Hont András: Hogy van az, hogy valakiről minden kikerülő információt meghamisítanak?

A Magyar Nemzet már beszámolt róla, hogy Magyar Péterről szerdán derült ki, hogy ismét hitet tett az ukrajnai háború támogatása mellett, amikor részt vállalt egy olyan közös uniós állásfoglalásra irányuló indítványban, amely a háború folytatásáról szól.

Az indítvány, amelyet már el is fogadtak az EP-ben, elvileg az európai védelemről szól, de valójában egyértelmű háborús állásfoglalás,

ugyanis olyan részletek szerepelnek benne, mint hogy Európa jövője az ukrán hadszíntéren dől el, ezért még több fegyvert és lőszert kell küldeni, valamint azt is követelik, hogy mindenki oldja fel a nyugati fegyverrendszerekre vonatkozó korlátozásokat, hogy orosz területen is be lehessen vetni őket.

A Tisza Párt elnöke, miután észlelte, hogy az ügy nyilvánosságot kapott és egyre nagyobb a felháborodás miatta Magyarországon, elkezdett különböző kifogásokat kitalálni, hogy elterelje a figyelmet a háborúpárti nyilatkozatáról.

Bár Magyar Péter végül elérte, hogy neve lekerüljön a háborúpárti dokumentumról, a rengeteg védekezés, a Fideszre való mutogatás és az EP baloldali védőszárnyának árnyékában sem tudja elhallgatni, hogy

a neve ott szerepelt egy háborúpárti dokumentumon,

olyan emberek neve mellett, akik szintén a háború folytatása mellett állnak ki.