„Tuskot és belső körét üldöztem” – súlyos korrupciós vádak a volt lengyel igazságügyi minisztertől

Zbigniew Ziobro szerint Donald Tuskot a múltban nagymértékű korrupcióval és kenőpénz elfogadásával is gyanúsították, ám az ügyek nem jutottak vádemelésig. A volt miniszter szerint egy bűnbanda irányítja Lengyelországot.

2025. 11. 13. 20:03
Donald Tusk lengyel miniszterelnök
Zbigniew Ziobro volt igazságügy-miniszter a Polsat News egyik műsorában arról beszélt, hogy hivatali ideje alatt vizsgálatok folytak Donald Tusk miniszterelnök és annak belső köre ellen. Állítása szerint a közvélemény nem ismer minden ügyet, amelyekben nagymértékű korrupció és vesztegetés gyanúja merült fel.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök
Donald Tusk lengyel miniszterelnök

Donald Tuskot és belső körét üldöztem” – jelentette ki Ziobro, hozzátéve: az eljárások során olyan tanúk is megjelentek, akik azzal vádolták Tuskot, hogy miniszterelnökként kenőpénzt fogadott el. Mint mondta: 

Voltak ilyen személyek és esetek, amikor Tuskot is kenőpénz elfogadásával vádolták. De ez nem jelenti azt, hogy minden esetben hinnünk kellett nekik.

Ziobro a Sławomir Nowak elleni korábbi eljárásra is emlékeztetett, amely „a politikus letartóztatásával zárult”, és amelyet szintén az ő felügyelete alatt folytattak.

Arra a kérdésre, hogy miért nem vádemeléssel végződtek a Tuskot érintő vizsgálatok, a volt miniszter így felelt:

Nem a bosszúról és az ürügyek kereséséről van szó, hanem az eljárás tisztességes lefolytatásáról.

A beszélgetés során Ziobro más korrupciós ügyeket is felidézett, köztük Tomasz Grodzki esetét. Úgy fogalmazott: „Hogyan magyarázható, hogy egy tisztességes igazságszolgáltatási rendszer működik, amikor közel 200 tanú vádolja Grodzki urat korrupcióval […] és az ügyet a szőnyeg alá söpörte az ügyészség, amelyet Tusk úr jogellenesen vett át?”

Ziobro különösen élesen támadta a jelenlegi lengyel kormányt:

Donald Tusk törvénytelenül cselekszik, egyik bűncselekményt a másik után követi el. Egy bűnbandával van dolgunk, amely jelenleg Lengyelországot irányítja.

Szerinte a miniszterelnök demokratikus legitimációja nem jogosítja fel a törvények megsértésére. „Egy demokratikus mandátum önmagában nem jogosít fel a törvény megszegésére” – fogalmazott. Ziobro emellett bírálta a bírói kinevezéseket is, mondván: „A független bírákat Zurek úr illegálisan kinevezettjei fogják kinevezni […] tudatosan szegte meg a törvényt, és elbocsátotta a bírákat.”

Donald Tusk lengyel miniszterelnök

