Orbán Viktor rangos elismerésben részesül

A „tengeri babákban” bíznak az ukránok

Kijev bemutatta a jelentősen továbbfejlesztett tengeri drónt, a Sea Babyt, azaz a „tengeri babát,” amely állításuk szerint mostantól az egész Fekete-tengeren képes működni, lényegesen nehezebb fegyvereket hordozhat, és mesterséges intelligenciát használhat a precíziós célzáshoz.

2025. 10. 24. 12:24
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat október 17-én bemutatta a média számára a következő generációs, többcélú Sea Baby pilóta nélküli felszíni járműveket. Fotó: KYRYLO CHUBOTIN Forrás: NurPhoto
Ukrajna bemutatta a „tengeri babáknak” nevezett drónokat, amelyek megváltoztathatják az Oroszországgal vívott háborút. A járműveket egy furgonban található mobil vezérlőközpontból távirányítással irányítják – számolt be róla az Independent brit lap. 

Az SZU Katonai Elhárító Osztályának dandártábornoka, hívójel: „Hunter”, tájékoztatót tart a média képviselőinek az Ukrán Biztonsági Szolgálat által kifejlesztett új generációs ukrán többcélú "Tengeri Babák" pilóta nélküli felszíni jármű bemutatásakor október 17-én.
A tengeri babák pilóta nélküli felszíni jármű bemutatásakor október 17-én (Fotó: NurPhoto/Kyrylo Chubotin)

Egy bemutató során a drón különböző változatait mutatták be, köztük több rakétavetővel felszerelt modelleket és egy stabilizált géppuskatoronnyal ellátottat is. Ivan Lukasevics, a SZBU dandártábornoka elmondta, hogy 

az új hajók mesterséges intelligencia által támogatott célzórendszerekkel is rendelkeznek, és kis légi támadó drónokat, valamint többrétegű önmegsemmisítő rendszereket is képesek indítani az elfogás megakadályozása érdekében.

A SZBU közlése szerint dróntámadásokat indítottak 11 orosz hajó, köztük fregattok és rakétahordozók ellen, ami arra késztette az orosz haditengerészetet, hogy fő bázisát a krími Szevasztopolból az oroszországi fekete-tengeri Novorosszijszkba helyezze át.

Az SZBU lett az első a világon, amely úttörő szerepet játszott ebben az új típusú tengeri hadviselésben – és folyamatosan fejlesztjük

– mondta Lukasevics, hozzátéve, hogy a Sea Baby egy egyszer használatos csatahajóból egy újrafelhasználható, többcélú platformmá fejlődött, amely kibővíti Ukrajna támadó lehetőségeit. A hatóságok biztonsági okokból kérték, hogy a demonstráció időpontját és helyszínét ne hozzák nyilvánosságra.

A járműveket egy furgonban található mobil irányítóközpontból távolról irányítják.
A járműveket egy furgonban található mobil irányítóközpontból távolról irányítják (Fotó: NurPhoto/Kyrylo Chubotin)

A járműveket egy furgonban található mobil irányítóközpontból távolról irányítják, ahol a kezelők képernyők és vezérlők sorozatát használják. „A legénység tagjainak kohéziója valószínűleg a legfontosabb. Folyamatosan ezen dolgozunk” – mondta az egyik kezelő, akit az ukrán katonai protokoll szerint csak a hívójele, a „Scout” azonosított.

Az SZBU azt is közölte, hogy a tengeri drónok más nagy horderejű csapásokat is segítettek végrehajtani, beleértve a krími híd elleni ismételt támadásokat is, amelyek közül a legutóbbi a víz alatti tartószerkezetet vette célba, hogy használhatatlanná tegyék a nehéz katonai szállítmányok számára. A Sea Baby programot részben állami kezdeményezésen keresztül közadományokból finanszírozzák, és Ukrajna katonai és politikai vezetésével koordinálják.

Lukasevics szerint 

az eldobható harci hajókról az újrafelhasználható, hálózatba kapcsolt drónokra való áttérés fontos előrelépést jelent az aszimmetrikus tengeri hadviselésben. 

Amint arról lapunkban a Wall Street Journal exkluzív riportja alapján írtunk Ukrajna az elsők között vetette be a harctéren a mesterséges intelligenciával irányított drónrajokat. Ezek a pilóta nélküli eszközök képesek önállóan kommunikálni, feladatokat megosztani, sőt egymás között eldönteni, melyikük hajtson végre támadást az orosz állások ellen. Szakértők szerint ez a technológia a hadviselés jövőjét vetíti előre, ugyanakkor komoly etikai kérdéseket is hoz magával.

Borítókép: Az Ukrán Biztonsági Szolgálat október 17-én bemutatta a média számára a következő generációs, többcélú Sea Baby pilóta nélküli felszíni járműveket (Fotó: AFP)

