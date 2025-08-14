közleményzsarolásBrüsszelOrbán BalázspénzTarjányi Péter

Orbán Balázs: Brüsszel a magyar ellenzéki pártokkal összejátszva pénzzel zsarolja az országot

Orbán Balázs szerint a beavatkozás nem közleményekkel, hanem pénzzel történik. A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán felhívta a figyelmet: Brüsszel a magyar ellenzékkel együttműködve próbálja nyomás alá helyezni hazánkat, miközben külföldről finanszírozzák az ellenzéki médiát és kampányokat.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 14:17
Orbán Balázs
„Beavatkozni nem közleményekkel szokás, hanem pénzzel” – írta közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Mint fogalmazott, az ellenzéki „szakértőnek” fel sem tűnik, hogy Brüsszel a magyar ellenzéki pártokkal összejátszva próbálja pénzügyi eszközökkel zsarolni Magyarországot.

Orbán Balázs
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Forrás: Facebook / Orbán Balázs)

Orbán Balázs bejegyzése Tarjányi Péter Indexnek adott interjújára volt reakció. A biztonságpolitikai szakértő a lapnak azt mondta: „Azt gondolom, hogy a beavatkozás az a mindennapokban, kommunikációban, közleményekben történik.”

Erre válaszul a politikai igazgató hangsúlyozta: 

Brüsszel már régóta beavatkozik – csak éppen nem nyilatkozatokkal, hanem anyagi nyomásgyakorlással.

Orbán Balázs emlékeztetett: dokumentumok bizonyítják, hogy a magyar ellenzéki médiumokat és politikai kampányokat külföldről finanszírozták, és finanszírozzák ma is. „Szégyen és gyalázat!” – tette hozzá.

Szerinte mindez világosan mutatja, hogy Brüsszelnek nem a jogállamiság, hanem a politikai befolyásszerzés a célja, és ebben hazai szövetségesei is partnerek.

Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: Facebook / Orbán Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

