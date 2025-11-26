Lidérc az ősmagyar hitvilágban és a magyar néphagyományban

A lidérc valamennyi fogalmának az a funkciója, hogy az ember félelmeit megfogalmazza, képpé alkossa és ezáltal semlegesítse. Az ősmagyar hitvilágban lidércszerű lények voltak például az éjszakai démonok.

Lidérc a lápon

Lidérc az ősmagyar hitvilágban is volt

A lidércek az ember álmában olyan érzést kelthettek, mintha ráültek volna az alvók mellkasára, megtámadták volna az alvó ember lelkét. Ezzel igyekeztek megmagyarázni a rémálmokat vagy az éjszakai légszomjat. Hasonlók voltak a későbbi úgynevezett nyomó lidércekhez vagy a lidércnyomás jelenségéhez.

A lidércnyomás félálomban jelentkező nyomasztó érzés, rémálom.

A honfoglaló magyaroknál ismeretesek voltak a lidércek között a tüzes lények. A halottak szelleméhez kötődtek, rontó jelenségként értelmezték őket. Az ősmagyar hitvilágban léteztek alakváltó, kis démoni lények is, rontó szellemek, amelyekről azt gondolták, hogy tárgyakban élnek. Így az emberi jellem két oldalából a rosszat testesítették meg e hiedelmekben. A jó, a segítő lidérc jellemzője, hogy tüzes alakban jelenik meg és szexuális jellegű – írja a Magyar Krónika.

Lidércfény Forrás: Wikipedia

Tyúkformát is ölthetett

A lidérc előfordulhatott tyúkalakban is: a hiedelem szerint fekete csirke tojásából bújt ki.

Sőt, e hiedelemnek volt olyan változata is, amelyben az ember maga költötte ki a tojást.

Ez esetben a folyamat szenvedéssel járt, az embert magas láz gyötörte. Előfordulhatott olyan is, hogy valaki elhagyatott csirkét talált, hazavitte a kabátzsebében és lidérc lett belőle.

Van olyan változata is e hiedelemnek, amely szerint a lidérc éjjel fényjelenség alakjában repült a levegőben – írja a Magyar Néprajzi Lexikon.

A Dunántúlon úgy gondolták, hogy tüzes ostorként vagy tüzes madárként jelenik meg a lidérc. Repülés közben tüzet szórt, majd a földre szállva emberi alakot öltött. Férfihez nő, nőhöz férfi jött: a távol lévő szerelmesét vagy meghalt házastársát, párját szimbolizálta.

A lidérc ördöggel való rokonságát mutatja, hogy egyes hiedelmek szerint a lénynek lólába van. A fonóban ezt úgy ismerték fel, ha lehajolt az orsóért és akkor kilátszott a lába. A házba kéményen, kulcslyukon jutott be, szerencsétlenné tette a lakókat, majd távoztakor tüzet szórt. A Dunántúlon gatyamadzag összekötésével, övcsattal, ujjak összekapcsolásával védekeztek ellene, úgymond elkötötték az útját.