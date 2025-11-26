Szijjártó Péter: A Mol decembertől növeli a kőolajtermékek exportját Szerbiába

Hangsúlyozta, hogy hazánk minden rendelkezésre álló eszközzel hozzá fog járulni a szomszédos ország kőolajellátásának garantálásához, és ennek keretében a Mol kész tovább fokozni a szállítását Szerbiába.

November hónapban a Mol a kétszeresére növelte a beszállítását Szerbiába. Decemberben ezt tovább növeli, így az év utolsó hónapjában 2,5-szeresére növeli a Mol a kőolaj és a kőolajtermékek szállítását

– tudatta.

Ennek kapcsán rámutatott, hogy a vállalat százhalombattai finomítójában történt októberi tűzeset nem érinti az erre vonatkozó terveket.

A Mol a szállítások tekintetében minden hangszeren játszik (…) Közúton, vasúton és a folyami szállítást igénybe véve is folyamatos a szállítás Szerbiába

– tájékoztatott.

Majd arról számolt be, hogy az első vasúti szállítást már lebonyolították, s már készítik elő a másodikat, emellett folyamatos a szállítás a Dunán keresztül is. „Itt javaslatokat tettem miniszter asszonynak arra, hogy milyen intézkedéseket tudna hozni a szerb kormány annak érdekében, hogy még rugalmasabban tudjon eljárni a Mol, még könnyebben és kiszámíthatóbban tudja hozni a kőolajtermékeket” – mondta.