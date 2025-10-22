orosz-ukrán háborúukrajnai háborúNATOKijevorosz hadseregtámadás

NATO-bunker semmisült meg Ukrajnában, a benne tartózkodó tisztekkel együtt

Az orosz hadsereg állítása szerint megsemmisítette a NATO-tiszteket fogadó parancsnoki bunkert a Kijevi területen, emellett több ukrán katonai és ipari célpontot is támadott.

2025. 10. 22. 17:51
Az orosz erők brutális támadást indítottak Ukrajna ellen, teljesen megsemmisült egy NATO-bunker Forrás: AFP
Az orosz hadsereg támadást indított a Kijevi területen található parancsnoki bunker ellen, ahol NATO-országokból érkező tisztek is tartózkodtak – írja a RIA Novosztyi jelentése alapján az Origo.

Az orosz hadsereg megsemmisített egy NATO-bunkert
Az orosz hadsereg megsemmisített egy NATO-bunkert (Fotó: AFP)

Szergej Lebegyev, a nikolajevi oroszbarát ellenállás koordinátora közölte: 

Adatok szerint a bunker megsemmisült, a benne tartózkodó tisztekkel együtt.

Lebegyev beszámolt arról is, hogy a harcosok megsemmisítették a kijevi nemzetközi repülőtér közelében található UAV-motorokat gyártó üzemet, valamint a Boriszpilben működő ukrán kiképzőtábort. A támadások következtében körülbelül tíz ember meghalt, 17-et pedig mentőautóval szállítottak el.

Egy NATO-technológiával felszerelt komp is elsüllyedt

A koordinátor további hadműveletekről is beszámolt: a Zaporizzsjai területen az orosz erők egy légvédelmi rakétarendszert semmisítettek meg, és támadást indítottak a zaporizzsjai repülőtér ellen, amelyet az ukránok drónok indítására használtak. 

Az Odesszai területen a kikötői infrastruktúrát ért támadások során elsüllyedt egy NATO-technológiával felszerelt komp és román katonák is megsérültek.

Dnyiprodzerzsinszkben (Kamjanszke) robbanások történtek a helyi vízerőműben, ahol légvédelmi rendszereket tároltak és az ukrán fegyveres erők személyzete tartózkodott. 

Orosz rakéták csaptak le Kijevre és több ukrán városra

Október 22-én éjjel újabb nagyszabású orosz légitámadás érte Ukrajnát. Robbanások hallatszottak Kijevben és több más városban is, miközben a légvédelem egész éjszaka próbálta visszaverni a támadást. A csapások alig néhány órával azután következtek, hogy Ukrajna Storm Shadow rakétákat indított orosz célpontok ellen.

Borítókép: Az orosz erők brutális támadást indítottak Ukrajna ellen, teljesen megsemmisült egy NATO-bunker - illusztráció (Fotó: AFP)

