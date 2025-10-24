Lakóépületet támadtak az ukránok

Krasznogorszkban, Moszkva megyében egy lakóépületet talált el egy drón. A kormányzó tájékoztatása szerint az esetnek legalább öt sérültje van, köztük egy gyermek is – írja az Origo. Az ukránok egyelőre nem kommentálták az esetet.

Az ukránok nem nyilatkoztak a támadásról. Fotó: AFP

A portál a Kyiv Independent beszámolója alapján arról ír, hogy az öt sérült közül négyet azonnal kórházba szállítottak, ahol megkapták a szükséges orvosi ellátást. Andrej Vorobjov kormányzó tájékoztatása szerint a drón egy magasház 14. emeletét találta el.