Eldőlt a Liu fivérek sorsa Kínában, egy olimpiai bajnokot kivágtak a csapatból + videó

A rövid pályás gyorskorcsolyázók csütörtökön megkezdik az olimpiai kvalifikációs sorozatukat a jövő évi milánói téli ötkarikás játékokra. A magyar válogatott szerény reményekkel várja az első, montreali világkupát, hiszen a színeinkben olimpiai bajnok Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor már a kínaiakat erősíti. Legjobb női versenyzőnk, az olimpiai bronzérmes Jászapáti Petra pedig keresztszalag-szakadása miatt esett ki válogatottunkból, és nem is épül fel a milánói játékokig.

Fábik Tibor
2025. 10. 09. 5:35
A kínai váltó tagjai, köztük Liu Shaolin Sándor (j) és Liu Shaoang (j2) ünnepelnek, miután győztek a rövid pályás gyorskorcsolyázók világbajnokságán, az 5000 méteres féfiváltó versenyének döntőjében a rotterdami Ahoy Arénában 2024. március 17-én Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Csütörtökön a kanadai Montréalban megkezdődik a rövid pályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozata, amely ezúttal hat helyett csak négy állomásból áll, viszont ez alapján osztják ki a kvótákat a jövő évi, milánói téli olimpiára. A mieink a négy évvel ezelőttihez képest szerényebb reményekkel szállnak harcba az ötkarikás indulási jogokért, ennek pedig nemcsak az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Liu fivérek, Liu Shaoang és Lis Shaolin Sándor országváltása az oka, hanem Jászapáti Petra súlyos sérülése is, akinek a térdében nyáron elszakadt az elülső keresztszalag. Versenyzőnk a milánói játékokig nem is épül fel.

A 2022-es pekingi olimpián még Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang magyar színekben nyert érme
A 2022-es pekingi olimpián még Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang magyar színekben nyert érmet. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor

A kvalifikációs rendben változás, hogy míg korábban a férfi és a női váltó kijutása automatikusan öt-öt kvótát jelentett, addig most csak akkor jár az ötödik, ha az adott nemben megszerezhető kilenc egyéni indulási jogból legalább nyolcat kivívnak a nemzet képviselői. Minden egyéni távon – 500, 1000 és 1500 méteren – egy nemzet három kvótát szerezhet, a két rövidebb távon 32-32, míg a leghosszabb számban 36 résztvevő lesz az olimpián. A magyar szakvezetés abban bízik, hogy minden egyéni számban legalább két versenyzőnk megszerzi a kvótát.

A negyedik olimpiájáért küzdő, a vegyes váltóval ötkarikás bronzérmes Kónya Zsófia a két rövidebb, a pekingi játékokat utazó tartalékként a lelátóról figyelő Sziliczei-Német Rebeka a két hosszabb távon szeretne mindenképpen kvótát szerezni, rajtuk kívül pedig a junior világbajnok Somodi Maja, az előző idényben újra magára találó Bácskai Sára Luca, továbbá Somogyi Barbara és Végi Diána Laura alkotja a vk-keretet. S a nők abban bíznak, hogy váltónk Jászapáti Petra nélkül is a kvalifikációs rangsor első nyolc helyezettje között zár, erre lenne szükség a kvótához. Férfiválogatottunkat Jászapáti Péter, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel, Csizmadia Márk, Major Dominik és a dél-koreai születésű Mun Von Dzsun alkotja. A váltókvótához tőlük hatalmas bravúr kellene.

A világkupa-sorozat első két versenyét két egymást követő hétvégén Montréalban rendezik, november 20. és 23. között a lengyelországi Gdansk, végül egy héttel később a hollandiai Dordrecht lesz a házigazda.

Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor is ott van a kínai válogatottban

A magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang (2018, férfiváltó; 2022, 500 méter) és ugyancsak olimpiai bajnok bátyja, Liu Shaolin Sándor (2018, férfiváltó) 2022 végén váltottak országot, kötelezően egy évet kihagytak, utána viszont a kínai válogatottba is bebetonozták a helyüket. A 27 éves Liu Shaoang nyolcszoros világbajnok, és két vb-aranyát már Kínának nyerte. Három évvel idősebb bátyja háromszoros világbajnok, és a harmadik vb-címét nyerte kínaiként.

A 2024-es rotterdami vb-n a férfiváltó befutója, Liu Shaoang a 100-as, Liu Shaolin Sándor a 101-es sisakban:

A milánói kvalifikációban részt vevő kínai versenyzők névsorát az előző szezonban nyújtott teljesítmények, valamint az idén augusztusban és szeptemberben rendezett válogatók alapján hirdették ki. S a férfiaknál Li Shaoang és Liu Shaolin Sándor is bekerült a hatfős csapatba Lin Hsziao-csün (Lin Xiaojun), Szun Long (Sun Long), Li Ven-long (Li Wenlong) és Csu Ji-csing (Zhu Yijing) mellett. A 2022-es olimpián 1000 méteren és a vegyes váltóval is aranyérmes Ren Zsi-vej (Ren Ziwei) nem volt meggyőző a válogatókon, így a szakvezetés szívfájdalom nélkül kihagyta az utazók közül. Érdekesség, hogy Lin Hsziao-csün dél-koreai születésű, és 2018-ban még Lim Hjo Dzsun néven lett olimpiai bajnok.

Liu Shaoangot hősként ünnepelték az ezüst után is

Idén márciusban a pekingi vb-n a házigazda Kína csak a hatodik helyen végzett az éremtáblán, és arany nélkül maradt: egy ezüst és egy bronz jutott neki. Liu Shaoang 1500 méteren harmadik lett, majd az 5000 méteres férfiváltó döntőjében társaival úgy szerzett ezüstérmet, hogy előző nap az elődöntőben megsérült, amikor szabálytalanul akarták megelőzni. A palánknak vágódott, az esés közben ráadásul a bal lábán levő korcsolyájának éle belefúródott a jobb térdébe, azonnal kórházba szállították. 

Miközben varratokat kapott, Liu Shaoang többször is azt mondta az orvosnak: „Kérem, varrja szorosabbra, holnap versenyeznem kell”. Másnap úgy állt rajthoz, hogy ezt az orvosok és az edzők sem javasolták neki. 

A döntőben Liu Shaoang stabilan teljesített, kulcsfontosságú előzéseket hajtott végre a táv második felében, és az utolsó pillanatokban visszaverte a dél-koreai versenyző támadását, Kína így szerezte meg az ezüstérmet. Liu Shaoangot pedig hősként ünnepelték.

Az idei pekingi vb-n a férfiváltó döntőjének befutója:

A kínai váltó címvédő volt, 2024-ben a két Liu tesó vállt vállnak vetve húzta be az aranyérmet Rotterdamban, és a mostani ezüstnek Kanada mögött a kínaiak azért nem tudtak tiszta szívből örülni. Liu Shaolin Sándor csak az előző két futamban kapott lehetőséget, a döntőt a partvonalon kívülről nézhette. Ez nagy presztízsveszteség lehetett neki „otthon”, már csak azért is, mert 2016-ban ő szerezte Magyarország első vb-aranyát, 500 méteren, aztán 2021-ben 1000 méteren is győzött, majd 2024-ben immáron kínaiként húzta be a harmadik vb-aranyát a váltóval. S ez nem Liu Shaolin vb-je volt, mert 1000 méteren, amelyen magyarként világ- és Európa-bajnok volt, ezúttal a negyeddöntőbe sem jutott be. A legfontosabb azonban most az lehet neki, hogy továbbra is ott van a kínai válogatottban.


 

