béketervPatrióták EurópáértEurópai ParlamentGál Kingakorrupció

Gál Kinga: Még vitázni sem hajlandó az EP az ukrán korrupcióról

Az Európai Parlament mai vitáját a magyar fideszes európai parlamenti képviselők a brüsszeli háborús őrület újabb bizonyítékaként írták le: miközben az EU még vitázni sem hajlandó az ukrajnai korrupcióról, újabb százmilliárdokat követel a háború finanszírozására, és még a béke szó is kikerült a vita címéből, azt ugyanis törölte a napirendi pont címéből az Európai Parlament.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 13:47
Az Európai Parlament mai vitáját a magyar fideszes európai parlamenti képviselők a „brüsszeli háborús őrület” újabb bizonyítékaként írták le Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gál Kinga az Európai Parlamentben a Patrióták nevében az amerikai béketerv támogatását sürgette, Deutsch Tamás szerint Brüsszel „arany vécénn húzza le” az európaiak pénzét, Dömötör Csaba a béketárgyalások brüsszeli elszabotálásáról beszélt, míg Ferenc Viktória a kárpátaljai áldozatok nevében mondta ki: Ukrajnában az emberek nem újabb fegyvereket, hanem békét követelnek – és ezt az esélyt nem szabad elengedni.

Gál Kinga: Még vitázni sem hajlandó az Európai Parlament az ukrán korrupcióról, miközben pénzt kérnek
Gál Kinga: Még vitázni sem hajlandó az Európai Parlament az ukrán korrupcióról, miközben pénzt kérnek. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Gál Kinga a Patrióták Európáért képviselőcsoportjának nevében szólalt fel. Elmondta: – Ebben a pillanatban egy olyan momentum van a béke elérésére, amit ha elveszítünk, lehet, hogy hosszú ideig visszahozhatatlan. Közös felelősségünk nem elengedni ezt a lehetőséget a békére. 

Különben mi a másik alternatíva? További értelmetlen pusztítással, öldökléssel járó hosszú napok sora Ukrajnában, miközben mindannyian tudjuk, hogy ezt a háborút a fronton nem lehet megnyerni, csakis a tárgyalóasztalnál.

Ezért most a realitásból kiindulva kell kihozni a legtöbbet. A mielőbbi béketárgyalás melletti elkötelezett kiállás igényét nem látni ma itt, a padsorok között – tette hozzá.

Helyette még ennek a vitának a címe is változott az utolsó percben. Nagy megdöbbenésünkre a javasolt béketerv helyén csupán javasolt terv maradt. Eltűnt a béke szó. Mintha félnének ennek a béketervnek a gondolatától is

– mutatott rá.

Majd így folytatta: – Azért ülhetünk ma itt, mert az Európai Unió alapító atyái nem akarták többé katonasírok tömegeit látni Európában. Ennek garanciájaként álmodták meg az Európai Uniót mint a béke és a biztonság térségét. Nekünk kötelességünk ezt tovább őrizni, mert a béke nem egy díszlet a politikai színpadon, hanem maga az élet. 

Az emberek békét akarnak. Európa már így is óriási árat fizetett ezért a háborúért.

Hozzáfűzte: – Temérdek európai adófizetői pénz ment fegyverszállításra, a háború okozta pusztítás ellensúlyozására, melynek jó részéről ráadásul most kiderült, hogy magas szintű korrupció révén tűnt el kézen-közön Ukrajnában. Erről még vitázni sem hajlandó ez a Parlament. A bizottság elnöke pedig még több pénzt kér a tagállamoktól.

A patrióták álláspontja világos. Elítéljük az orosz agressziót minden formájában, de éppen az ukrán nép, az áldozat érdekében kell minél hamarabb véget vetni az öldöklésnek és pusztításnak. Mielőbbi békével pedig ráfordulni végre az újjáépítésre.

– Ezért az uniónak nem akadályoznia, de támogatnia kell most ezt az amerikai béketervet, a béketárgyalásokat. Nem szabad elvesztenünk ezt az esélyünket a békére, a biztonságunkra – zárta a gondolatait. Gál Kinga felszólalását itt is meghallgathatja.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

add-square Korrupciós botrány Ukrajnában

Zelenszkij retteghet, folytatják a nyomozást a korrupciós ügyben

Korrupciós botrány Ukrajnában 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekafd

Ritka pillanat

Bayer Zsolt avatarja

Egy német képviselő igazat beszél az idióták, gazemberek és aljas hazudozók többségévé lett Európai Parlamentben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu