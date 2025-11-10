Tusk szerint Lengyelország stratégiai helyzetét a térségben tudatosan és hosszú távú érdekek mentén kell használnia, és továbbra is támogatnia kell Ukrajnát, mert Kijev veresége Lengyelország számára is súlyos következményekkel járna.
Tusk: Nincsenek objektív okok arra, hogy Ukrajna elveszítse a háborút
Lengyelország geopolitikai jövője kedvezően alakulhat, de mindez attól függ, hogyan zárul a háború Ukrajnában – jelentette ki Donald Tusk lengyel miniszterelnök a Gazeta Wyborcza című lapnak adott interjúban.
Lengyelország geopolitikai jövője nagyon biztatóan alakulhat, ha Ukrajna nem veszít, és ha sikerül leküzdenünk a történelmi lengyel–ukrán sérelmeket
– fogalmazott Tusk.
A miniszterelnök hozzátette: erős, baráti és partneri viszonyt kell kiépíteni egy szuverén Ukrajnával, természetesen a lengyel nemzeti érdekek figyelembevételével.
Ez óriási lehetőség Lengyelország számára
– mondta.
Tusk: Ha Ukrajna elbukik, Lengyelország helyzete is romlik
Tusk úgy véli, hogy Ukrajna győzelme a lengyel biztonság kulcsa, és ezért Varsónak a jövőben is aktívan kell támogatnia Kijevet.
Segítenünk kell Ukrajnát, mert ha elveszíti a háborút, Lengyelország helyzete is radikálisan romlik. Ugyanakkor mérsékelt optimista vagyok – nincs objektív ok arra, hogy Ukrajna vereséget szenvedjen
– hangsúlyozta a kormányfő.
További Külföld híreink
Határsértő orosz drónok: fordulópont a konfliktusban
Donald Tusk kitért a szeptember 9–10-én történt incidensre is, amikor orosz drónok megsértették a lengyel légteret. Az esetet a miniszterelnök fordulópontnak nevezte a háború menetében. Mint mondta, nehéz döntés volt, hogy a lengyel légvédelem nem lőtte le a gépeket:
Senki sem akar olyan helyzetet teremteni, amely véletlenül akár egy harmadik világháborúhoz is vezethet. De az sem megoldás, ha engedünk a provokációknak
– figyelmeztetett Tusk.
A szeptemberi drónincidens után Lengyelország és Ukrajna megállapodott egy közös, drónelhárító operatív egység létrehozásáról, amely a két ország légterének védelmét és a hírszerzési együttműködést is erősíti.
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök üdvözli Donald Tusk lengyel miniszterelnököt az európai vezetők találkozója előtt Kijevben 2025. május 10-én (Fotó: AFP/Genya Savilov)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Lázár János kulisszatitkokat árult el a washingtoni tárgyalásokról + videó
Reflektorfényben a magyar rezsivédelem.
Történelmi diplomáciai győzelemről ír a német sajtó
A nemzetközi sajtó diplomáciai áttörésről ír.
Atomerőmű felett észleltek ismeretlen drónokat Belgiumban
Németország után Franciaország is segíti Belgiumot a belga légtérben észlelt drónok elhárításában.
Orbán–Trump-találkozó: Szijjártó Péter üzent az álhírgyártóknak
Az amerikai–magyar barátság győzelme.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Lázár János kulisszatitkokat árult el a washingtoni tárgyalásokról + videó
Reflektorfényben a magyar rezsivédelem.
Történelmi diplomáciai győzelemről ír a német sajtó
A nemzetközi sajtó diplomáciai áttörésről ír.
Atomerőmű felett észleltek ismeretlen drónokat Belgiumban
Németország után Franciaország is segíti Belgiumot a belga légtérben észlelt drónok elhárításában.
Orbán–Trump-találkozó: Szijjártó Péter üzent az álhírgyártóknak
Az amerikai–magyar barátság győzelme.