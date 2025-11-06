LengyelországTuskértelmiség

A lengyel értelmiség felszólalt Tusk ellen

Nyílt levélben szólította fel szerda este több mint ötven lengyel értelmiségi a parlamenti alsóház tagjait. A lengyel értelmiség tagjai azt kérik a parlamenttől, hogy ne szavazzák meg a volt igazságügyi miniszter előzetes letartóztatását, amelyet a főügyész indítványozott.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 11:35
Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK Forrás: NurPhoto
Nyílt levélben szólította fel szerda este több mint ötven lengyel értelmiségi a parlamenti alsóház tagjait, hogy ne szavazzák meg a rákbetegséggel küzdő Zbigniew Ziobro ellenzéki képviselő, volt igazságügyi miniszter előzetes letartóztatását, amelyet a főügyész indítványozott. A lengyel értelmiség egyértelműen üzent Donald Tusk miniszterelnöknek, aki hadjáratot indított az ellenzék ellen. 

A lengyel értelmiség kiáll a volt miniszter mellett
A lengyel értelmiség kiáll a volt miniszter mellett (Fotó: NurPhoto/Andrzej Iwanczuk)

Waldemar Zurek főügyész, az igazságügyi tárca jelenlegi vezetője október végén kezdeményezte a parlamentnél Zbigniew Ziobro mentelmi jogának felfüggesztését, kérve egyúttal a politikus előzetes letartóztatásának jóváhagyását is. Az indítványról bejelentés szerint péntek este szavaz a szejm.

Lengyel értelmiségiek és lelkészek, köztük Bronislaw Wildstein író, Andrzej Nowak történészprofesszor és Piotr Duda, a legnagyobb lengyel szakszervezet, a Szolidaritás elnöke a nyílt levélben Ziobro „egészségét és életét érintő megalapozott aggodalommal” indokolják az összes parlamenti tömörülés képviselőihez intézett felhívásukat.

Rámutatnak: az ellenzéki politikus két éve nyelőcsőrákkal küzd, bonyolult műtéteken esett át, és továbbra is „komoly beavatkozásoknak, egyebek között rendszeres nyelőcsőtágításnak vetik alá”. Egészségi állapota állandó kapcsolatot igényel azokkal az orvosokkal, akik ezeket a beavatkozásokat végzik – húzzák álá.

Ziobro letartóztatása a kezelés felfüggesztését, ezáltal „élete közvetlen veszélyeztetését” jelentené – áll a levélben. Az aláírók azt kérik a képviselőktől, hogy vegyék figyelembe kollégájuk egészségi állapotát, mert döntésük „visszafordíthatatlan egészségromlásához vagy akár a halálához is vezethet”.

Zbigniew Ziobro, az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt tagja ellen az igazságügyi tárca kötelékében működő Igazságosság Alap ügyében indítottak büntetőeljárást: hivatali visszaéléssel és kötelességmulasztással, összesen 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsítják. Az ügyészség szerint az előző, PiS vezette kormány idején igazságügyi miniszterként a tárca munkatársaiból is álló „szervezett bűnözői csoportot alapított és irányított”.

A PiS politikusai szerint Donald Tusk kormányfő és az általa vezetett Polgári Koalíció politikusai a büntetőügyi eljárással bosszút akarnak állni Ziobrón. Przemyslaw Czarnek, a PiS képviselője, volt oktatási miniszter csütörtökön a RadioWnet konzervatív csatornának elmondta: nem tudja, a jelenleg Magyarországon tartózkodó Ziobro visszatér-e az illetékes parlamenti bizottság csütörtök esti ülésére, amely megelőzi a parlamenti szavazást.

„Vagy börtönben, vagy Budapesten” – így kommentálta a Ziobro előzetes letartóztatásáról szóló ügyészégi indítványt október végén az X-en Donald Tusk. A miniszterelnök kedden kijelentette: meggyőződése szerint Ziobro „nem pipogyaként vagy nyúlszívűként akar bekerülni a történelembe”, ezért „meg fog jelenni Lengyelországban a független igazságszolgáltatás előtt”.

Borítókép: Zbigniew Ziobro lengyel ellenzéki képviselő, volt igazságügyi miniszter (Fotó: AFP)

