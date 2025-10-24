KínaszankciókMoszkvaorosz olaj

Újabb országok állítják le az orosz olajimportot

Kínai állami olajcégek felfüggesztették az orosz olajvásárlásokat a szankciók miatt a legfrissebb hírek szerint. Az ország körülbelül napi 900 ezer hordó orosz olajat importál csővezetéken keresztül, amely teljes egészében a PetroChinához kerül, amelyet több kereskedő szerint valószínűleg kevéssé érintenek a szankciók.

2025. 10. 24.
Peking csatlakozik a Moszkva elleni szankciókhoz, leállítja az orosz olajimportot.
Kínai állami olajóriások felfüggesztették a tengeri úton szállított orosz olaj vásárlását, miután az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a Rosznyeft és a Lukoil, Moszkva két legnagyobb olajtársasága ellen – közölte több kereskedelmi forrás is.

A lépésre akkor került sor, amikor az indiai finomítók, a tengeri úton szállított orosz olaj legnagyobb vásárlói, jelentősen csökkenteni fogják Moszkvából származó nyersolajimportjukat, hogy eleget tegyenek az Egyesült Államok által a Kreml ukrajnai inváziója miatt bevezetett szankcióknak.

Oroszország két legnagyobb ügyfele olajkeresletének meredek csökkenése megterheli Moszkva olajbevételeit, és arra kényszeríti a világ legnagyobb importőreit, hogy alternatív beszerzési forrásokat keressenek, ami felhajtja a globális árakat.

Kína naponta nagyjából 1,4 millió hordó orosz olajat importált tengeren, eddig.
Kína naponta nagyjából 1,4 millió hordó orosz olajat importált tengeren, eddig 
(Fotó: CFOTO / NurPhoto)

A Reuters értesülései szerint a kínai nemzeti olajtársaságok, a PetroChina (601857.SS), a Sinopec, a CNOOC és a Zhenhua Oil legalább rövid távon tartózkodni fog a tengeri úton szállított orosz olajjal való kereskedéstől a szankciókkal kapcsolatos aggodalmak miatt. A négy érintett kínai vállalat nem reagált azonnal a hírügynökség megkeresésére.

Míg Kína naponta nagyjából 1,4 millió hordó orosz olajat importál tengeren, ennek nagy részét független finomítók vásárolják, beleértve a teapotok néven ismert kis üzemeltetőket is, bár az állami finomítók vásárlásainak becslései nagymértékben eltérnek.

A Vortexa Analytics a kínai állami vállalatok orosz olajvásárlásait 2025 első kilenc hónapjában napi 250 ezer hordó alatti mennyiségre becsülte, míg az Energy Aspects tanácsadó cég napi 500 ezer hordóra. Az Unipec, a Sinopec kereskedelmi ága (600028.SS) a múlt héten leállította az orosz olajvásárlást, miután Nagy-Britannia a Rosznyeftet és a Lukoilt, valamint az árnyékflotta hajóit és a kínai szervezeteket, köztük egy nagy kínai finomítót is lajstromoztatta, közölte két kereskedelmi forrás.

A Rosznyeft és a Lukoil olajának nagy részét közvetítőkön keresztül értékesíti Kínának, ahelyett, hogy közvetlenül a vevőkkel tárgyalna, mondták a kereskedők. Eközben a független finomítók valószínűleg szüneteltetni fogják a vásárlást, hogy felmérjék a szankciók hatását, de továbbra is folytatni szeretnék az orosz olajvásárlást, mondta több kereskedő.

A szerdai szankcióbejelentés előtt a novemberi szállítású ESPO nyersolajra vonatkozó ajánlatok hordónként 1 dolláros prémiumra csökkentek az ICE Brenthez képest, szemben az október elején kötött korábbi, 1,70 dolláros prémiummal kötött kereskedésekkel.

Kína emellett körülbelül napi 900 ezer hordó orosz olajat importál csővezetéken keresztül, amely teljes egészében a PetroChinához kerül, amelyet több kereskedő szerint valószínűleg kevéssé érintenek a szankciók. India és Kína várhatóan más forrásokhoz fordul, ami felhajtja a nem szankcionált, közel-keleti, afrikai és latin-amerikai olaj árát – közölték a kereskedők.

Moszkva számára marad a másik fontos kereskedelmi ág Peking irányában. Amint arról korábban beszámoltunk, a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletág kutatóintézeti igazgatója szerint a Gazprom és a CNPC szeptember elején megkötött megállapodása új korszakot nyitott az orosz–kínai energiakapcsolatokban. Hortay Olivér akkor azt hangsúlyozta: „A szankciós politikával az EU nemcsak, hogy kirúgta korábbi gazdasági motorjának fő pillérét – az olcsó keleti nyersanyagot –, de össze is tolta Oroszországot Kínával és Indiával, ami tovább rontja versenyképességét.” A felek másfél hónappal ezelőtt két ügyben állapodtak meg: egyrészt bővítik a meglévő vezeték kapacitását évi 38 milliárd köbméterről 44 milliárd köbméterre, másrészt egy új, 50 milliárd köbméter kapacitású vezetéket építenek.

Borítókép: Peking csatlakozik a Moszkva elleni szankciókhoz, leállítja az orosz olajimportot
 

 

 

 

 


 

 

 


 

