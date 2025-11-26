A Pro Filii Alapítvány milliárdos támogatással segített ott, ahol a legjobban kellett

A Mészáros-csoport karitatív tevékenységét koordináló Pro Filii Alapítvány az utolsó negyedéves pályázati ciklusban is nagymértékű támogatást ítélt meg a leginkább rászorultak javára – közölte a Mészáros-csoport kommunikációs igazgatósága szerdán. Tájékoztatásuk szerint az alapítványhoz 494 pályázó több mint 2,5 milliárd forintra nyújtott be kérelmet, a kuratórium döntése alapján végül 70 pályázat részesül közel 250 millió forint összértékű dotációban. A szervezet 2025-ben is több mint egymilliárd forintot osztott szét pályázati keretek között. A tárgyidőszakban 46 magánszemély közel 120 millió forint, 24 civil és nonprofit szervezet pedig mintegy 130 millió forintos össztámogatást kapott.

Várkonyi Andrea, a Mészáros-csoport karitatív tevékenységét koordináló Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke

(Fotó: Máthé Zoltán / MTI)

A Pro Filii Alapítvány az utolsó negyedéves pályázati ciklusban is kiemelt figyelmet fordított a súlyos egészségügyi problémával küzdő gyermekek és a tartósan beteg felnőttek támogatására. A szervezet hozzájárult többek között

agyvérzéssel született, extrém koraszülött hármasikrek rehabilitációjához,

egy gyermek lábfej-rekonstrukciós ortopédiai műtétjének finanszírozásához,

agyi bénulással élő kisfiú robotterápiájához,

féloldali bénulással élő gyermek fejlesztéséhez,

továbbá Down-szindrómával, autizmussal, illetve ritka genetikai rendellenséggel született kiskorúak, például egy Prader-Willi-szindrómás kislány, valamint egy Galloway-Mowat-szindrómás kétéves kisfiú fejlesztéséhez.

A dotációk többek között lehetővé teszik egy súlyos vasúti balesetben mindkét lábát és alkarját elveszítő családapa myoelektromos protézisének beszerzését, valamint egy spasticus agyi bénulással élő és egy kilencéves, agydaganat-műtéten átesett gyermek terápiáját is.

A közleményben idézték Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnökét:

Alapítványunk ebben az évben is több ezer súlyos beteg gyermeknek, felnőttnek és nehéz helyzetbe került családnak nyújtott segítséget. Rengeteg életmentő kezelésre, egészségügyi intézmények felújítására, nélkülözhetetlen orvosi műszerek beszerzésére adtunk támogatást. Ezek mindegyike egy külön történetet hordoz magában, a pályázatok mögött küzdelem és félelem áll. Mindezeket szem előtt tartva fontos, hogy a segítség minél hamarabb megérkezzen oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Nagy öröm számomra, hogy az év utolsó pályázati ciklusában is rengeteg család életébe hozhattunk valós változást, ugyanakkor nagy megtiszteltetés, hogy egyre több ember bizalmát élvezhetjük. Számtalan megható visszajelzést kapunk és amikor ezek a családok nemcsak a küzdelmeiket, hanem később a gyógyulás pillanatait, folyamatát is megosztják velünk, az a legnagyobb visszaigazolás számunkra. Ez az, ami leginkább erősít bennünket a munkánk során.

Az alapítvány ezúttal is támogatott civil és nonprofit szervezeteket, ennek köszönhetően szerezhet be a szegedi Gyermekgyógyászati Klinika betegmonitorozó rendszert, a Hírös Koraszülöttekért Közhasznú Alapítvány egy speciális EEG műszert koraszülöttek agyi aktivitásának vizsgálatához, a Bókay Gyermekklinika pedig újszülöttek intenzív ellátását biztosító új munkaállomásokat alakíthat ki. Ezen felül az Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesület mentőgépkocsit, a Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület védőfelszereléseket vásárolhat, a Festetics Pál Általános Iskoláért Alapítvány esélyteremtő iskolaudvart és játszóteret építhet.