Az ukrán katonák nap mint nap szembesülnek a frontvonal kegyetlenségével: egyes statisztikák szerint átlagosan mindössze négy órát élnek meg a harcmezőn. A háború pusztításként éri el őket, ahol a túlélés és a halál közötti határvonal veszélyesen vékony. Az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziója (HRMMU) augusztusban közzétette legfrissebb adatait: júliusban újabb hároméves csúcsot ért el az áldozatok száma Ukrajnában.
A frontvonalon harcoló ukrán katonák átlagosan négy órát élnek + videó
Az ukrajnai háborús helyzet miatt egyre sürgetőbbé válik az ország védelmi képességeinek megerősítése. Ehhez azonban brutális eszközöket használ Zelenszkij elnök és köre: a nyílt utcáról, fényes nappal rabolják el az embereket, hogy aztán a frontra küldjék őket. Az ukrán törvényhozás ugyanakkor különböző módokon próbálja növelni a hadsereg létszámát, ami nem is csoda, hiszen a frontvonalon harcoló ukrán katonák átlagosan mindössze négy órát élnek meg a harcmezőn. Ráadásul hatalmasat zuhant az ukrán férfiak várható élettartama is.
A kelet-ukrajnai Bahmut városa a legvéresebb harcok színhelye volt, ahol a háború leghosszabb ideig tartó csatája zajlott. Troy Offenbecker nyugalmazott amerikai tengerészgyalogos, aki a Donbász régióban az ukrán erőkkel együtt harcolt, a helyszínt „húsdarálónak” nevezte – írja Business Insider. Offenbecker az ABC Newsnak nyilatkozva elmondta:
A helyzet a fronton szörnyű, rengeteg az áldozat. Az ukrán katonák élettartama körülbelül négy óra
– mutatott rá akkoriban. Offenbecker a Newsweeknek elmondta, hogy Bahmutot a hátborzongató jelenetek miatt „húsdarálónak” nevezték.
Kupjanszk lassú pusztulása tükrözi az ukrán frontvonalon fekvő városok sorsát
A kelet-ukrajnai városok, köztük Kupjanszk lassú pusztulása jól látható: több mint kétévnyi támadás után a lakosság nagy része elhagyta a várost, a maradék katonák pedig egy „sehova sem vezető” háborúban ragadtak. Andrij Besedin, Kupjanszk polgármestere a Guardiannek nyilatkozva elmondta, hogy
nincsenek sértetlen épületek, nincs gáz és áram, és a megmaradt lakosok száma mindössze körülbelül 600 fő az Oszkol folyó nyugati oldalán.
A frontvonalon a sebesültek evakuálására nincs megfelelő rendszer, a katonák sokszor rosszul képzettek a taktikai orvoslásban, és sérülések után gyakran segítség nélkül maradnak.
A háború során a frontvonalak borzalmai a civileket és a katonákat egyaránt sújtják, ahol a túlélés ritka kivétel, a halál mindennapi társ.
Az Oroszország 2022. februári inváziója óta tartó háború súlyosan megrongálta a kelet-ukrajnai városokat. Bahmutban és Kupjanszkban a mindennapi életet gyakorlatilag ellehetetlenítették.
Az ukrán katonák számára a csatatér pusztulást jelent: minden percben veszélyben van az életük, és a túlélés egyre ritkábbá válik.
Mi történik az elesett ukrán katonák holttesteivel?
A Magyar Nemzet több nemzetközi szereplőhöz fordult kérdéseivel az orosz–ukrán háború egyik legsúlyosabb, mégis méltatlanul elhallgatott emberi jogi kérdésében: mi történik az elesett ukrán katonák holttesteivel? Mindenki mélyen hallgat.
Hatalmasat zuhant az ukrán férfiak várható élettartama
Tavaly félelmetes adat látott napvilágot: az ukrán férfiak várható élettartama tíz évet csökkent.
Ezzel a riasztó csökkenéssel Ukrajna a világ legalacsonyabb várható élettartamú országai közé került, szorosan követve olyan nemzeteket, mint Csád (54), Nigéria (54), Lesotho (55) és a Közép-afrikai Köztársaság (55)
– hívja fel rá a figyelmet a V4NA nemzetközi hírügynökség.
Az orosz–ukrán háború előtt a szakértők 66-67 év körülire becsülték az ukrán férfiak várható élettartamát, de ez mára 57-58 évre zuhant – jelentette az osztrák Exxpress. Az aggasztó demográfiai tendenciákat tetézi, hogy Ukrajna küzd a világ legalacsonyabb születési rátájával. Egy kormányzati tanulmány szerint egy szülőképes korú nőre átlagosan csak 0,7 gyermek jut.
Borítókép: Júliusban újabb hároméves csúcsot ért el az áldozatok száma Ukrajnában (Fotó: AFP)
