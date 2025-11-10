Tusk: Nincsenek objektív okok arra, hogy Ukrajna elveszítse a háborút

Határsértő orosz drónok: fordulópont a konfliktusban

Donald Tusk kitért a szeptember 9–10-én történt incidensre is, amikor orosz drónok megsértették a lengyel légteret. Az esetet a miniszterelnök fordulópontnak nevezte a háború menetében. Mint mondta, nehéz döntés volt, hogy a lengyel légvédelem nem lőtte le a gépeket:

Senki sem akar olyan helyzetet teremteni, amely véletlenül akár egy harmadik világháborúhoz is vezethet. De az sem megoldás, ha engedünk a provokációknak

– figyelmeztetett Tusk.

A szeptemberi drónincidens után Lengyelország és Ukrajna megállapodott egy közös, drónelhárító operatív egység létrehozásáról, amely a két ország légterének védelmét és a hírszerzési együttműködést is erősíti.