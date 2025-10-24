A „tengeri babákban” bíznak az ukránok

Ukrajna bemutatta a „tengeri babáknak” nevezett drónokat, amelyek megváltoztathatják az Oroszországgal vívott háborút. A járműveket egy furgonban található mobil vezérlőközpontból távirányítással irányítják – számolt be róla az Independent brit lap.

A tengeri babák pilóta nélküli felszíni jármű bemutatásakor október 17-én (Fotó: NurPhoto/Kyrylo Chubotin)

Egy bemutató során a drón különböző változatait mutatták be, köztük több rakétavetővel felszerelt modelleket és egy stabilizált géppuskatoronnyal ellátottat is. Ivan Lukasevics, a SZBU dandártábornoka elmondta, hogy

az új hajók mesterséges intelligencia által támogatott célzórendszerekkel is rendelkeznek, és kis légi támadó drónokat, valamint többrétegű önmegsemmisítő rendszereket is képesek indítani az elfogás megakadályozása érdekében.

A SZBU közlése szerint dróntámadásokat indítottak 11 orosz hajó, köztük fregattok és rakétahordozók ellen, ami arra késztette az orosz haditengerészetet, hogy fő bázisát a krími Szevasztopolból az oroszországi fekete-tengeri Novorosszijszkba helyezze át.

Az SZBU lett az első a világon, amely úttörő szerepet játszott ebben az új típusú tengeri hadviselésben – és folyamatosan fejlesztjük

– mondta Lukasevics, hozzátéve, hogy a Sea Baby egy egyszer használatos csatahajóból egy újrafelhasználható, többcélú platformmá fejlődött, amely kibővíti Ukrajna támadó lehetőségeit. A hatóságok biztonsági okokból kérték, hogy a demonstráció időpontját és helyszínét ne hozzák nyilvánosságra.

A járműveket egy furgonban található mobil irányítóközpontból távolról irányítják (Fotó: NurPhoto/Kyrylo Chubotin)

A járműveket egy furgonban található mobil irányítóközpontból távolról irányítják, ahol a kezelők képernyők és vezérlők sorozatát használják. „A legénység tagjainak kohéziója valószínűleg a legfontosabb. Folyamatosan ezen dolgozunk” – mondta az egyik kezelő, akit az ukrán katonai protokoll szerint csak a hívójele, a „Scout” azonosított.

Az SZBU azt is közölte, hogy a tengeri drónok más nagy horderejű csapásokat is segítettek végrehajtani, beleértve a krími híd elleni ismételt támadásokat is, amelyek közül a legutóbbi a víz alatti tartószerkezetet vette célba, hogy használhatatlanná tegyék a nehéz katonai szállítmányok számára. A Sea Baby programot részben állami kezdeményezésen keresztül közadományokból finanszírozzák, és Ukrajna katonai és politikai vezetésével koordinálják.