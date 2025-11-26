Orbán Viktornak az EU versenyképtelenségéről alkotott véleményét támasztja alá a volt uniós biztos

Az EU versenyképtelensége, a pénzügyi folyamatok ellenőrizhetetlensége, a nemzeti identitás jelentősége kapcsán egy tekintélyes brit politikus támasztja alá a miniszterelnök vonatkozó politikai álláspontját – írta meg a Tűzfalcsoport. Ugyanis a napokban a The Big Question című műsor vendége volt Lord Jonathan Hill, a tőkepiaci unióért felelős korábbi uniós biztos, pénzügyi tanácsadó az Euronews csatornán.

Orbán Viktor véleményét támasztja alá a volt brit uniós biztos (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A korábban a Lordok Háza vezetőjeként is tekintélyt szerzett brit konzervatív politikus szerint az európai versenyképességet illetően a Draghi-jelentés óta nemigen változott a helyzet. „Az európai versenyképességről és növekedésről szóló vitát a világ más részein zajló események szélesebb kontextusába kell helyezni. És amikor azt látom, hogy milyen gyorsan változnak Amerikában a pénzügyi szolgáltatásokra és általában az iparra vonatkozó szabályozási megközelítések, úgy gondolom, hogy Európa lassabban halad, mint kellene” – vélekedett Hill.

Brüsszel hibája a sikertelen együttműködés

Ami a bankszektort illeti, Hill szintén borúlátó:

Ha összehasonlítom az európai bankok mai helyzetét azzal, amikor 12 évvel ezelőtt itt dolgoztam, akkor ma gyengébbek. Akkor, 2010 körül az európai gazdaság nagyobb volt, mint az amerikai. Ma már nem így van. A tagállamok sokkal nyugodtabban adnák át a hatalmat a nemzetek felett álló európai szabályozó és felügyeleti szerveknek, ha úgy gondolnák, hogy ezek a szervek alapvetően a növekedést támogatják, és megfelelő elszámoltathatóságot biztosítanak.

Ez utóbbi kijelentés egyértelműen alátámasztja a magyar kormánynak az uniós intézmények és a kapcsolódó pénzügyi folyamatok elszámoltathatóságával kapcsolatos határozott kívánalmát.

„Mint tudjuk, egész Európában és az én hazámban is az identitás és a nemzeti identitás kérdései határozzák meg a politikát” – mondta a brit politikus, majd hozzátette: „Az a félelmük, hogy mi van, ha a szabályozó szervvel rémálom együtt dolgozni? Mi van, ha nagyon nehézkesek és megnehezítik a munkánkat?”

Ezzel is azt próbálta a volt uniós biztos érzékeltetni egy, egyébként a nacionalizmust kritikai jelleggel érintő kérdésre, hogy jelenleg a tagállamok és Brüsszel sikeres együttműködése, az utóbbi hibájából, erősen kérdéses.

Borítókép: illusztráció (Fotó: AFP)