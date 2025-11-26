Ankét Feróval – Ukrajna és Trianon nem ugyanaz + videó

Nagy Feró azzal indított , nagyon jólesett neki, hogy Orbán Viktor miniszterelnök lényegében megvédte őt, legalábbis a zenész ezt így élte meg. Felidézte, már rég bocsánatot kért a prostitúcióra kényszerített hölgyektől, nem is érti, miért rugózik még ezen az ellenzék. A DK-s nagy túlélő, Gréczy Zsolt korábbi ügye, amikor pornográf képeket küldött egy hölgyismerősének, szintén szóba került a műsorban. Feró megjegyezte, hogy a bocsánatkérése után a közösségi médiában egy nőtől kapott meztelen fotót, aki cserébe azt kérte, hogy Feró is virítson magáról hasonlót, amit természetesen nem tett meg.

Áttértek a háború és béke kérdésére, ahol azt elemezték, ha létrejön a békemegállapodás, vajon a brüsszeli elit milyen új témát talál majd magának.

Feró azt is kifejtette, mit is várhatunk tőlük, ha az az egyik legfontosabb dolguk, amiért valaki sok pénzt kap, hogy a kávét tejjel vagy cukorral, esetleg egyikkel se igyuk.

A balliberális sajtó sem maradt ki a témából, ugyanis már arról írnak, hogy a békemegállapodás olyan lesz Ukrajnának, mint nekünk magyaroknak Trianon volt. Felvetődött a kérdés, hogy milyen területekről is lenne szó. Műsorunkban megválaszolták, olyanokról, ahol oroszok élnek hatalmas többségben. Mi köze ennek Trianonhoz? Huth és Feró azt is megjegyezték, hogy amikor Trianonra emlékezünk, ami gyásznap a magyarság számára, ezek az újságírók mélyen hallgatnak.

Szokás szerint átfordultak a Tisza Pártra, vagyis annak előválasztására és jelöltjelöltjeire. Feró bevallotta, hogy nem tudja, a körzetében kik ezek az emberek, de majd érdeklődik a faluban és a következő adásra felkészül. Itt megjegyzésként annyit, hogy a Magyar Nemzet és a Pestisrácok.hu is több terjedelmes cikkben foglalkozott eddig az ország minden részében politikai pályára készülő emberekkel, akiknek háttere nem nemzeti, hanem erős kötődésük és bekötöttségük van a baloldalhoz.

Podcastműsorunk végére még bekerült egy fontos téma, ugyanis Tóth Gabi új dallal jelentkezett. Huth megjegyezte, hogy vélhetően sorstársak Feróval, mert mindkettőjükre gyűlöletcunamit árasztottak. Nagy Feró elmondta, amikor kiderült, hogy Tóth Gabi nemzeti érzelmű, akkor kötöttek bele a balliberálisok a legaljasabb módon, leírták énekesnőként is, holott csodálatos a hangja és kiváló művész. Azt üzente az országnak, hogy mindenki hívja meg fellépni Tóth Gabit.