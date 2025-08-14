Szijjártó PéterNémeth BalázsHarcosok Órája

Brüsszel kormányváltást akar Magyarországon

A Harcosok órája csütörtöki adásában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt a vendég. A műsorban beszéltek az orosz hírszerzés jelentéséről is, amelyre Szijjártó Péter reagált.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 13:11
Szijjártó Péter Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
Németh Balázs a Harcosok órája ma reggeli adásában az orosz hírszerzési jelentésről is kérdezte Szijjártó Pétert.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter a Harcosok órája vendége volt (Forrás: Facebook)

Az orosz hírszerzés szerint ugyanis Brüsszel kormányváltást akar Magyarországon. 

Szijjártó Péter a műsorban erre reagálva elmondta:

Ami az orosz hírszerző szolgálatnak a tegnapi jelentését illeti. Hát, amikor elolvastam, akkor az jutott eszembe, hogy azért már semmi nem a régi, hiszen az embernek az orosz titkosszolgálatról van egy olyanfajta, hát hogy is mondjam, elképzelése, vagy képzete, vagy illúziója, hogy ez aztán a világ egyik legerősebb, legfifikásabb, legsérósabb szervezete. Ehhez képest most kijönnek egy olyan jelentéssel, amit mindenki tud. 

A tárcavezető így folytatta:

És akkor ennél durvább már csak az, hogy a magyarországi liberális, meg külföldről finanszírozott médiumok, meg az általuk kitartott politikusok ezt úgy adják elő, mintha ez valami óriási újdonság lenne. Hát az nem egy nagy hírszerző teljesítmény, hogy mondjuk fél évvel azután, hogy az Európai Néppárt vezetője az Európai Parlamentben világosan elmondja, hogy ők kormányváltást akarnak Magyarországon. Több mint fél évvel később ez megjelenik egy hírszerzői jelentésben, hogy Brüsszel kormányváltást akar Magyarországon. Jó reggelt kívánok! – ahogy mondani szokták.

A helyzet az, hogy itt semmi újdonság nincsen, Brüsszel le akarja váltani a magyarországi kormányt, ezt mindenki látja, ezt az is látja, aki nem foglalkozik politikával. Brüsszel abban érdekelt, hogy a 27. európai uniós tagállamban is egy őt kiszolgáló, egy a brüsszeli törekvésekhez kritikátlanul viszonyuló, a brüsszeli birodalomépítést kiszolgáló kormány jöjjön létre. Erről szólt ez a tegnapi hatalmas leleplezés, amit körülbelül nem tudom, hány éve tudunk

– mondta.

Ahogy ugye ott Brüsszelben a Manfred Weber szokta mondani, tehát szégyentelenül, nyíltan, gátlástalanul, világosan megmondták a magyar embereknek, kit kell választanotok. Na most rossz lóra tettek, mert ez itt Magyarországon nem működik – hangsúlyozta.

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)

