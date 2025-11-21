Téli olimpia: Brazília végre tündökölhet, a rendező nagy fricskát kaphat

Braathen a norvég síszövetséggel sehogyan sem tudott együttműködni, viszont egy idény kihagyása után tavaly visszatért, immár édesanyja hazájának színeiben. A brazil síszövetség érte van, ő pedig gesztusként immár Pinheiro Braathen néven versenyez, és a tavalyi öt vk-dobogó után idén meglett az első győzelem is brazil színekben. A műlesiklás az erősebb száma, de óriás-műlesiklásban is reális az esély az olimpiai éremre.

A dél-amerikai ország másik éremesélyese már Pekingben is brazil színekben versenyzett, Nicole Silveira akkor 13. helyen zárt szkeletonban. A Brazíliában született sportoló azóta tovább fejlődött, a tavalyi világkupa-idényben két versenyt is a harmadik helyen zárt, a vk-pontversenyben hatodik, a 2025-ös világbajnokságon negyedik lett.

Albánia: Olaszország lemondott a sícsalád sarjáról

Albánia olimpiai története a nyári játékokon sem hemzseg a sikerektől, csak legutóbb, Párizsban sikerült először felkerülnie az országnak az éremtáblázatra két birkózóbronzzal. A birkózást az alpesi sí követheti az albán sikersportok sorában: Lara Colturi tizenkilenc éves korára már négy vk-dobogóval rendelkezik, a legutóbbit múlt héten, Leviben szerezte, ahol csak az amerikai legenda, Mikaela Shiffrin előzte meg.

Colturi Pinheiro Braathenhez hasonlóan a technikai számokban erős, viszont a brazillal ellentétben születésekor semmi köze nem volt a most általa képviselt országhoz. Édesanyja, Daniela Ceccarelli 2002-ben, Salt Lake Cityben Olaszországnak nyert olimpiai aranyérmet szuperóriás-műlesiklásban, és Colturi édesapja is olasz síedző.

Az olasz szövetség viszont a szülők szerint nem akart időben lehetőséget adni a világkupában a fiatal Larának, aki ugyanezt az esélyt albán színekben már a tizenhatodik születésnapja előtt megkapta. Colturi tavalyi vk-dobogói és a 2024/25-ös összetett vk-győztes sztárjuk, Federica Brignone súlyos sérülése után az olaszok megpróbálták visszacsábítani a korábban elhanyagolt tehetségüket, a hírek szerint Colturi hajlott is volna a visszatérésre, de az albán szövetség jóváhagyása nélkül ezt most csak azon az áron tehette volna meg, hogy kihagyja a félig-meddig hazai olimpiáját.