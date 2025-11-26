Csak a cipősdobozok nyertek, Kína nem

Mielőtt felidéznénk, mi történt a Kína elleni nyolcaddöntőben, jöjjön a vb-t felvezető sztori. Amikor az IHF a magyaroknak és az osztrákoknak adta ennek a világbajnokságnak a megrendezését, mindenki azt gondolta, hogy a magyar csapat az ország akkori legnagyobb fedett létesítményében, a Budapest Sportcsarnokban játssza le a meccseit. Mai szemmel egészen elképesztő a története annak, miért kellett az 1200 (!) néző befogadására alkalmas Körcsarnokba vinni az 1995-ös női kézilabda-világbajnokság budapesti mérkőzéseit. A Budapest Sportcsarnokban minden december elején karácsonyi vásárt tartottak, amelyet nem lehetett onnan kimozdítani. Ha a BS felrúgja a kiskereskedőkkel kötött szerződést, polgári perek százait kapta volna a nyakába. Természetesen felmerült, hogy a vb-t rendezzük meg korábban, novemberben. Erről viszont a társrendező osztrákok nem akartak hallani. Hogy miért? Mert a Gunnar Prokop által honosított, a világ akkori legjobb játékosának tartott Ziukiene (született: Ausra Fridrikas) 1993. december 3-án még szülőhazája, Litvánia színeiben Spanyolország ellen játszott tétmeccset. Az országváltás nem jöhetett úgy létre, hogy a litván kedden még saját hazája mezében lép pályára, szerdán meg osztrák mezben. Két évet ki kellett várni. Ez 1995. december 3-án járt le, a vb meg 1995. december 5-én kezdődött. Így győzte le a karácsonyi vásár (és Gunnar Prokop) a BS-rendezést, így kényszerült a semmilyen szinten sem megfelelő Körcsarnokba az összes budapesti meccs. Ha nincs a litván honosítása, simán el lehetett volna kezdeni egy héttel korábban a világbajnokságot.

Pádár Ildikó kapura lő az 1995-ös női kézilabda-világbajnokság Magyarország–Oroszország mérkőzésén a Körcsarnokban

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Csodálatos magyar kezdés a női kézilabda-világbajnokságon

Amelyet a magyar válogatott szintén simán kezdett. Az öt csapatot felvonultató (Ukrajna, Brazília, Horvátország, Egyesült Államok, Magyarország) csoportban négy győzelemmel nyitottunk. A legszorosabb meccset a horvátok ellen vívtuk (17-15), majd csoportelsőként 1995. december 12-én a budapesti Körcsarnokban Kína ellen következett a legjobb nyolc közé jutásért zajló meccs.

A meccs: Női kézilabda-világbajnokság, 1995. december 12.

Nyolcaddöntő: Magyarország–Kína 21-20 (13-8) Körcsarnok, 800 néző. V: Gallego, Lamas (spanyolok).

Magyarország: Meksz – Szilágyi 4, Németh H. 6, Kökény 1, Pádár 1, Mátéfi 6 (3), Erdős. Cs: Farkas A. (kapus), Kocsis, Szántó, Farkas A. 3, Nagy A.

Szövetségi kapitány: Laurencz László.

Kína: Vang Hsziao-csung – Csao Jing 1, Vu Li, Cung Jan-hszia 1, Cse Cse-hung, Csaj Csao 6 (1), Csang Li. Cs: Juk O-li (kapus), No Cseng-fen, Csen Pang-ping, Csen Nan-Jun 6, Li Vej 6 (3).

Szövetségi kapitány: Nan Naj-kuj.

Kiállítások: 10, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 4/4

Ha azt mondom, hogy a második félidő huszadik percében, azaz nyolc perccel a befejezés előtt a kínai csapat 18-17-re vezetett, mindent elmondtam. Szemtanúként a Körcsarnokban szorongva éltem át, milyen az, amikor egy pillanatra minden elcsendesedik, csupán az ideges magyar és kínai edző harsogó szavai töltik be a termet. Mégsem volt olyan ember, aki ne bízott volna abban, hogy a magyar csapat, amely akkor már tényleg klasszisokból állt, ne tudná megfordítani az összecsapást.