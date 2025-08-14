Elindult a MÁV 15 milliárd forintos állomásmegújítási programja

A MÁV-csoport országos, 14 vármegyében több mint 30 helyszínt érintő állomásfelújítási programot indított el 15 milliárd forintból, amelyet saját forrásból és a Magyar falu program finanszírozásában valósít meg – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a program elindulásának helyszínen, Esztergomban. Az MTI tudósítása szerint elmondta: az uniós források hiánya azonnal éreztette hatását a vasútfejlesztéseknél, ezért

a MÁV saját forrásból indította el idén nyáron Rákosrendező és a Keleti pályaudvar-infrastruktúra felújítását, valamint a most kezdődő és 2026 nyarán záruló állomásmegújítási programját.

Megemlítette az Európai Befektetési Bankkal tető alá hozandó 1+1 milliárd eurós hitelkeretet mint leendő fejlesztési forrást. Szólt arról, hogy a Magyar falu program finanszírozásában 11 megállóhelyen – ott ahol korábban nem volt megálló, vagy állaga miatt lebontották – könnyűszerkezetes épületeket emelnek.

A MÁV-csoport saját forrásaiból további több mint 20 helyszínen megújulnak az épületek, várótermek és mosdóblokkok. A legtöbb helyen az állomás környezete is átalakul, és ahol szükséges fejlesztik az utastájékoztatást is.

Lesznek olyan helyszínek, ahol a peronra vezető aluljárók és lépcsőket is felújítják, és egy új megállóhelyet is építenek.

Kiemelte Gyula történelmi vasúti épületének felújítását, amely a munkálatok után visszanyeri második világháború előtti arculatát. A vasútállomás-felújítási program Komárom-Esztergom vármegye két településén, Leányváron és Esztergom-Kertvárosban kezdődött el. Utóbbi állomáson megújul a mosdóblokk modern és klimatizált várótermet alakítanak ki, és akadálymentesítik az épületet és annak környezetét.