Zelenszkij megerősítené a légvédelmét, Macron készséggel asszisztál

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn bejelentette, hogy megállapodást írt alá Franciaországgal száz darab Rafale harci repülőgép beszerzéséről. Az elnök célja, hogy hosszú távon megerősítse Ukrajna légvédelmét és katonai képességeit az orosz invázióval szemben. Zelenszkij Párizsba látogatott, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyalt a szándéknyilatkozat aláírásáról a Villacoublay katonai repülőtéren, miközben az elmúlt hetekben fokozódtak az orosz drón- és rakétatámadások, valamint Moszkva a délkeleti Zaporizzsja régióban jelentős előrenyomulásról számolt be.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 13:33
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn bejelentette, hogy megállapodást írt alá Franciaországgal Forrás: AFP
– Ez lesz a legnagyobb légvédelem, az egyik legnagyobb a világon – mondta Zelenszkij a sajtónak, kiemelve, hogy az ország hosszú távon 250 harci repülőgépből álló flottát kíván kialakítani, beleértve az amerikai F–16-osokat és a svéd Gripeneket is. Az Élysée-palota megerősítette a beszerzés számát, de részleteket nem közölt arról, hogy a gépek francia készletekből vagy új vásárlás útján érkeznek – számolt be róla a Reuters.

Zelenszkij elnök hétfőn bejelentette, hogy megállapodást írt alá Franciaországgal száz darab Rafale harci repülőgép beszerzéséről
Zelenszkij elnök hétfőn bejelentette, hogy megállapodást írt alá Franciaországgal száz darab Rafale harci repülőgép beszerzéséről. Fotó: AFP

Két, az ügyben tájékozott forrás szerint a Rafale repülőgépek Kijevnek szállítása a két ország között kötött tízéves stratégiai légi megállapodás része lesz. 

Egy részük közvetlenül a francia készletekből érkezhet, a többség azonban hosszú távú megrendelésben szolgálná Ukrajna légiflottájának bővítését. A szakértők felhívják a figyelmet, hogy a gépek üzemeltetése és a pilóták képzése időigényes folyamat, amely hónapokat vesz igénybe. Macron kormánya az elmúlt hetekben további támogatást ígért Ukrajna légvédelmének: a már korábban bejelentett hat Mirage repülőgép mellett további példányokat, valamint Aster 30 föld-levegő rakétákat is rendelkezésre bocsátanak az ukrán légvédelemnek. 

 

Zelenszkij látogatása előkészítette a politikai és katonai együttműködés erősítését

A francia–ukrán egyeztetések során szó esett további légvédelmi rendszerekről, drónelhárító eszközökről és következő generációs rakétákról is, bár a finanszírozás részletei egyelőre nem tisztázottak. Zelenszkij látogatása a francia elnök irodájában előkészítette a politikai és katonai együttműködés erősítését: 

a cél az, hogy Franciaország fegyveripari kapacitását Ukrajna védelmének szolgálatába állítsák, és biztosítsák, hogy az ország hosszú távon képes legyen elrettenteni a további orosz támadásokat.

A tárgyalásokon több gyártó, köztük a Dassault is részt vett, míg a délutáni fórumon az ukrán és francia drónipari cégek vizsgálták, hogyan tudják összehangolni erőiket. Franciaország és Nagy-Britannia egy harminc országot felölelő koalíció létrehozását szorgalmazza, amely Ukrajna támogatására katonai és gazdasági eszközöket biztosítana a békeszerződés megkötése után. A közös cél, hogy Ukrajna hadereje hosszú távon elegendő erővel rendelkezzen az orosz agresszió megfékezésére.

Európa a szakadék szélén táncol: a háborúpárti elit nem mérlegeli az eszkaláció kockázatát

A háború Ukrajnában nem csupán a frontvonalakon mérhető tragédia. A véres összecsapások, az ártatlan civilek szenvedése és a lerombolt városok képei rávilágítanak arra a veszélyre, hogy a konfliktus egész Európára átterjedhet. 

Egyre többen figyelmeztetnek: ha Amerika kivonul, Zelenszkij akaratából a nyugati szövetségesek és a brüsszeli vezetők beletolják Európát a háborúba. 

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Emmanuel Macron (Fotó: AFP)

Fontos híreink

