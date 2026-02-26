Menczer TamásOrbán Viktorinterjú

Menczer Tamás megválaszolta, miért érdemes a fiataloknak a Fideszre szavazniuk + videó

Nyugat-Európában szinte lehetetlen saját ingatlant szerezni, a kormány nem áll be ebbe a sorba, mutatott rá a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 26. 19:33
Menczer Tamás Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A mérések szerint több mint 100 ezer olyan új  választó fiatal lesz, akiknek a mostani választás lesz az első élményük. Mit üzenne számukra, mi a választás tétje, és miért érdemes a Fidesz–KDNP-pártszövetséget választani? − tették fel a kérdést Menczer Tamásnak. A válaszát a kormánypárti politikus a közösségi médiában is megosztotta.

Pilisszántó, 2025. december 4. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tart Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én. MTI/Kovács Attila
Menczer Tamás új videójában fontos tényekre hívja fel a figyelmet (Fotó: Kovács Attila/MTI Fotószerkesztőség)

A Fidesz kommunikációs igazgatója válaszában kifejtette, hogy minden magyar számára központi kérdés, hogy meg tudjuk-e őrizni az ország békéjét, szuverenitását és biztonságát.

A kormány az elmúlt 16 évben sorozatosan vezette be a jóléti intézkedéseket, melyeknek számottevő része a fiatalokat érintette. Az édesanyák adókedvezményei, a 25 éven aluliak szja-mentessége, valamint a 3 százalékos lakáshitel is példátlan Európa szerte, ezekkel sokkal könnyebb egy fiatal élete

– mutatott rá Menczer Tamás. aki a videójában kitért arra is, hogy egy – vélhetően tiszás – fiatal ugyan bírálja a fix 3 százalékos lakáshitelt, ám amikor egy szerinte kedvezőbb alternatíváról kérdezik, akkor kellemetlenül felsül:

Láttam egy videót a minap, amikor egy bennünket nem szerető, föltételezem, tiszás fiatal azt mondta, hogy hát ez az Otthon start, ez borzasztó, és hát milyen dolog az, hogy a kormány hitelt kínál, és hogy neki hitelből kellene az otthonát megvásárolni. Hogy mondjam csak, kellő tisztelettel, persze mindenki maga dönti el, hogy felveszi-e a hitelt, de amikor megkérdezték, hogy mit javasol ehelyett, akkor mély hallgatás és nagy ő-zés következett.

A villáminterjút Menczer Tamás egy személyes élménnyel és meglátással zárta: első legénylakásának megvásárlásában édesanyja segített neki, és hitelt vettek fel rá, a mostani feltételek pedig Európa-szerte példátlanul kedvezőek. Mint mondta, sok országban esély sincs a saját lakás megvásárlására, még idősebb korban sem. Sok ország kormánya a bérlemények fenntartására rendezkedik be, nem támogatva az ingatlanszerzést. Menczer Tamás szerint a Fidesz családbarát kormánya továbbvitte azt a magyarországi hagyományt, hogy a saját otthonnak értéke és kultúrája van, emellett pedig a továbbiakban is kitartanak.

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Menczer Tamás/Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekgazdaság

EBRD: régiós élmezőnybe kerül a magyar gazdaság

Magyar Nemzet avatarja

Hazánkkal ellentétben nem sok jót vár Románia teljesítményétől a bank előrejelzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu