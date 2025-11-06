A lengyel értelmiség felszólalt Tusk ellen

Nyílt levélben szólította fel szerda este több mint ötven lengyel értelmiségi a parlamenti alsóház tagjait, hogy ne szavazzák meg a rákbetegséggel küzdő Zbigniew Ziobro ellenzéki képviselő, volt igazságügyi miniszter előzetes letartóztatását, amelyet a főügyész indítványozott. A lengyel értelmiség egyértelműen üzent Donald Tusk miniszterelnöknek, aki hadjáratot indított az ellenzék ellen.

A lengyel értelmiség kiáll a volt miniszter mellett (Fotó: NurPhoto/Andrzej Iwanczuk)

Waldemar Zurek főügyész, az igazságügyi tárca jelenlegi vezetője október végén kezdeményezte a parlamentnél Zbigniew Ziobro mentelmi jogának felfüggesztését, kérve egyúttal a politikus előzetes letartóztatásának jóváhagyását is. Az indítványról bejelentés szerint péntek este szavaz a szejm.

Lengyel értelmiségiek és lelkészek, köztük Bronislaw Wildstein író, Andrzej Nowak történészprofesszor és Piotr Duda, a legnagyobb lengyel szakszervezet, a Szolidaritás elnöke a nyílt levélben Ziobro „egészségét és életét érintő megalapozott aggodalommal” indokolják az összes parlamenti tömörülés képviselőihez intézett felhívásukat.