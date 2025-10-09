Eldőlt a Liu fivérek sorsa Kínában, egy olimpiai bajnokot kivágtak a csapatból + videó

Csütörtökön a kanadai Montréalban megkezdődik a rövid pályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozata, amely ezúttal hat helyett csak négy állomásból áll, viszont ez alapján osztják ki a kvótákat a jövő évi, milánói téli olimpiára. A mieink a négy évvel ezelőttihez képest szerényebb reményekkel szállnak harcba az ötkarikás indulási jogokért, ennek pedig nemcsak az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Liu fivérek, Liu Shaoang és Lis Shaolin Sándor országváltása az oka, hanem Jászapáti Petra súlyos sérülése is, akinek a térdében nyáron elszakadt az elülső keresztszalag. Versenyzőnk a milánói játékokig nem is épül fel.

A 2022-es pekingi olimpián még Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang magyar színekben nyert érmet. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor

A kvalifikációs rendben változás, hogy míg korábban a férfi és a női váltó kijutása automatikusan öt-öt kvótát jelentett, addig most csak akkor jár az ötödik, ha az adott nemben megszerezhető kilenc egyéni indulási jogból legalább nyolcat kivívnak a nemzet képviselői. Minden egyéni távon – 500, 1000 és 1500 méteren – egy nemzet három kvótát szerezhet, a két rövidebb távon 32-32, míg a leghosszabb számban 36 résztvevő lesz az olimpián. A magyar szakvezetés abban bízik, hogy minden egyéni számban legalább két versenyzőnk megszerzi a kvótát.

A negyedik olimpiájáért küzdő, a vegyes váltóval ötkarikás bronzérmes Kónya Zsófia a két rövidebb, a pekingi játékokat utazó tartalékként a lelátóról figyelő Sziliczei-Német Rebeka a két hosszabb távon szeretne mindenképpen kvótát szerezni, rajtuk kívül pedig a junior világbajnok Somodi Maja, az előző idényben újra magára találó Bácskai Sára Luca, továbbá Somogyi Barbara és Végi Diána Laura alkotja a vk-keretet. S a nők abban bíznak, hogy váltónk Jászapáti Petra nélkül is a kvalifikációs rangsor első nyolc helyezettje között zár, erre lenne szükség a kvótához. Férfiválogatottunkat Jászapáti Péter, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel, Csizmadia Márk, Major Dominik és a dél-koreai születésű Mun Von Dzsun alkotja. A váltókvótához tőlük hatalmas bravúr kellene.

A világkupa-sorozat első két versenyét két egymást követő hétvégén Montréalban rendezik, november 20. és 23. között a lengyelországi Gdansk, végül egy héttel később a hollandiai Dordrecht lesz a házigazda.

Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor is ott van a kínai válogatottban

A magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang (2018, férfiváltó; 2022, 500 méter) és ugyancsak olimpiai bajnok bátyja, Liu Shaolin Sándor (2018, férfiváltó) 2022 végén váltottak országot, kötelezően egy évet kihagytak, utána viszont a kínai válogatottba is bebetonozták a helyüket. A 27 éves Liu Shaoang nyolcszoros világbajnok, és két vb-aranyát már Kínának nyerte. Három évvel idősebb bátyja háromszoros világbajnok, és a harmadik vb-címét nyerte kínaiként.