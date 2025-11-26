Európai Parlamentorosz-ukrán háborúFerenc Viktória

Ferenc Viktória: Ukrajnában az emberek békéért kiáltanak

Önök pénzt adnak, fegyvereket adnak a folytatáshoz, a helyieknek csak az emberanyagot kell biztosítaniuk. Cinikus és embertelen hozzáállás ez – fogalmazott Ferenc Viktória, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője. Az EP mai vitáján ismét megmutatkozott a brüsszeli háborús őrület: még a béke szót is törölték a napirendi pont címéből.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 14:43
Az Európai Parlament Fotó: FREDERICK FLORIN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Pászka Zoltán, Rácz Attila, Leco Zsolt… csak néhány név a magyar származású elesettek közül, akik ma már sírhalmok alatt nyugszanak. Kárpátaljai magyarok, ugyanúgy, mint én. Az ő szüleik elmondhatnák a Nyugat vezérkari főnökeinek, hogyan lehet felkészülni a gyermekeink elvesztésére egy háborúban. Elárulhatom, hogy sehogy – jelentette ki Ferenc Viktória európai parlamenti felszólalásában. Az Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője megjegyezte, „mint ahogyan sehogy sem lehet innen a kényelmes európai parlamenti páholyokból hitelesen azt üzenni a lassan négy éve tartó háborúban családtagjaikat elvesztő embereknek, hogy ’nem elég jó’ az asztalon lévő béketerv”. 

Ferenc Viktória
Önök pénzt adnak, fegyvereket adnak a folytatáshoz, a helyieknek csak az emberanyagot kell biztosítaniuk. Cinikus és embertelen hozzáállás ez – fogalmazott Ferenc Viktória az EP-ben
Forrás: Facebook

Önök pénzt adnak, fegyvereket adnak a folytatáshoz, a helyieknek csak az emberanyagot kell biztosítaniuk. Cinikus és embertelen hozzáállás ez. Mondják, mikor néztek bele sok szenvedést átélt emberek szemébe, hogy megkérdezzék, mit szeretnének: békét vagy háborút?  Ukrajnában az emberek békéért kiáltanak, s most egy újabb esély van rá, hogy megkapják. Ezt az esélyt meg kell ragadni!

– emelte ki az EP-képviselő. 

Borítókép: Ferenc Viktória (Forrás: Facebook)

 

add-square Orosz–ukrán háború

Hatalmas távolságból érte kritikus dróncsapás Oroszországot

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekafd

Ritka pillanat

Bayer Zsolt avatarja

Egy német képviselő igazat beszél az idióták, gazemberek és aljas hazudozók többségévé lett Európai Parlamentben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu