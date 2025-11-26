Szijjártó Péter: Az elmúlt évek válságaira Brüsszel rossz, míg Magyarország jó válaszokat adott

Sérelmezte, hogy az Európai Unió a migráció kezelésére fókuszál annak megállítása helyett, miközben máris jól láthatók a negatív hatások a kontinens nyugati felén. Szavai szerint ugyanilyen rossz intézkedéseket fogadtak el a pandémia idején is.

Bizonyára mindenki emlékszik, hogy Európában sokan várták a vakcinákat, amelyeket titkos sms-ekben szereztek be, miközben emberek millióinak életét veszélybe sodorva kemény propaganda folyt azon országokkal szemben, amelyek készek voltak alternatív források után nézni

– fogalmazott.

– És most szembesülünk a háborúval kapcsolatos európai stratégia teljes kudarcával, amelyik a háborút elszigetelés helyett végül globalizálta. Fegyvereket és eurómilliárdokat küldtek el egy olyan háborúba, amelynek nincs katonai megoldása. (…) Mindenki azt mondta az asztal körül, hogy aki tűzszünetről és béketárgyalásokról beszél, az áruló. Most pedig mindenki tűzszünetről és béketárgyalásokról beszél – mutatott rá.

Tehát három nagy kihívás van mögöttünk, s három kudarc a rájuk adott európai válaszokban. De most történelmi esély áll előttünk, hogy véget vessünk egy olyan háborúnak, amelyik a szomszédságunkban zajlik, és amelynek árát mindannyian fizetjük, noha semmiféle felelősségünk nincs benne

– emelte ki.