Többmilliós „kamuállásból” sértegeti a vidéki embereket Magyar Péter

Magyar ritka vendég Brüsszelben

Az elmúlt hónapokban mindent meg is tett azért, hogy bebizonyítsa, valóban jól fizető kamuállásról van szó, hiszen az európai parlamenti plenáris és bizottsági ülések töredékén volt csak jelen.

Magyar az Európai Parlament őszi ülésszakának első hónapjában, szeptemberben egyetlen ülésen sem jelent meg, majd a 33. napon látta elérkezettnek az időt, hogy meglátogassa a munkahelyét. Azóta is hasonló intenzitással vesz részt az EP munkájában, ha éppen kiutazik Brüsszelbe, akkor is igyekszik minél kevesebbet az ülésteremben tartózkodni.

Mások szavaztak helyette

Előfordult olyan eset is, amikor egy kollégája szavazott helyette. Erről Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője posztolt a közösségi oldalán, fotóval illusztrálva a történteket. A mezőgazdasági bizottság szavazásán, március 20-án Magyar Péter nem vállalta fel saját előterjesztését, nem volt jelen, nem is szavazott róla, a néppárti képviselőtársai viszont megszavazták helyette – fogalmazott Dömötör Csaba, aki szemtanúja volt az eseményeknek, hiszen ő is a bizottság tagja.

Ebben az előterjesztésben a Tisza Párt elnöke azt javasolta egyébként, hogy legyen egy uniós program azzal a céllal, hogy a szántóföldeket alakítsák át legelőkké. Érvelésében sajnálkozott amiatt, hogy „nem a kívánt ütemben” hagynak fel a növénytermesztéssel.

Tehát miközben Magyar arról beszél, hogy a vidéki emberek nem végeznek valós munkát, ő a „húszezer eurós kamuállásában” beterjeszt olyan javaslatokat az EP-nek, amelyek éppen a valóságban keményen dolgozó magyar gazdák jövőjét tennék tönkre.