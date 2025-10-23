Putyin félelmetes üzenetet küldött

„Ha ilyen fegyverekkel támadják meg Oroszország területét, a válasz nagyon komoly, mondhatni megdöbbentő lesz. Gondolják ezt át!" – figyelmeztetett az orosz államfő.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: ALEXANDER SHCHERBAK / POOL

Tomahawk manőverező robotrepülőgépek Kijevnek való esetleges átadását az elnök eszkalációs kísérletnek nevezte.

Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek arra a - brüsszeli európai uniós csúcstalálkozón elhangzott- kijelentésére reagált, miszerint Ukrajna hozzájuthat ilyen eszközökhöz, de más eszközökkel is képes 3 ezer kilométeres mélységben csapást mérni Oroszországra. Az arra vonatkozó kérdésre, hogy Donald Trump miért mondhatta le a közeljövőre tervezett csúcstalálkozót, Putyin hangot adott annak a feltételezésének, hogy az amerikai elnök csak elhalasztani akarta találkozót.