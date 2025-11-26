Gál Kinga: Még vitázni sem hajlandó az EP az ukrán korrupcióról

Gál Kinga az Európai Parlamentben a Patrióták nevében az amerikai béketerv támogatását sürgette, Deutsch Tamás szerint Brüsszel „arany vécénn húzza le” az európaiak pénzét, Dömötör Csaba a béketárgyalások brüsszeli elszabotálásáról beszélt, míg Ferenc Viktória a kárpátaljai áldozatok nevében mondta ki: Ukrajnában az emberek nem újabb fegyvereket, hanem békét követelnek – és ezt az esélyt nem szabad elengedni.

Gál Kinga: Még vitázni sem hajlandó az Európai Parlament az ukrán korrupcióról, miközben pénzt kérnek. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Gál Kinga a Patrióták Európáért képviselőcsoportjának nevében szólalt fel. Elmondta: – Ebben a pillanatban egy olyan momentum van a béke elérésére, amit ha elveszítünk, lehet, hogy hosszú ideig visszahozhatatlan. Közös felelősségünk nem elengedni ezt a lehetőséget a békére.

Különben mi a másik alternatíva? További értelmetlen pusztítással, öldökléssel járó hosszú napok sora Ukrajnában, miközben mindannyian tudjuk, hogy ezt a háborút a fronton nem lehet megnyerni, csakis a tárgyalóasztalnál.

Ezért most a realitásból kiindulva kell kihozni a legtöbbet. A mielőbbi béketárgyalás melletti elkötelezett kiállás igényét nem látni ma itt, a padsorok között – tette hozzá.

Helyette még ennek a vitának a címe is változott az utolsó percben. Nagy megdöbbenésünkre a javasolt béketerv helyén csupán javasolt terv maradt. Eltűnt a béke szó. Mintha félnének ennek a béketervnek a gondolatától is

– mutatott rá.

Majd így folytatta: – Azért ülhetünk ma itt, mert az Európai Unió alapító atyái nem akarták többé katonasírok tömegeit látni Európában. Ennek garanciájaként álmodták meg az Európai Uniót mint a béke és a biztonság térségét. Nekünk kötelességünk ezt tovább őrizni, mert a béke nem egy díszlet a politikai színpadon, hanem maga az élet.

Az emberek békét akarnak. Európa már így is óriási árat fizetett ezért a háborúért.

Hozzáfűzte: – Temérdek európai adófizetői pénz ment fegyverszállításra, a háború okozta pusztítás ellensúlyozására, melynek jó részéről ráadásul most kiderült, hogy magas szintű korrupció révén tűnt el kézen-közön Ukrajnában. Erről még vitázni sem hajlandó ez a Parlament. A bizottság elnöke pedig még több pénzt kér a tagállamoktól.