellenőrzésére. A „telemaraton” rendszer bevezetésével egységes háborús narratívát közvetítenek a főműsoridős híradókban, míg egyes ellenzéki médiumokat kizártak a digitális sugárzásból vagy biztonsági okokra hivatkozva blokkoltak. Kormánykritikus újságírók fenyegetésekről, megfigyelésekről és negatív kampányokról számoltak be, sőt előfordult, hogy katonai behívóval próbálták elhallgattatni őket. A hadiállapot idején drasztikusan korlátozták a sztrájkjogot, a kollektív szerződések megkötésének lehetőségét és a szakszervezeti érdekérvényesítést. Bár az alkotmány garantálja e jogokat, a gyakorlatban a jogszabályi korlátozások és a bürokratikus akadályok miatt a munkavállalói jogok érvényesítése jelentősen gyengült.
Katonai szolgálat alóli mentesítés
A jelentés több olyan esetről is beszámol, amikor lelkiismereti okból mentesítést kérő férfiakat önkényesen őrizetbe vettek, bántalmaztak vagy kínzásnak vetettek alá. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat gyakran bírói engedély nélkül, magánzárkában tartott fogva személyeket, és kényszerítette őket dokumentumok aláírására.
További Külföld híreink
Antiszemita incidensek
A dokumentum antiszemita támadásokat is rögzít: több városban megrongálták a hanukai menórákat, Mikolajivban pedig Molotov-koktélos támadás ért egy zsinagógát. Ezek az esetek nemzetközi figyelmet is kaptak, és fokozott biztonsági intézkedéseket vontak maguk után.
Szánthó Miklós szerint a jelentés megállapításai erősen árnyalják a nyugati – különösen a brüsszeli – politikai fősodorban terjesztett, „harcos, mégis emberarcú” Zelenszkij-képet.
Az amerikai külügy részletes értékelése alapján a jogállamiság, a sajtószabadság és a civil szabadságjogok állapota súlyos kihívásokkal küzd a háborús Ukrajnában.
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy Downing Street témájú bögréből iszik (Fotó: AFP/Ben Stansall)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Globál Nógrádi Györggyel – Donald Trump komoly alkut köthet Vlagyimir Putyinnal
Ukrajna már rég elvesztette a háborút.
Orbán Viktor: Brüsszel nem Magyarország főnöke
Jó, ha tisztázzuk: Brüsszel nem Magyarország főnöke! Az Európai Unió szuverén országok közössége – fogalmazott a miniszterelnök.
Egyet meztelenül, három másik holttestet pedig ruhában találtak meg egymástól néhány méterre a Szajnában
Mindegyik férfi.
Putyin elindult Alaszkába
Felszállt Moszkvából Vlagyimir Putyin különgépe.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Globál Nógrádi Györggyel – Donald Trump komoly alkut köthet Vlagyimir Putyinnal
Ukrajna már rég elvesztette a háborút.
Orbán Viktor: Brüsszel nem Magyarország főnöke
Jó, ha tisztázzuk: Brüsszel nem Magyarország főnöke! Az Európai Unió szuverén országok közössége – fogalmazott a miniszterelnök.
Egyet meztelenül, három másik holttestet pedig ruhában találtak meg egymástól néhány méterre a Szajnában
Mindegyik férfi.
Putyin elindult Alaszkába
Felszállt Moszkvából Vlagyimir Putyin különgépe.