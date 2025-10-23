Vlagyimir PutyinOroszországUkrajna

Putyin félelmetes üzenetet küldött

Nagyon komoly" válasz fog érkezni, ha Tomahawk manőverező robotrepülőgépekkel vagy más nagy hatótávolságú fegyverrel Oroszország területének mélyére mérnének csapást – jelentette ki az orosz elnök újságíróknak csütörtökön Moszkvában. Vlagyimir Putyin a budapesti békecsúcsról is beszélt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 20:35
Fotó: VYACHESLAV PROKOFYEV Forrás: POOL
„Ha ilyen fegyverekkel támadják meg Oroszország területét, a válasz nagyon komoly, mondhatni megdöbbentő lesz. Gondolják ezt át!" – figyelmeztetett az orosz államfő. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: ALEXANDER SHCHERBAK / POOL
Tomahawk manőverező robotrepülőgépek Kijevnek való esetleges átadását az elnök eszkalációs kísérletnek nevezte. 

Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek arra a - brüsszeli európai uniós csúcstalálkozón elhangzott- kijelentésére reagált, miszerint Ukrajna hozzájuthat ilyen eszközökhöz, de más eszközökkel is képes 3 ezer kilométeres mélységben csapást mérni Oroszországra. Az arra vonatkozó kérdésre, hogy Donald Trump miért mondhatta le a közeljövőre tervezett csúcstalálkozót, Putyin hangot adott annak a feltételezésének, hogy az amerikai elnök csak elhalasztani akarta találkozót. 

Putyin a budapesti békecsúcsról is beszélt

Hozzátette, hogy legutóbbi beszélgetésük során hivatali partnere maga javasolta, hogy a csúcstalálkozót Budapesten tartsák meg.

Az orosz államfő szerint hiba lenne felkészülés nélkül belevágni a budapesti csúcstalálkozóba. Hangsúlyozta, hogy Oroszország mindig támogatta a párbeszéd folytatását. 

Mint mondta, Oroszország és az Egyesült Államok számos területen működhet együtt, ha az országok a nyomásgyakorlástól a komoly, hosszú távú párbeszéd felé fordulnak.

 A frissen bejelentett, új amerikai szankciókat barátságtalan lépésnek nevezte, amely nem erősíti az orosz-amerikai kapcsolatokat. Azt mondta, hogy a korlátozások nem lesznek jelentős hatással a gazdasági helyzetre. lesznek ugyan veszteségek, de az orosz energetika magabiztosan áll a helyzethez. Hangsúlyozta, hogy Oroszország az önbecsüléssel rendelkező országok közé tartozik, és nem szándékozik nyomás alatt döntést hozni. 

Az orosz elnök a szankciókról is beszélt

Ez természetesen nyomásgyakorlási kísérlet. De egyetlen önmagát becsülő ország és egyetlen önmagát becsülő nép sem hoz sohasem így döntéseket. Oroszországnak természetesen megvan az a kiváltsága, hogy az önmagát becsülő országok és népek közé sorolja magát

– mondta. 

 

Emlékeztetett rá, hogy Trump első elnöki ciklusa alatt vezette be a legtöbb szankciót Oroszország ellen. 

Elmondta azt is, hogy beszélt az amerikai elnökkel arról, hogy az orosz olajszállítások helyzete hogyan befolyásolja az árak emelkedését a világban, egyebek között az Egyesült Államokban is.

 Kitért rá, hogy az orosz olaj helyettesítése a világpiacon időbe telik, és az Oroszországból származó olaj mennyiségének hirtelen csökkenése az árak emelkedéséhez vezet. Putyin szerint szükséges befektetni alternatív energiaforrásokba, de a elkövetkező évtizedekben nem lehet meglenni szénhidrogének nélkül. Vlagyimir Putyin az Oroszországi Földrajzi Társaság 17. kongresszusának záróülése után lépett a sajtó elé – írta az MTI.

Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

