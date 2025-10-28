Nehéz döntést hozott a Lukoil a nyugati szankciók miatt

A Lukoil nem közölte, mely érdekeltségeitől kíván megválni

A vállalat nem nevezte meg, hogy pontosan mely külföldi érdekeltségeitől kíván megválni. Legnagyobb külföldi eszköze egy iraki olajmező, amely a világ egyik legnagyobbja, és amelyben 75 százalékos részesedéssel rendelkezik. A vállalat tulajdonában van még a Lukoil Nyeftohim Burgasz finomító Bulgáriában, amely a Balkán legnagyobb finomítója, valamint a Petrotel olajfinomító Romániában.

Borítókép: Oroszország második legnagyobb olajtermelő vállalata, a Lukoil külföldi érdekeltségei eladását tervezi a nyugati szankciók nyomán (Fotó: AFP)