Pro Filii Alapítványszervezetcsaládsegítséggyermek

A Pro Filii Alapítvány milliárdos támogatással segített ott, ahol a legjobban kellett

Közel 250 millió forintos támogatásról döntött a Mészáros-csoport karitatív szervezete: a Pro Filii Alapítvány súlyos beteg gyermekek, rászoruló családok és civil szervezetek megsegítésére ítélt meg forrásokat az év utolsó negyedéves pályázati ciklusában.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 16:17
Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Mészáros-csoport karitatív tevékenységét koordináló Pro Filii Alapítvány az utolsó negyedéves pályázati ciklusban is nagymértékű támogatást ítélt meg a leginkább rászorultak javára – közölte a Mészáros-csoport kommunikációs igazgatósága szerdán. Tájékoztatásuk szerint az alapítványhoz 494 pályázó több mint 2,5 milliárd forintra nyújtott be kérelmet, a kuratórium döntése alapján végül 70 pályázat részesül közel 250 millió forint összértékű dotációban. A szervezet 2025-ben is több mint egymilliárd forintot osztott szét pályázati keretek között. A tárgyidőszakban 46 magánszemély közel 120 millió forint, 24 civil és nonprofit szervezet pedig mintegy 130 millió forintos össztámogatást kapott.

Tass, 2025. május 21. Várkonyi Andrea, a Mészáros Csoport karitatív tevékenységét koordináló Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke beszédet mond az ÁGOTA Alapítvány köszönetnyilvánító eseményén ÁGOTA Falván, Tass-Alsószenttamáson 2025. május 21-én. A Pro Filii 2023 óta segíti az Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítványon (ÁGOTA) keresztül a gyermekvédelmi gondoskodásban élő és a veszélyeztetett fiatalokat. A legutóbbi, 10 milliós adományt az ÁGOTA Alapítvány által működtetett ÁGOTA Falva gyermektábor fejlesztésére, szálláshelyek bővítésére fordították. Az idei adományból lepedőket, ágyneműszetteket, huzatokat és vastag plédeket vásároltak. MTI/Máthé Zoltán
Várkonyi Andrea, a Mészáros-csoport karitatív tevékenységét koordináló Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke
(Fotó: Máthé Zoltán / MTI)

A Pro Filii Alapítvány az utolsó negyedéves pályázati ciklusban is kiemelt figyelmet fordított a súlyos egészségügyi problémával küzdő gyermekek és a tartósan beteg felnőttek támogatására. A szervezet hozzájárult többek között

  • agyvérzéssel született, extrém koraszülött hármasikrek rehabilitációjához,
  • egy gyermek lábfej-rekonstrukciós ortopédiai műtétjének finanszírozásához,
  • agyi bénulással élő kisfiú robotterápiájához,
  • féloldali bénulással élő gyermek fejlesztéséhez,
  • továbbá Down-szindrómával, autizmussal, illetve ritka genetikai rendellenséggel született kiskorúak, például egy Prader-Willi-szindrómás kislány, valamint egy Galloway-Mowat-szindrómás kétéves kisfiú fejlesztéséhez.

A dotációk többek között lehetővé teszik egy súlyos vasúti balesetben mindkét lábát és alkarját elveszítő családapa myoelektromos protézisének beszerzését, valamint egy spasticus agyi bénulással élő és egy kilencéves, agydaganat-műtéten átesett gyermek terápiáját is.

A közleményben idézték Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnökét:

Alapítványunk ebben az évben is több ezer súlyos beteg gyermeknek, felnőttnek és nehéz helyzetbe került családnak nyújtott segítséget. Rengeteg életmentő kezelésre, egészségügyi intézmények felújítására, nélkülözhetetlen orvosi műszerek beszerzésére adtunk támogatást. Ezek mindegyike egy külön történetet hordoz magában, a pályázatok mögött küzdelem és félelem áll. Mindezeket szem előtt tartva fontos, hogy a segítség minél hamarabb megérkezzen oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Nagy öröm számomra, hogy az év utolsó pályázati ciklusában is rengeteg család életébe hozhattunk valós változást, ugyanakkor nagy megtiszteltetés, hogy egyre több ember bizalmát élvezhetjük. Számtalan megható visszajelzést kapunk és amikor ezek a családok nemcsak a küzdelmeiket, hanem később a gyógyulás pillanatait, folyamatát is megosztják velünk, az a legnagyobb visszaigazolás számunkra. Ez az, ami leginkább erősít bennünket a munkánk során.

Az alapítvány ezúttal is támogatott civil és nonprofit szervezeteket, ennek köszönhetően szerezhet be a szegedi Gyermekgyógyászati Klinika betegmonitorozó rendszert, a Hírös Koraszülöttekért Közhasznú Alapítvány egy speciális EEG műszert koraszülöttek agyi aktivitásának vizsgálatához, a Bókay Gyermekklinika pedig újszülöttek intenzív ellátását biztosító új munkaállomásokat alakíthat ki. Ezen felül az Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesület mentőgépkocsit, a Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület védőfelszereléseket vásárolhat, a Festetics Pál Általános Iskoláért Alapítvány esélyteremtő iskolaudvart és játszóteret építhet.

A Pro Filii Alapítvány elfogadott kulturális és sport témájú pályázatokat is.

Segítséget nyújtanak többek között egy 32 unokával büszkélkedő nagymamának, aki tehetséges kürtművész unokája hangszerbeszerzéséhez kapott hozzájárulást, egy fiatal balett-táncos pedig az alapítványnak köszönhetően kezdheti el külföldi tanulmányait.

A Baranyahídvégi Polgári Egyesület olyan kültéri fitneszparkot hozhat létre, amellyel esélyt kap a helyi közösség egy teljesebb, egészségesebb életre, de több tehetséges sportoló, parasportoló is részesül támogatásban. A kuratórium döntésének eredményeként például egy paralimpikon sportlövő kapott esélyt a közelgő Európa-bajnokságra történő felkészülésre – olvasható a közleményben.

A 2025. évi negyedik negyedévben beérkezett pályázati anyagokról szóló kuratóriumi döntés eredménye a www.profilii.hu oldalon olvasható.

Borítókép: Mészáros Lőrinc, a Mészáros-csoport tulajdonosa (j3) és Várkonyi Andrea, a Mészáros-csoport karitatív tevékenységét koordináló Pro Filii Alapítvány kuratóriumának elnöke (j4) (Fotó: MTI/Katona Tibor)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekafd

Ritka pillanat

Bayer Zsolt avatarja

Egy német képviselő igazat beszél az idióták, gazemberek és aljas hazudozók többségévé lett Európai Parlamentben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu