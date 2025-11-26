A bíróságon küzdenek az oroszok az olimpiai kvótákért

Bár Oroszország államilag támogatott doppingprogramja miatt már akkor is bizonyos szankciókkal nézett szembe, a 2022-es pekingi téli olimpián több mint kétszáz orosz sportoló vett részt, igaz, hivatalosan nem Oroszország, hanem az orosz olimpiai bizottság (ROC) zászlaja alatt. Mindössze két küldöttség (kanadai, amerikai) volt nagyobb az orosznál. Ehhez képest jövő februárban Milánóban és Cortina d’Ampezzóban a tízet sem igen fogja elérni a orosz sportolók száma. A háttérben az orosz–ukrán háború áll, amely alig néhány nappal a 2022-es téli olimpia lezárulta után tört ki. Azóta orosz és fehérorosz zászlók elvétve jelenhettek meg sporteseményeken, a NOB pedig a 2024-es párizsi nyári olimpia után a 2026-os téli játékokra nézve is úgy döntött, hogy a két ország sportolói semlegesként versenyezhetnek.

Pekingben a finnek és az oroszok vívták a férfi jégkorongtorna döntőjét, a 2026-os milánói téli olimpián ez a párosítás nem jöhet létre (Fotó: AFP/Anthony Wallace)

Ám ahogy Párizs, úgy Milánó–Cortina esetében is több sportág orosz sportolói leküzdhetetlen akadályba ütköznek a kvótaharcban: mivel nem indulhatnak a kvalifikációs versenyeken, esélyük sincs kiharcolni az ötkarikás részvétel jogát.

Jégkorong: szóba sem jött az oroszok olimpiai indulása

Bizonyos szempontból ez volt a helyzet jégkorongban is, amelyben 2022 óta az orosz és a fehérorosz válogatott nélkül rendezik a világbajnokságokat.

A nemzetközi jégkorong-szövetség (IIHF) azonban nem is került döntéshelyzetbe: a NOB világossá tette, hogy a semleges sportolók nem alkothatnak csapatokat az olimpián.

Azaz az oroszok részvétele jégkorongban és curlingben szóba sem jöhetett, pedig előbbiben az orosz férfi csapat a legutóbbi két olimpián egyaránt eljutott a döntőig.

Bolsunov már rég lemondhatott az olimpiáról

A pekingi téli olimpia egyik legnagyobb sztárja az orosz sífutó, Alekszandr Bolsunov volt, aki három arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzérmet szerzett a játékokon. Bolsunovot az olimpia után kapitánynak léptették elő az orosz nemzeti gárdában, s ezzel lényegében megpecsételték a sorsát.