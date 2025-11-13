„Tuskot és belső körét üldöztem” – súlyos korrupciós vádak a volt lengyel igazságügyi minisztertől

Zbigniew Ziobro volt igazságügy-miniszter a Polsat News egyik műsorában arról beszélt, hogy hivatali ideje alatt vizsgálatok folytak Donald Tusk miniszterelnök és annak belső köre ellen. Állítása szerint a közvélemény nem ismer minden ügyet, amelyekben nagymértékű korrupció és vesztegetés gyanúja merült fel.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök Fotó: Andrzej Iwanczuk/NurPhoto/AFP

„Donald Tuskot és belső körét üldöztem” – jelentette ki Ziobro, hozzátéve: az eljárások során olyan tanúk is megjelentek, akik azzal vádolták Tuskot, hogy miniszterelnökként kenőpénzt fogadott el. Mint mondta:

Voltak ilyen személyek és esetek, amikor Tuskot is kenőpénz elfogadásával vádolták. De ez nem jelenti azt, hogy minden esetben hinnünk kellett nekik.

Ziobro a Sławomir Nowak elleni korábbi eljárásra is emlékeztetett, amely „a politikus letartóztatásával zárult”, és amelyet szintén az ő felügyelete alatt folytattak.