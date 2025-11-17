Zelenszkij megerősítené a légvédelmét, Macron készséggel asszisztál

– Ez lesz a legnagyobb légvédelem, az egyik legnagyobb a világon – mondta Zelenszkij a sajtónak, kiemelve, hogy az ország hosszú távon 250 harci repülőgépből álló flottát kíván kialakítani, beleértve az amerikai F–16-osokat és a svéd Gripeneket is. Az Élysée-palota megerősítette a beszerzés számát, de részleteket nem közölt arról, hogy a gépek francia készletekből vagy új vásárlás útján érkeznek – számolt be róla a Reuters.

Zelenszkij elnök hétfőn bejelentette, hogy megállapodást írt alá Franciaországgal száz darab Rafale harci repülőgép beszerzéséről. Fotó: AFP

Két, az ügyben tájékozott forrás szerint a Rafale repülőgépek Kijevnek szállítása a két ország között kötött tízéves stratégiai légi megállapodás része lesz.

Egy részük közvetlenül a francia készletekből érkezhet, a többség azonban hosszú távú megrendelésben szolgálná Ukrajna légiflottájának bővítését. A szakértők felhívják a figyelmet, hogy a gépek üzemeltetése és a pilóták képzése időigényes folyamat, amely hónapokat vesz igénybe. Macron kormánya az elmúlt hetekben további támogatást ígért Ukrajna légvédelmének: a már korábban bejelentett hat Mirage repülőgép mellett további példányokat, valamint Aster 30 föld-levegő rakétákat is rendelkezésre bocsátanak az ukrán légvédelemnek.