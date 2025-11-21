Téli olimpia: Brazília végre tündökölhet, a rendező nagy fricskát kaphat

Míg a nyári olimpiák történetében immár 118 ország nyert legalább egy aranyérmet, a téli olimpia sikeres országai sokkal szűkebb rétegből kerülnek ki. Nem véletlen, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság bővíteni tervezi jeges-havas játékokból a terepkerékpárral és a mezei futással a téli olimpiát, ugyanis a téli játékokon eddig mindössze 47 ország szerzett érmet, jelentős részben a földrajzi adottságok és a téli sportok hagyományai vagy azoknak hiányai miatt. Ez a szám jövő februárban mégis emelkedhet, alpesi síben például a múlt hétvégén két olyan ország – Brazília, Albánia – is vk-dobogót ünnepelhetett, amelynek nincs még téli olimpiai érme. A rendező Olaszország számára főleg az utóbbi történelmi sikere lenne nagy fricska a 2026-os téli olimpián. Georgia a műkorcsolyában bízhat, Görögország az Olümposzhoz köthető sikert érne el, Andorra viszont eleve télen indul jobb eséllyel.
Brazília két esélye az első téli olimpiai éremre
Brazília a nyári olimpiákon immár megbízható éremhalmozó, 1992-ben, Barcelonában fordult elő legutóbb, hogy tíznél kevesebb dobogós helyett gyűjtöttek a brazil sportolók. A téli olimpiákon éppen 1992 óta szerepel Brazília, amelynek óriási területére nem sok síparadicsom jut. Az ország legsikeresebb téli sportolójának az olimpiákat tekintve egyelőre Isabel Clark Ribeiro számít, aki három játékokon is indult a hódeszkások cross versenyszámában, s 2006-ban, Torinóban a kilencedik helyen zárt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!