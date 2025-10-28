Rendkívüli

A frontvonalon harcoló ukrán katonák átlagosan négy órát élnek + videó

Az ukrajnai háborús helyzet miatt egyre sürgetőbbé válik az ország védelmi képességeinek megerősítése. Ehhez azonban brutális eszközöket használ Zelenszkij elnök és köre: a nyílt utcáról, fényes nappal rabolják el az embereket, hogy aztán a frontra küldjék őket. Az ukrán törvényhozás ugyanakkor különböző módokon próbálja növelni a hadsereg létszámát, ami nem is csoda, hiszen a frontvonalon harcoló ukrán katonák átlagosan mindössze négy órát élnek meg a harcmezőn. Ráadásul hatalmasat zuhant az ukrán férfiak várható élettartama is.

Sebők Barbara
2025. 10. 28. 12:04
Júliusban újabb hároméves csúcsot ért el az áldozatok száma Ukrajnában Forrás: AFP
Az ukrán katonák nap mint nap szembesülnek a frontvonal kegyetlenségével: egyes statisztikák szerint átlagosan mindössze négy órát élnek meg a harcmezőn. A háború pusztításként éri el őket, ahol a túlélés és a halál közötti határvonal veszélyesen vékony. Az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziója (HRMMU) augusztusban közzétette legfrissebb adatait: júliusban újabb hároméves csúcsot ért el az áldozatok száma Ukrajnában.

A kelet-ukrajnai Bahmut városa a legvéresebb harcok színhelye volt, ahol a háború leghosszabb ideig tartó csatája zajlott. Troy Offenbecker nyugalmazott amerikai tengerészgyalogos, aki a Donbász régióban az ukrán erőkkel együtt harcolt, a helyszínt „húsdarálónak” nevezte  – írja Business Insider. Offenbecker az ABC Newsnak nyilatkozva elmondta: 

A helyzet a fronton szörnyű, rengeteg az áldozat. Az ukrán katonák élettartama körülbelül négy óra

 – mutatott rá akkoriban. Offenbecker a Newsweeknek elmondta, hogy Bahmutot a hátborzongató jelenetek miatt „húsdarálónak” nevezték.

Kupjanszk lassú pusztulása tükrözi az ukrán frontvonalon fekvő városok sorsát 

A kelet-ukrajnai városok, köztük Kupjanszk lassú pusztulása jól látható: több mint kétévnyi támadás után a lakosság nagy része elhagyta a várost, a maradék katonák pedig egy „sehova sem vezető” háborúban ragadtak. Andrij Besedin, Kupjanszk polgármestere a Guardiannek nyilatkozva elmondta, hogy 

nincsenek sértetlen épületek, nincs gáz és áram, és a megmaradt lakosok száma mindössze körülbelül 600 fő az Oszkol folyó nyugati oldalán.

EDITORS NOTE: Graphic content / Medics attend to a Ukrainian soldier injured in a FPV drone strike, at a stabilisation point in an undisclosed location near the front line in the Donetsk region of eastern Ukraine on October 10, 2025, amid the Russian invasion of Ukraine. The soldier was travelling in an M113 armoured personnel carrier when itwas struck by a Russian FPV drone. (Photo by Ed JONES / AFP)
Orvosok ápolnak egy dróntámadásban megsérült ukrán katonát. Fotó: AFP

A frontvonalon a sebesültek evakuálására nincs megfelelő rendszer, a katonák sokszor rosszul képzettek a taktikai orvoslásban, és sérülések után gyakran segítség nélkül maradnak.

A háború során a frontvonalak borzalmai a civileket és a katonákat egyaránt sújtják, ahol a túlélés ritka kivétel, a halál mindennapi társ.

Az Oroszország 2022. februári inváziója óta tartó háború súlyosan megrongálta a kelet-ukrajnai városokat. Bahmutban és Kupjanszkban a mindennapi életet gyakorlatilag ellehetetlenítették. 

Az ukrán katonák számára a csatatér pusztulást jelent: minden percben veszélyben van az életük, és a túlélés egyre ritkábbá válik.

Mi történik az elesett ukrán katonák holttesteivel? 

A Magyar Nemzet több nemzetközi szereplőhöz fordult kérdéseivel az orosz–ukrán háború egyik legsúlyosabb, mégis méltatlanul elhallgatott emberi jogi kérdésében: mi történik az elesett ukrán katonák holttesteivel? Mindenki mélyen hallgat.

Hatalmasat zuhant az ukrán férfiak várható élettartama

Tavaly félelmetes adat látott napvilágot: az ukrán férfiak várható élettartama tíz évet csökkent.

Ezzel a riasztó csökkenéssel Ukrajna a világ legalacsonyabb várható élettartamú országai közé került, szorosan követve olyan nemzeteket, mint Csád (54), Nigéria (54), Lesotho (55) és a Közép-afrikai Köztársaság (55)

– hívja fel rá a figyelmet a V4NA nemzetközi hírügynökség. 

Az orosz–ukrán háború előtt a szakértők 66-67 év körülire becsülték az ukrán férfiak várható élettartamát, de ez mára 57-58 évre zuhant – jelentette az osztrák Exxpress. Az aggasztó demográfiai tendenciákat tetézi, hogy Ukrajna küzd a világ legalacsonyabb születési rátájával. Egy kormányzati tanulmány szerint egy szülőképes korú nőre átlagosan csak 0,7 gyermek jut.

Borítókép: Júliusban újabb hároméves csúcsot ért el az áldozatok száma Ukrajnában (Fotó: AFP)

