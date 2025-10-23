FranciaországUkrajnaszankciók

Macron a szankcióknak örül

Európai partnereinkkel és az Egyesült Államokkal szorosan együttműködve Franciaország továbbra is támogatja Ukrajnát az igazságos és tartós béke megtalálásában – írta X-oldalán a francia elnök. Emmanuel Macron ismét Ukrajna mellett állt ki.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 18:39
Emmanuel Macron és Volodimir Zelenszkij Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Miközben Oroszország továbbra is ellenzi az azonnali és feltétel nélküli tűzszünetet, eltökéltek vagyunk abban, hogy fokozzuk a Moszkvára nehezedő nyomást – fogalmazott a francia elnök.

Emmanuel Macron és Volodimir Zelenszkij Fotó: NICOLAS TUCAT / POOL
Emmanuel Macron és Volodimir Zelenszkij Fotó: NICOLAS TUCAT/POOL

Macron hozzátette: 

E tekintetben üdvözlöm az Egyesült Államok által elfogadott új szankciókat és azokat, amelyekről az Európai Unió ma megállapodott. A béke elengedhetetlen.

Amint arról korábban beszámoltunk, a tizenkilencedik, Oroszországot célzó szankciós csomagot is elfogadták ugyanakkor az Európai Tanács elnöke, Antonio Costa szinte már uniós tagállam elnökeként fogadta Zelenszkijt. 

Borítókép: Emmanuel Macron és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP/NICOLAS TUCAT/POOL)

add-square Brüsszeli EU-csúcs

Exkluzív – A Magyar Nemzet újságírója szembesítette az ukrán elnököt a valósággal + videó

Brüsszeli EU-csúcs 4 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGyalog Galopp

Ruszimuszi üzent

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu