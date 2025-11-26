Ferenc Viktória: Ukrajnában az emberek békéért kiáltanak

– Pászka Zoltán, Rácz Attila, Leco Zsolt… csak néhány név a magyar származású elesettek közül, akik ma már sírhalmok alatt nyugszanak. Kárpátaljai magyarok, ugyanúgy, mint én. Az ő szüleik elmondhatnák a Nyugat vezérkari főnökeinek, hogyan lehet felkészülni a gyermekeink elvesztésére egy háborúban. Elárulhatom, hogy sehogy – jelentette ki Ferenc Viktória európai parlamenti felszólalásában. Az Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője megjegyezte, „mint ahogyan sehogy sem lehet innen a kényelmes európai parlamenti páholyokból hitelesen azt üzenni a lassan négy éve tartó háborúban családtagjaikat elvesztő embereknek, hogy ’nem elég jó’ az asztalon lévő béketerv”.

Forrás: Facebook

Önök pénzt adnak, fegyvereket adnak a folytatáshoz, a helyieknek csak az emberanyagot kell biztosítaniuk. Cinikus és embertelen hozzáállás ez. Mondják, mikor néztek bele sok szenvedést átélt emberek szemébe, hogy megkérdezzék, mit szeretnének: békét vagy háborút? Ukrajnában az emberek békéért kiáltanak, s most egy újabb esély van rá, hogy megkapják. Ezt az esélyt meg kell ragadni!

– emelte ki az EP-képviselő.