Pici nyuszi lapít a fűben: Magyar Péterék applikációs botrányát továbbra is homály övezi

Az ukránok által fejlesztett applikáción keresztül a Tisza Párt tagjainak és adminisztrátorainak adatai is kiszivárogtak. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója arra várja a választ Magyar Pétertől, hogy hol van Miroslav Tokar, akiről hetek óta nem tudni semmit.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 8:52
Menczer Tamás a parlament legutóbbi ülésén tette fel a kérdést, vajon hol van az ukrán Miroslav Tokar? A politikus felsorolta az eddig megismert tényeket:

  1. Tisza Párt applikációján keresztül 20 ezer magyar ember adatai szivárogtak ki. 
  2. Kiszivárogtak az adminisztrátorok adatai is. 
  3. Az adminisztrátorok között volt, van egy ukrán ember, bizonyos Miroslav Tokar. 
  4. Miroslav Tokar dolgozik egy ukrán cégnek, hogy hogy nem, amely cég egyebek mellett applikációk készítésével is foglalkozik. 
  5. Miroslav Tokar főnöke együttműködik Zelenszkijjel és az ukrán hadsereggel, például a dróntechnika területén. 
  6. Miroslav Tokar szőrén-szálán eltűnt, mint szürke szamár a ködben. 

Az eddigi, állítólagos lakcíméről a Hungaroringnél, eltűnt, törölte magát a közösségi oldalakról is – tette hozzá Menczer Tamás. A politikus szerint azonban Magyar Péter egészen biztosan tudja, hogy hol van az ukrán Miroslav Tokar, aki az ukrán Tisza világ applikációt csinálta.

Ő meg hetek óta lapít, mint a pici nyuszi a fűben

– közölte a kommunikációs igazgató.

Borítókép: Menczer Tamás az Országgyűlés plenáris ülésén (Fotó: MTI/Kovács Attila)


