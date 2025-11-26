Az értelmiség öltönyös rocksztárja Istennel birkózik, a harcot saját könyvében írta meg

Jordan B. Peterson az internetre feltöltött előadásai révén csakhamar a konzervatív gondolkodás egyik leghatékonyabb szószólójaként vált ismertté, akinek valóságos tömegek követik a munkásságát – YouTube-csatornájának több mint nyolcmillió feliratkozója van –, olvassák a könyveit, és világszerte telt házas előadásokat tart. Az író ugyanakkor magára régi vágású liberálisként hivatkozik, és esküszik rá, hogy hiányzik belőle a szükséges kompetencia ahhoz, hogy tudja például, Jézus testben valóban feltámadt-e a halálból. Beszédeiből, írásaiból is kitűnik, hogy korántsem elkötelezett hívő – ebben nagyban különbözik a szeptemberben meggyilkolt Charlie Kirktől, aki – meglátásom szerint egyszerű gyakorlatiasságból – politikailag is egyértelműen hitet tett Donald Trump mellett, míg Petersonra nem jellemző az ilyen direkt politikai aktivizmus.

Jordan B. Peterson kötetei nálunk eddig a 21. Század Kiadó gondozásában jelentek meg

Jordan B. Peterson: Mi, akik Istennel birkózunk

Peterson – aki eddig három alkalommal látogatott el Magyarországra, és legelőször a Szent István-bazilika impozáns díszletei előtt szólalt fel – hallatlan népszerűsége azonban nem csak annak köszönhető, hogy politikai és ideológiai értelemben is ragaszkodik saját szuverenitásához, hanem hogy egy tudósember megközelítésével ad használható mankókat a modern kori káoszában fogódzkodót kereső fiatal generáció – elsősorban a férfiak – számára. Ha úgy tetszik, a korszellemnek megfelelően sokkal inkább tudósember, aki mégsem tagadja a szakralitás elsőségét.

Magyarországon korábban két könyve jelent meg – a 12 szabály az élethez és a Túl a renden: újabb 12 szabály az élethez. Ezekben a pszichológia, a történelem, a mitológia és a szociológia határmezsgyéjén egyensúlyozva fogalmazta meg a rend, a felelősség, a tradíció és az önfegyelem fontosságát. Engem sokáig meg is tévesztett vásárlócsalogató címeivel, az idén megjelent harmadik könyvének azonban a már a címe is jelzi, hogy egy teljesen más karakterű munka.

A Mi, akik Istennel birkózunk című vaskos kötetében Peterson mély teológiai, civilizációtörténeti és pszichológiai vizsgálódásokat folytat a Biblia történetein keresztül, miközben az emberi létezés nagy kérdéseit fejtegeti: mit jelent szenvedni, döntést hozni, értéket választani, és hogyan lehet a modern ember számára mégis élő valóság Isten és a transzcendens tapasztalata. Ezeknek megfelelően sokkal nehezebben olvasható mű, már csak a soronként ránk zúduló információmennyiség miatt is komoly intellektuális kihívás végig koncentrálni a szövegre.

Peterson szerint a Szentírás élet-halál döntések sorozatával szembesít minket, lázadó fantáziánkat és mítosz vezérelt törekvéseinket a valóság mögöttes erkölcsi struktúrájához igazíthatjuk, vagy elutasíthatjuk.

Ha visszautasítjuk, tönkretesszük a saját- és mások életét is. Ha ehelyett felismerjük a valóságot, akkor is szembe kell néznünk a társadalmi elvárásokkal és a saját belső kényszereinkkel, vágyainkkal, tökéletlenségünkkel.