UkrajnaOroszországMoszkvaorosz-ukrán háború

Lakóépületet támadtak az ukránok

A kormányzó beszámolói alapján egy lakóépületet ért találat Moszkva megyében. Az ukrán dróntámadásban legalább öten megsérültek, köztük egy gyermek is. Az ukránok egyelőre nem kommentálták az esetet.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 10:33
Fotó: TATYANA MAKEYEVA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Krasznogorszkban, Moszkva megyében egy lakóépületet talált el egy drón. A kormányzó tájékoztatása szerint az esetnek legalább öt sérültje van, köztük egy gyermek is – írja az Origo. Az ukránok egyelőre nem kommentálták az esetet. 

Az ukránok nem nyilatkoztak a támadásról
Az ukránok nem nyilatkoztak a támadásról. Fotó: AFP

A portál a Kyiv Independent beszámolója alapján arról ír, hogy az öt sérült közül négyet azonnal kórházba szállítottak, ahol megkapták a szükséges orvosi ellátást. Andrej Vorobjov kormányzó tájékoztatása szerint a drón egy magasház 14. emeletét találta el. 

Az ukrán források egyelőre nem erősítették meg a támadás tényét. 

 

Folyamatosan támadnak az ukránok 

A beszámolók alapján folyamatosan nő az ukrán csapások száma, miután hadsereg rendszeresen támadja a megszállt területeken és Oroszország mélyén található katonai infrastruktúrát. Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) október 23-án például azt állította, hogy egy hadműveletben három orosz ejtőernyős halt meg az oroszországi Sztavropol városában. 

A bevetésre október 22-én került sor. A HUR nem közölt részleteket.

Szintén október 22-én robbanások ráztak meg egy lőszergyárat is a közép-oroszországi Kopejszk városában a helyi média jelentései szerint. Kopejszk több mint 1700 kilométerre található Ukrajna északkeleti orosz határától.

 

Borítókép: Az orosz hatóságok egy támadás helyszínén (Fotó: AFP)

 

add-square Orosz–ukrán háború

Ismét támadtak az oroszok, robbanások voltak Szumiban

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekEurópai Unió

Újabb lejáratási akció Brüsszelből

Földi László avatarja

A tíz évvel ezelőtti, úgynevezett magyar kémügy felmelegítése része egy többlépcsős akciósorozatnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu