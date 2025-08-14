Vízzel segít a rekkenő hőségben a MÁV

Az augusztus 14-től várhatóan vasárnap délutánig elrendelt hőségriadó alatt a MÁV-csoport ingyen oszt vizet a forgalmasabb állomásokon naponta 10 és 17 óra között – tájékoztatott a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága. Budapesten a Déli, a Keleti és a Nyugati pályaudvaron a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celldömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig

a pénztárban kaphatnak vizet a vonatokra várakozók.

A VOLÁN-járatokkal utazóknak a hőségben Budapesten a népligeti és kelenföldi autóbusz-állomáson, Balatonfüreden, Békéscsabán, Debrecenben, Egerben, Győrben, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szolnokon, Szombathelyen, Tatabányán, Veszprémben és Zalaegerszegen pedig

a buszállomásokon adnak vizet.

A HÉV-járatok utasai a Batthyány téren és a Boráros téren kaphatnak a hűsítőből. Az Örs vezér terén és Közvágóhídon pedig ivókutakat állítottak fel.