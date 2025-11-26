Deutsch Tamás: Aranyvécén húzzák le Európa pénzét, és Brüsszel még a béke szót is kitörli

Hangsúlyozta:

Ráadásul a brutális kijevi korrupciós ügyek azt mutatják, a brüsszeli vezetők aranyvécén húzzák le az európai emberek pénzét. Ez így nem mehet tovább. Megálljt kell parancsolni a háborús őrültekházának. Béke kell. Teljesen nyilvánvaló, hogy a béke érdekében kell tennünk.

Deutsch Tamás szerint az Európai Unió 731 milliárd eurót költött az ukrajnai háború támogatására, amit a háborúpárti politikusok az európai biztonság megteremtésével indokolnak. Úgy véli, ha ennek az összegnek akár csak a töredékét az uniós tagállamok saját védelmi képességeinek erősítésére fordították volna, az EU már minden szükséges lépést megtett volna a kontinens biztonságáért. Deutsch úgy fogalmazott: ez a pénz az európai adófizetők forrásainak elpazarlása.