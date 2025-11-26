Kitudódott, hogy mennyivel emelkedhet 2026-ban a minimálbér és a garantált bérminimum

Annak ellenére, hogy nincs végleges döntés és jelenleg hírzárlat van érvényben, a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) szerdai ülésén lényegében megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és a garantált bérminimumról – értesült a Világgazdaság. Úgy tudni, pár szervezet még vonakodik, de az új kompromisszumos javaslat értelmében a minimálbér 2026. január elsejével az eddigi 290 800 forintról 11 százalékkal, bruttó 322 000 forintra, míg a szakmunkás-minimálbér 348 800 forintról hét százalékkal, bruttó 372 800 forintra emelkedhet. Ezt hivatalosan azonban egyik oldal sem kívánta megerősíteni.

Nincs végleges megállapodás, egyeztetünk tovább – ezt mondta a Világgazdaságnak Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke a VKF szerdai ülését követően nem sokkal. Már a mostani ülésen is megvolt az esélye annak, hogy a megállapodás hivatalosan is létrejöjjön. Ezzel szemben Mészáros Melinda arról számolt be, hogy a megfogalmazott kompromisszumos javaslatot visszaviszik a tagszervezetekhez a felek, és rövid időn belül döntenek róla.

Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke a VKF ülését követően a Világgazdaságnak elmondta, hogy a munkáltatók javaslata tízszázalékos minimálbér- és hétszázalékos garantált bérminimum-emelést tartalmazott, ezt a munkavállalói oldal szeretné feltornázni, főleg a minimálbér esetében.

Azonban azt is jelezte, hogy a szakmunkás-bérminimumnál gyakorlatilag nincs esély erre, mivel itt a piaci folyamatoktól sokkal jobban függ az emelés lehetősége.

A minimálbér újratárgyalására azért van szükség, mert hiába kötöttek tavaly hároméves bérmegállapodást a munkaadók és a szakszervezetek, már tavasszal világossá vált, hogy a megállapodás fenntarthatatlan.

