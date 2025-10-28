Kupjanszk lassú pusztulása tükrözi az ukrán frontvonalon fekvő városok sorsát

A kelet-ukrajnai városok, köztük Kupjanszk lassú pusztulása jól látható: több mint kétévnyi támadás után a lakosság nagy része elhagyta a várost, a maradék katonák pedig egy „sehova sem vezető” háborúban ragadtak. Andrij Besedin, Kupjanszk polgármestere a Guardiannek nyilatkozva elmondta, hogy

nincsenek sértetlen épületek, nincs gáz és áram, és a megmaradt lakosok száma mindössze körülbelül 600 fő az Oszkol folyó nyugati oldalán.

Orvosok ápolnak egy dróntámadásban megsérült ukrán katonát. Fotó: AFP

A frontvonalon a sebesültek evakuálására nincs megfelelő rendszer, a katonák sokszor rosszul képzettek a taktikai orvoslásban, és sérülések után gyakran segítség nélkül maradnak.

A háború során a frontvonalak borzalmai a civileket és a katonákat egyaránt sújtják, ahol a túlélés ritka kivétel, a halál mindennapi társ.

Az Oroszország 2022. februári inváziója óta tartó háború súlyosan megrongálta a kelet-ukrajnai városokat. Bahmutban és Kupjanszkban a mindennapi életet gyakorlatilag ellehetetlenítették.

Az ukrán katonák számára a csatatér pusztulást jelent: minden percben veszélyben van az életük, és a túlélés egyre ritkábbá válik.