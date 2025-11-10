TusktámogatásUkrajnaLengyelországháború

Tusk: Nincsenek objektív okok arra, hogy Ukrajna elveszítse a háborút

Lengyelország geopolitikai jövője kedvezően alakulhat, de mindez attól függ, hogyan zárul a háború Ukrajnában – jelentette ki Donald Tusk lengyel miniszterelnök a Gazeta Wyborcza című lapnak adott interjúban.

Magyar Nemzet
Forrás: Gazeta Wyborcza2025. 11. 10. 10:55
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök üdvözli Donald Tusk lengyel miniszterelnököt az európai vezetők találkozója előtt az ukrán fővárosban, Kijevben, 2025. május 10-én Fotó: Genya Savilov Forrás: AFP
Tusk szerint Lengyelország stratégiai helyzetét a térségben tudatosan és hosszú távú érdekek mentén kell használnia, és továbbra is támogatnia kell Ukrajnát, mert Kijev veresége Lengyelország számára is súlyos következményekkel járna.

Tusk
Donald Tusk, Lengyelország miniszterelnöke. Fotó: NurPhoto/AFP/Aleksander Kalka

Lengyelország geopolitikai jövője nagyon biztatóan alakulhat, ha Ukrajna nem veszít, és ha sikerül leküzdenünk a történelmi lengyel–ukrán sérelmeket

– fogalmazott Tusk.

A miniszterelnök hozzátette: erős, baráti és partneri viszonyt kell kiépíteni egy szuverén Ukrajnával, természetesen a lengyel nemzeti érdekek figyelembevételével. 

Ez óriási lehetőség Lengyelország számára

– mondta.

Tusk: Ha Ukrajna elbukik, Lengyelország helyzete is romlik

Tusk úgy véli, hogy Ukrajna győzelme a lengyel biztonság kulcsa, és ezért Varsónak a jövőben is aktívan kell támogatnia Kijevet.

Segítenünk kell Ukrajnát, mert ha elveszíti a háborút, Lengyelország helyzete is radikálisan romlik. Ugyanakkor mérsékelt optimista vagyok – nincs objektív ok arra, hogy Ukrajna vereséget szenvedjen

– hangsúlyozta a kormányfő.

 

Határsértő orosz drónok: fordulópont a konfliktusban

Donald Tusk kitért a szeptember 9–10-én történt incidensre is, amikor orosz drónok megsértették a lengyel légteret. Az esetet a miniszterelnök fordulópontnak nevezte a háború menetében. Mint mondta, nehéz döntés volt, hogy a lengyel légvédelem nem lőtte le a gépeket:

Senki sem akar olyan helyzetet teremteni, amely véletlenül akár egy harmadik világháborúhoz is vezethet. De az sem megoldás, ha engedünk a provokációknak

– figyelmeztetett Tusk.

A szeptemberi drónincidens után Lengyelország és Ukrajna megállapodott egy közös, drónelhárító operatív egység létrehozásáról, amely a két ország légterének védelmét és a hírszerzési együttműködést is erősíti.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök üdvözli Donald Tusk lengyel miniszterelnököt az európai vezetők találkozója előtt Kijevben 2025. május 10-én (Fotó: AFP/Genya Savilov) 

