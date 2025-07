Semjén Zsolt: A magyarság megmaradásához versenyképes tudás kell

A negyedik cél a szülőföldön való maradás, aminek része a szolgálati lakások biztosítása, ez teszi lehetővé, hogy itt maradjanak a magasan képzett szakemberek.

Az alapítvány ugyanakkor szakkönyvtárat is biztosít, továbbá orvosi könyvek kiadásával is foglalkozik, ami azért is fontos, mert

ha nincs magyar könyvkiadás és nincs magyar szaknyelv, és nem figyelünk arra tudatosan, hogy a tudományt, a tudományunkat magyar szaknyelven gondoljuk és műveljük", akkor az utódállamok idegen nyelvű környezetében "a magyar szaknyelv elkezd szétfejlődni, szétesni

– fogalmazott a miniszterelnök-helyettes. Kulcsfontosságúnak nevezte, hogy az egész Kárpát-medencében - ahogy az erdészek is elkészítették az erdészeti magyar szakszótárt - ugyanúgy az orvosi nyelvben, a jogászi nyelvben is "tartsuk meg az egységes magyar szaknyelvet", mert ez teszi lehetővé, hogy a magyar köznyelv és a magyar irodalmi nyelv mellett a magyar nyelv teljességében megmaradjon. Semjén Zsolt kitért arra is, hogy az alapítvány jóvoltából kilenc városban 21 ingatlan gazdagodik új funkcióval, a szervezetet a magyar állam a nemzeti jelentőségű intézmények között támogatja, miután a Magyar Állandó Értekezlet döntése alapján felvették a nemzeti jelentőségű intézmények sorába. Ennek jóvoltából azt a 300 milliós normatív támogatást is automatikusan megkapja, ami az ilyen intézményeknek jár.