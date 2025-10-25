Az orosz hadsereg intenzív előrenyomulást hajtott végre Ukrajnában: tíz települést foglaltak el, több hadiipari létesítményt és ukrán katonai állást támadtak meg. A civilek életét súlyosan fenyegetik a harci cselekmények, miközben az ukrán hatóságok erőszakos kényszersorozással próbálják feltölteni soraikat. Pénteken tragédia történt: egy férfi felrobbantotta magát egy vonaton, miközben a határőrök a hadiállapotra hivatkozva kényszersorozás keretében ellenőrizték a személyi iratait.

Az orosz hadsereg előrenyomulása sokkolja Kijevet Fotó: AFP

Támadásba lendült az orosz hadsereg – hatalmas a káosz az ukrán fronton

Az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban elfoglalta Prominy és Dronivka községet a donyecki régióban, valamint a Harkiv megyei Bolohivka és a Dnyipropetrovszk megyei Mozolevszke (korábban: Persotravnevoje) települést az utóbbi egy napban.

Az orosz hadsereg egy tömeges és hat csoportos csapást mért az elmúlt hét folyamán hadiipari vállalatokra, az ukrán fegyveres erőket kiszolgáló közlekedési és energetikai infrastruktúra létesítményeire,

a nagy hatótávolságú drónok összeszerelésének, gyártásának, tárolásának és indításának helyszíneire, valamint ukrán fegyveres alakulatok és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeire.

Tíz települést foglaltak el

A hadijelentés értelmében az orosz fegyveres erők az október 18. és 24. közötti időszakban a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és összesen tíz települést foglaltak el.

A „különleges hadművelet” övezetében a jelentés szerint mintegy 9500 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A „különleges hadművelet” övezetében a jelentés szerint mintegy 9500 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan Fotó: AFP

Lakóépületet támadtak az ukránok

Krasznogorszkban, Moszkva megyében egy lakóépületet talált el egy drón. A kormányzó tájékoztatása szerint az esetnek legalább öt sérültje van, köztük egy gyermek is. A Kyiv Independent beszámolója alapján öt sérült közül négyet azonnal kórházba szállítottak, ahol megkapták a szükséges orvosi ellátást. Andrej Vorobjov kormányzó tájékoztatása szerint a drón egy magasház 14. emeletét találta el.

Luhanszkban a kórházban belehalt sérüléseibe egy férfi, aki csütörtökön a feleségével együtt bombarobbanásban megsebesült.

A történteket az SZK terrorcselekménynek minősítette.