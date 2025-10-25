orosz-ukrán háborúukrajnai háborúkényszersorozásorosz hadseregfront

Támadásba lendült az orosz hadsereg Ukrajnában: az elmúlt napokban tíz települést foglaltak el, és több hadiipari létesítményt értek találatok a donyecki, harkivi és dnyipropetrovszki régiókban. A frontvonalon káosz uralkodik: miközben az ukránok fejlettebb tengeri drónokkal próbálnak ellenállni, az orosz hadsereg folyamatosan nyomul előre és a civilek egyre súlyosabb veszteségekkel küzdenek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 0:00
Az orosz hadsereg intenzív előrenyomulást hajtott végre Ukrajnában: tíz települést foglaltak el, több hadiipari létesítményt és ukrán katonai állást támadtak meg. A civilek életét súlyosan fenyegetik a harci cselekmények, miközben az ukrán hatóságok erőszakos kényszersorozással próbálják feltölteni soraikat. Pénteken tragédia történt: egy férfi felrobbantotta magát egy vonaton, miközben a határőrök a hadiállapotra hivatkozva kényszersorozás keretében ellenőrizték a személyi iratait.

Az orosz hadsereg előrenyomulása sokkolja Kijevet Fotó: AFP

Támadásba lendült az orosz hadsereg – hatalmas a káosz az ukrán fronton

Az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban elfoglalta Prominy és Dronivka községet a donyecki régióban, valamint a Harkiv megyei Bolohivka és a Dnyipropetrovszk megyei Mozolevszke (korábban: Persotravnevoje) települést az utóbbi egy napban.

Az orosz hadsereg egy tömeges és hat csoportos csapást mért az elmúlt hét folyamán hadiipari vállalatokra, az ukrán fegyveres erőket kiszolgáló közlekedési és energetikai infrastruktúra létesítményeire,

a nagy hatótávolságú drónok összeszerelésének, gyártásának, tárolásának és indításának helyszíneire, valamint ukrán fegyveres alakulatok és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeire.

Tíz települést foglaltak el

A hadijelentés értelmében az orosz fegyveres erők az október 18. és 24. közötti időszakban a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és összesen tíz települést foglaltak el. 

A „különleges hadművelet” övezetében a jelentés szerint mintegy 9500 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

Soldiers from the 13th Khartiia Brigade of Ukraine's National Guard fire UAR-15 rifles during a shooting drill in the Kharkiv region, Ukraine, on October 13, 2025. (Photo by Viacheslav Madiievskyi/Ukrinform/NurPhoto) NO USE RUSSIA. NO USE BELARUS. (Photo by Viacheslav Madiievskyi / NurPhoto via AFP)
A „különleges hadművelet” övezetében a jelentés szerint mintegy 9500 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan Fotó: AFP

Lakóépületet támadtak az ukránok

Krasznogorszkban, Moszkva megyében egy lakóépületet talált el egy drón. A kormányzó tájékoztatása szerint az esetnek legalább öt sérültje van, köztük egy gyermek is. A Kyiv Independent beszámolója alapján öt sérült közül négyet azonnal kórházba szállítottak, ahol megkapták a szükséges orvosi ellátást. Andrej Vorobjov kormányzó tájékoztatása szerint a drón egy magasház 14. emeletét találta el. 

Luhanszkban a kórházban belehalt sérüléseibe egy férfi, aki csütörtökön a feleségével együtt bombarobbanásban megsebesült. 

A történteket az SZK terrorcselekménynek minősítette.

A „tengeri babákban” bízik Kijev

Eközben Kijev bemutatta a jelentősen továbbfejlesztett tengeri drónt, a Sea Babyt, azaz a „tengeri babát,” amely állításuk szerint mostantól az egész Fekete-tengeren képes működni, lényegesen nehezebb fegyvereket hordozhat, és mesterséges intelligenciát használhat a precíziós célzáshoz. Egy bemutató során a drón különböző változatait mutatták be, köztük több rakétavetővel felszerelt modelleket és egy stabilizált géppuskatoronnyal ellátottat is. Ivan Lukasevics, a SZBU dandártábornoka elmondta, hogy 

az új hajók mesterséges intelligencia által támogatott célzórendszerekkel is rendelkeznek, és kis légi támadó drónokat, valamint többrétegű önmegsemmisítő rendszereket is képesek indítani az elfogás megakadályozása érdekében.

Egy férfi felrobbantotta magát egy ukrajnai vasútállomáson

Felrobbantotta magát egy férfi pénteken egy észak-ukrajnai vasútállomáson álló vonaton, amikor a határőrök ellenőrizték a személyi iratokat. A robbantó és három nő életét vesztette – közölte az ukrán határőrszolgálat. A közlemény szerint 

tizenkét másik ember megsebesült a Zsitomir megyében, a belarusz határ közelében fekvő Ovrucsban, a halottak között egy, a sebesültek között két határőr van. 

A három női áldozat 29, 58 illetve 82 éves volt. A kézigránátot felrobbantó férfi 23 éves harkivi lakos volt, akit nemrégiben állítottak elő egy korábbi határátlépési kísérlet miatt az ország nyugati határán. A közlemény nem említett semmilyen, az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos összefüggést.

A 2022 februárjában elkezdődött orosz invázió óta a 18 és 60 év közötti férfiak a hadiállapotról szóló törvény értelmében csak kivételes esetben hagyhatják el Ukrajnát.

Az ukrán katonai felderítő szolgálat (HUR) közétett egy felvételt, amelyen állításuk szerint az orosz hadsereg oldalán harcoló kolumbiai állampolgárok láthatók, és az egyik spanyolul kiadja a parancsot a többieknek, hogy válogatás nélkül lőjenek még „nőkre és gyerekekre” is. A felvételen hallható, amint az egyik fegyveres kijelenti: 

Ha esik, ha köd van vagy sötét, és nem lehet azonosítani őket, akkor semmisítsetek meg minden ellenséget: motorkerékpáron, kerékpáron, nőket és gyerekeket is.

A HUR szerint ezek a kolumbiaiak az orosz hadsereg 30. önálló gépesített dandárja mellett harcolnak. Kijev már folytatja a vizsgálatot az ügyben, amelyben állításuk szerint ez az egység már több polgári személyt agyonlőtt a kelet-ukrajnai Donyeck megye Pokrovszk városának közelében. Mind Ukrajna, mind Oroszország vett fel zsoldosokat számos országból, közöttük kolumbiaiak ezreit, akik a háborúban harcolnak.

Csúcsra járatják az erőszakot a hatóságok Ukrajnában

Ukrajnában egyre több videó tanúskodik rendőri túlkapásokról és erőszakos katonai toborzásokról. A hatóságok emberei gyakran kényszerrel visznek el férfiakat, miközben a civilek tehetetlenek a visszaélésekkel szemben. Kijevben nemrég egy futárt bántalmaztak, Lvivben pedig toborzók akartak busszal elgázolni menekülőket. A háború sújtotta Ukrajnában egyre többen érzik úgy, hogy már a rendőrök sem nyújtanak védelmet.

A legutóbbi videón az látható, amint Kijevben a rendőrség erőszakkal vett őrizetbe egy futárt. A hatóság emberei a férfit egy szolgálati járműbe kényszerítették. 

Borítókép: Az orosz hadsereg előrenyomulása sokkolja Kijevet – illusztráció (Fotó: AFP)

