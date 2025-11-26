Deutsch TamásBrüsszelUkrajnaEurópai Parlamentpénzkorrupció

Deutsch Tamás: Aranyvécén húzzák le Európa pénzét, és Brüsszel még a béke szót is kitörli

A mai európai parlamenti vitát a magyar fideszes EP-képviselők a „brüsszeli háborús őrület” újabb bizonyítékának nevezték. Szerintük az EU még arról sem hajlandó érdemben tárgyalni, milyen mértékű az ukrajnai korrupció, miközben újabb százmilliárdokat kér a háború finanszírozására – ráadásul az Európai Parlament még a napirendi pont címéből is törölte a „béke” szót. Gál Kinga a Patrióták nevében az amerikai béketerv mielőbbi támogatását sürgette, Deutsch Tamás úgy fogalmazott, Brüsszel „aranyvécén húzza le” az európaiak pénzét. Dömötör Csaba a béketárgyalások brüsszeli elszabotálását emelte ki, Ferenc Viktória pedig a kárpátaljai áldozatokra hivatkozva mondta el: Ukrajnában az emberek nem újabb fegyvereket, hanem békét akarnak – és ezt az esélyt nem szabad veszni hagyni.

2025. 11. 26.
Aranyvécén öntik ki Európa pénzét, miközben a béke szót is száműzik – a fideszes képviselők keményen nekimentek a brüsszeli háborús őrületnek az EP mai ülésén. 

Deutsch Tamás: A  brüsszeli vezetők aranyvécén húzzák le az európai emberek pénzét

Az Európai Parlament mai vitáján Deutsch Tamás is felszólalt: 

Az elmúlt években az Európai Unió már 190-200 milliárd eurót adott Ukrajnának elsősorban a háború finanszírozására, és Brüsszel már eldöntötte, hogy a 2026-os és 2027-es években további 32,6 milliárd eurót önt Ukrajnába

– kezdte beszédét a politikus. Hozzátette:

Ursula von der Leyen pedig most még további 135,7 milliárd eurót követel Ukrajnának az európai kormányoktól. És ha mindez nem lenne elég, a 2028 utáni hétéves keretköltségvetésben újabb 366 milliárd eurót akarnak ukrán finanszírozásra fordítani. Ez összesen 731 milliárd euró, nagyrészt az ukrajnai öldöklés finanszírozására. 

Hangsúlyozta:

Ráadásul a brutális kijevi korrupciós ügyek azt mutatják, a brüsszeli vezetők aranyvécén húzzák le az európai emberek pénzét. Ez így nem mehet tovább. Megálljt kell parancsolni a háborús őrültekházának. Béke kell. Teljesen nyilvánvaló, hogy a béke érdekében kell tennünk.

Deutsch Tamás szerint az Európai Unió 731 milliárd eurót költött az ukrajnai háború támogatására, amit a háborúpárti politikusok az európai biztonság megteremtésével indokolnak. Úgy véli, ha ennek az összegnek akár csak a töredékét az uniós tagállamok saját védelmi képességeinek erősítésére fordították volna, az EU már minden szükséges lépést megtett volna a kontinens biztonságáért. Deutsch úgy fogalmazott: ez a pénz az európai adófizetők forrásainak elpazarlása.

