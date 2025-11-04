idezojelek
Besaraznák a nagy eszmét

Bizonyos sportágak átcsoportosítása a nyáriról a téli játékokra végső soron azt jelentené, hogy két évente rendeznének nagy érdeklődés mellett olimpiát.

Novák Miklós
Fotó: NurPhoto/Jakub Porzycki

Mogul. Nemcsak a klasszikus érdeklődésű és műveltségű embereknek, de a Google-nak is elsősorban a XVI. században alapított és a XIX. században a brit gyarmati expanzió következtében felszámolt észak-indiai muszlim birodalmat jelenti, amely világszerte csodált építészeti örökségéről a mai napig közismert. Ha februárban gyakran halljuk majd e szót, mégse a Tádzs Mahalra gondoljunk, hanem a síakrobatika egyik – a téli olimpia műsorán is szereplő – versenyszámára.

Elnézést, de nem tudom megspórolni a véleményem: röhejes versenyszám. Nem általános definíció, de a sportágakat így is lehet csoportosítani: a citius, altius, fortius jegyében méterben, másodpercben, gólok számában kifejezhető eredménycentrikus, illetve pontozásos sportágak. 

Az előbbi a tisztább, hiszen nincs vita: az a sportoló nyer, aki gyorsabban fut, úszik adott távon vagy messzebbre, magasabbra ugrik, csapatjáték esetében több gólt rúg, dob, de kétségtelen, a pontozásos sportágak is népszerűek, elég csak a műugrásra, a műúszásra, a téli játékokról pedig a műkorcsolyára gondolni. A kettő kombinálása roppant veszélyes. Tudom, ez sem újdonság: síugrásban is pontozzák a leérkezést, a telemarkot, szoktam is dühöngeni, amikor nem az nyer, aki a legmesszebbre ugrik. De hogy miközben száguldunk lefelé a buckákon, ugorjunk egy szaltót? Vagy ez, vagy az. Mintha távolugrásban azt is kalkulálnák, ki mennyire kecsesen kalimpál a levegőben, nem csupán azt, hogy milyen messzire repül.

Pontosan tudjuk, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a nézettségért, a piaci elvárásokért, a profitért hajlandó szinte minden hagyományt eldobni. Mégis csak különös, hogy napjainkra a síakrobatika kiemelkedően a téli olimpiák első számú sportága a kiosztott érmek száma alapján. Mert bár hivatalosan a gyorskorcsolya vezeti a rangsort tizennéggyel és a síakrobatika tizenhárommal csupán a második, csak éppen az immár önálló sportágként jegyzett hódeszka hat versenyszáma is akrobatika.

Talán itt az ideje megreformálni a biatlont is. Bevezetni a párbajt: aki öt lövésből többször eltalálja – persze lézertechnológiá­val – a vele szemben lévőt, az egyből mehet tovább, a vesztes büntetőkört teljesít, továbbá bónusz másodpercekért a lejtő alján jöhetne egy-egy, ha nem is „big”, de legalább „small air”…

Véletlenül sem a téli sportágak szerelmeseit akarom megbántani, annál inkább sem, mert én is közéjük tartozom, de az olimpiai chartában is rögzített havas-jeges definíció mára anakronisztikus. 

Már 1980-ban Lake Placidbe is vonattal szállították a havat a hegyekből, négy éve, Kínában már-már sivatagos vidéket hóágyúztak be heteken-hónapokon át, 2014-ben Szocsiban pedig sokan „strandruhában” álltak rajthoz a sífutóversenyeken a húsz fokot kóstolgató téli kánikulában. Miközben a klímaváltozással egyre keservesebb dacolni, sportágak egész sora annak köszönheti hihetetlen népszerűségét, hogy fedett pályára vonult az időjárás viszontagságai elől. Hát nem mindegy, hogy teremben télen vagy nyáron kosárlabdáznak, kézilabdáznak, röplabdáznak, birkóznak, cselgáncsoznak? A listát tetszés szerint bővíthetjük.

Megérkeztünk. Néhány évtizede még szentségtörésnek számított, most viszont általános támogatásra talált a Nemzetközi Olimpiai Bizottság októberben nyilvánosságra hozott terve, miszerint szélesítenék a téli játékok spektrumát. Elsőként a mezei futás és a kerékpáros cyclo-cross programba emeléséről beszélt a munkacsoport vezetője, a korábbi olimpiai bajnok atléta, Lord Sebastian Coe. A két szakág befogadása mellett számos érv szól. Először is, a sportnaptárban mindkettő versenyeit eleve ősztől tavaszig rendezik meg. Másodszor, a korszellemnek, az „Agenda 2020” elvnek, a költséghatékonyságnak megfelelően a két eseményt akár ugyanazon a helyszínen is le lehet bonyolítani. Harmadszor, a mezei, akkoriban még inkább terepfutás már szerepelt az ötkarikás programban az 1912-es, 1920-as és 1924-es játékokon. Ha kicsit cinikusak akarnánk lenni, mindezt kiegészíthetnénk azzal, hogy a télnek a mérsékelt övben a sár immár sokkal inkább jellemzője, mint a hó és a jég.

Negyedszer – és ez talán mindennél fontosabb –, Sebastian Coe rámutatott, a mezei futás segítségével Afrikát meg lehetne nyerni a téli olimpia ügyének. Fontos szempont, hogy az afrikai országok és sportolók érdemben képviseljék magukat a téli játékokon, hiszen a mai napig egyetlen érmet sem szereztek; arra pedig még várhatunk néhány évtizedet, mire a Kilimandzsárón vagy akár az Atlasz-hegység havas csúcsain megpezsdül és tehetségeket indít útjára a sízés.

Többről van szó, mint bátor ötletelésről, a mezei futás és a cyclo-cross a tervek szerint már a 2030-as franciaországi téli játékokon debütálhat. Fogósabb kérdés, mi lesz a nyári olimpiák műsorán már évtizedek óta szereplő, teremben űzött sportágakkal. Nyilván vannak olyan nemzetközi sportági szakszövetségek, amelyek vezetői ódzkodnak az ötlettől, és a sportáguk népszerűségének erodálódástól tartanak, másfelől viszont azon sportágaknak, amelyek léte veszélyben van a nyári játékokon – így például a 2020-as tokiói játékokra készülve 2013-ban átmenetileg várólistára (consideration list) helyezett birkózás – a téli olimpia új esélyt kínál.

Két népszerű csapatsportág, a röplabda és a kézilabda pedig akár új lendületet vehetne az évszakváltástól. A röplabda esetében szinte kínálja magát a döntés: nyáron strandröplabda, télen teremröplabda. A kézilabdát felelőtlenség lenne így csoportosítani, mert a strandkézilabda aligha lesz képes kibújni valaha is nem is az igazi kézilabda, sokkal inkább éppen a strandröplabda árnyékából. 

A téli olimpiával azonban akár nyerhetne is a sportág, s mintha már hosszú évek óta készülne is erre. A hetvenes–nyolcvanas években a férfi-vb-t jellemzően télen, januárban, február­ban rendezték, aztán próbálkoztak márciusi, majd májusi, sőt 1999-ben, Egyiptomban júniusi időponttal is, 2001-ben aztán visszatértek januárhoz. A női vb hamarabb beállt decemberre, s immár két és fél évtizede óta megszokott a rend: decemberben női, januárban pedig férfi világverseny, vb vagy Eb. Hát nem inkább téli, sem mint nyári sportág a kézilabda? A világbajnokság és az olimpia két évenként válthatná egymást – négyévenkénti kiírással növekedne a vb presztízse –, a köztes éveket pedig az Európa-bajnokság töltené ki.

Vannak további szempontok is. A nyári játékokon a kosárlabda elviszi a show-t, az NBA-sztárok elszívják a levegőt a másik két sportág klasszisai elől. Másfelől a skandináv országok nem csupán a klasszikus téli sportágakban, hanem kézilabdában is nagyon erősek, a várakozások szerint ezek kölcsönösen húzhatnák egymás nézettségét. De nem csupán a skandinávoknak tetszik az ötlet: Andreas Michelmann, a Német Kézilabda-szövetség elnöke is minimum megfontolandónak tartja Sebastian Coe először a 2024-es NOB-elnökválasztás előtt a BBC-nek adott interjúban megfogalmazott felvetését. Bármelyik kézilabdás szaklapot ütjük fel továbbá, egyik sem kiált botrányt, higgadtan elemzik a téliesítés várható előnyeit, hátrányait.

Kiemelkedő hazai népszerűsége okán érdemes a kézilabda helyzetével részletesen foglalkozni, de a sor tetszés szerint folytatható: tenisz és asztalitenisz, pálya- és országúti kerékpár, íjászat és sportlövészet nyáron, illetve télen.

Az ötlet persze nem új, már évtizedekkel ezelőtt felmerült, csak éppen senki sem vette a bátorságot, hogy előálljon vele. Pedig tényleg win-win szituáció. A nyári olimpia már túlzsúfolt, az újabb és újabb sportágak, Párizsban a falmászás, a gördeszka, a BMX és a breaking, Los Angelesben majd a squash, a baseball, az amerikaifutball szoftváltozata, a flag football, továbbá a speciális krikett előbb-utóbb kiszorítják a tradicionális sportágakat, amelyek egy körének a téli olimpia tényleg menekülőutat jelenthet.

Ha már labdarúgó-világbajnokságot lehetett télen rendezni, mint legutóbb Katarban, nincs ebben semmi szentségtörés. Idővel a megkülönböztetés elkopik, a nyári és a téli előtag tényleg csak a rendezés időpontjára utal majd. A lényeg: négy helyett valóban kétévenként lenne olimpia. Amibe nehéz lenne belekötni.

Novák Miklós
Besaraznák a nagy eszmét

Szőcs László
Vagy a börtön, vagy Budapest

Sitkei Levente
Az erő illúziója Európában

Deák Dániel
A Békemenet új lendületet adott

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lóránt Károly
Fokról fokra

E háború nemcsak Oroszországot gyengíti, hanem az Európai Uniót is, talán még nagyobb mértékben, mint Oroszországot, tehát alapvető európai érdek lenne e háború békekötéssel való lezárása.

