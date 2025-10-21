Mészáros CsoportPro Filii Aapítványkaritatív tevékenység

Évente 20 milliárd forint anyagi támogatást nyújt a Mészáros Csoport

Az ország legnagyobb munkáltatójaként nemcsak a dolgozóik iránt éreznek felelősséget, de elkötelezettek a magyar gazdaság fejlődése és a társadalmi felelősségvállalás terén is.

2025. 10. 21. 9:41
A Mészáros Csoport közölte, hogy rohamosan változó világunkban számos kihívással nézünk szembe: gazdasági bizonytalanság, egészségügyi és szociális válságok, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek felerősödése tapasztalható globálisan.

Bicske, 2024. december 6. Csoportkép a Mészáros Csoport karitatív tevékenységét koordináló Pro Filii Alapítvány jótékonysági rendezvényének résztvevőiről a Bicske-M1 Ipari Parkban 2024. december 6-án. Az első sorban Mészáros Lőrinc, a cégcsoport tulajdonosa, Várkonyi Andrea kuratórium elnök és Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója (b-j). MTI/Vasvári Tamás
Tízezer ajándékcsomagot adományozott a Mészáros Csoport a Magyar Vöröskeresztnek. (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Csakis az egymás iránti szolidaritással, közösségi összefogással hozható létre egy olyan társadalmi védőháló, amely segíti az elesetteket, és mindenki számára egyenlő esélyt biztosít, ezt tűzte zászlajára a Mészáros Csoport, amely a karitatív tevékenységeit koordináló szervezetein, kiemelten az éppen négy éve létrejött Pro Filii Alapítványon keresztül végzi a magyar társadalmat támogató szolgálatát – emelték ki.

Hozzátették, hogy az ország legnagyobb privát versenypiaci munkáltatójaként cégcsoportjuk több mint 500 vállalata révén 60 ezer munkavállalójáért és családtagjaikért felelős. „Éppen ezért, illetve az ország fejlődése, a generációkon átívelő értékek megteremtése érdekében napról napra tovább erősítjük elköteleződésünket a magyar gazdaság fejlődése és a társadalmi felelősségvállalás terén is” – fogalmaztak.

Mint írták, a Mészáros Csoport által létrehozott alapítványok jótékonysági kezdeményezései az elmúlt években konkrét, mérhető változásokat hoztak: támogatásaik az igazán rászorulóknak kézzelfogható és közvetlen segítséget nyújtottak; mostanra elérték az évi 20 milliárd forintot.

Szervezeteik folyamatosan növelik támogatási volumenjüket, és diverzifikálják azokat a területeket és társadalmi csoportokat, ahol és amelyeknek anyagi hozzájárulást tudnak nyújtani – hangsúlyozták.

Az egészségügyileg és szociálisan leginkább rászorulók, a fiatalok életkezdésének, a magyar családok otthonteremtésének segítése, a tehetséges fiatal sportolók, a magyar kultúra támogatása, a digitális oktatás modernizációja mind-mind részét képezik CSR stratégiájuknak, amely az országhatárainkon túl is átível – sorolták.

A Mészáros Csoport büszke a karitatív tevékenységeire és az elért eredményekre, amelyeket egy összefoglaló kisfilm keretében mutat be:

Borítókép: Várkonyi Andrea, a Mészáros Csoport karitatív tevékenységét koordináló Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

