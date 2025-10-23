– Miközben Oroszország továbbra is ellenzi az azonnali és feltétel nélküli tűzszünetet, eltökéltek vagyunk abban, hogy fokozzuk a Moszkvára nehezedő nyomást – fogalmazott a francia elnök.
Macron a szankcióknak örül
Európai partnereinkkel és az Egyesült Államokkal szorosan együttműködve Franciaország továbbra is támogatja Ukrajnát az igazságos és tartós béke megtalálásában – írta X-oldalán a francia elnök. Emmanuel Macron ismét Ukrajna mellett állt ki.
Macron hozzátette:
E tekintetben üdvözlöm az Egyesült Államok által elfogadott új szankciókat és azokat, amelyekről az Európai Unió ma megállapodott. A béke elengedhetetlen.
Amint arról korábban beszámoltunk, a tizenkilencedik, Oroszországot célzó szankciós csomagot is elfogadták ugyanakkor az Európai Tanács elnöke, Antonio Costa szinte már uniós tagállam elnökeként fogadta Zelenszkijt.
Borítókép: Emmanuel Macron és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP/NICOLAS TUCAT/POOL)
Drónzápor érte el Oroszországot
Az ukránok több mint száz drónnal támadtak az éjszaka folyamán.
Zelenszkij pénzt, paripát, fegyvert követelt
Az ukrán elnök szerint a háború költségeit Oroszországnak kell állnia.
„Oszama bin Sikorskit” helyre tették
Frappáns választ adott a lengyel külügyminiszternek Marija Zaharova.
Magyar turisták sodródtak veszélybe Erdélyben, hegyimentők kutattak utánuk
Veszélyes útvonalat választottak, nem volt megfelelő felszerelésük.
