Nehéz döntést hozott a Lukoil a nyugati szankciók miatt

A Lukoil közli, hogy mivel több állam korlátozó intézkedéseket vezetett be a vállalat és leányvállalatai ellen, nemzetközi eszközeit el kívánja adni.
A potenciális vásárlók ajánlatainak elbírálása megkezdődött
– áll a cég hétfői közleményében.
Korábban az Egyesült Államok felvette a két vezető orosz olajtársaságot, a Rosznyeftyet és a Lukoilt, valamint e cégek 34 leányvállalatát szankciós listájára. Október közepén az Egyesült Királyság is büntetőintézkedésekkel sújtotta a két vállalatot.
A Lukoil a globális olajtermelés nagyjából 2 százalékát biztosítja.
A vállalat nem nevezte meg, hogy pontosan mely külföldi érdekeltségeitől kíván megválni. Legnagyobb külföldi eszköze egy iraki olajmező, amely a világ egyik legnagyobbja, és amelyben 75 százalékos részesedéssel rendelkezik. A vállalat tulajdonában van még a Lukoil Nyeftohim Burgasz finomító Bulgáriában, amely a Balkán legnagyobb finomítója, valamint a Petrotel olajfinomító Romániában.
