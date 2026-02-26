Menczer Tamás megválaszolta, miért érdemes a fiataloknak a Fideszre szavazniuk + videó

A mérések szerint több mint 100 ezer olyan új választó fiatal lesz, akiknek a mostani választás lesz az első élményük. Mit üzenne számukra, mi a választás tétje, és miért érdemes a Fidesz–KDNP-pártszövetséget választani? − tették fel a kérdést Menczer Tamásnak. A válaszát a kormánypárti politikus a közösségi médiában is megosztotta.

Menczer Tamás új videójában fontos tényekre hívja fel a figyelmet (Fotó: Kovács Attila/MTI Fotószerkesztőség)

A Fidesz kommunikációs igazgatója válaszában kifejtette, hogy minden magyar számára központi kérdés, hogy meg tudjuk-e őrizni az ország békéjét, szuverenitását és biztonságát.

A kormány az elmúlt 16 évben sorozatosan vezette be a jóléti intézkedéseket, melyeknek számottevő része a fiatalokat érintette. Az édesanyák adókedvezményei, a 25 éven aluliak szja-mentessége, valamint a 3 százalékos lakáshitel is példátlan Európa szerte, ezekkel sokkal könnyebb egy fiatal élete

– mutatott rá Menczer Tamás. aki a videójában kitért arra is, hogy egy – vélhetően tiszás – fiatal ugyan bírálja a fix 3 százalékos lakáshitelt, ám amikor egy szerinte kedvezőbb alternatíváról kérdezik, akkor kellemetlenül felsül:

Láttam egy videót a minap, amikor egy bennünket nem szerető, föltételezem, tiszás fiatal azt mondta, hogy hát ez az Otthon start, ez borzasztó, és hát milyen dolog az, hogy a kormány hitelt kínál, és hogy neki hitelből kellene az otthonát megvásárolni. Hogy mondjam csak, kellő tisztelettel, persze mindenki maga dönti el, hogy felveszi-e a hitelt, de amikor megkérdezték, hogy mit javasol ehelyett, akkor mély hallgatás és nagy ő-zés következett.

A villáminterjút Menczer Tamás egy személyes élménnyel és meglátással zárta: első legénylakásának megvásárlásában édesanyja segített neki, és hitelt vettek fel rá, a mostani feltételek pedig Európa-szerte példátlanul kedvezőek. Mint mondta, sok országban esély sincs a saját lakás megvásárlására, még idősebb korban sem. Sok ország kormánya a bérlemények fenntartására rendezkedik be, nem támogatva az ingatlanszerzést. Menczer Tamás szerint a Fidesz családbarát kormánya továbbvitte azt a magyarországi hagyományt, hogy a saját otthonnak értéke és kultúrája van, emellett pedig a továbbiakban is kitartanak.