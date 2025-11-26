BibliaJordan B Petersoncharlie kirkJORDAN B. PETERSON

Az értelmiség öltönyös rocksztárja Istennel birkózik, a harcot saját könyvében írta meg

Jordan B. Peterson a konzervatív fiatalok legnépszerűbb véleményvezére, a kanadai klinikai pszichológus, egyetemi tanár legújabb kötete pedig idén magyar nyelven is megjelent a 21. Század Kiadó gondozásában. Előző két könyvével szemben a Mi, akik Istennel birkózunk sokkal súlyosabb mű, amiben a szerző nem kevesebbre vállalkozik, minthogy saját szűrőjén keresztül értelmezze a bibliai történeteket. Ez a teológiában járatos olvasót néhányszor talán homlokráncolásra késztetheti, de mindenki más örömmel fedezheti fel benne, hogy a Biblia sokkal izgalmasabb olvasmány annál, mint amennyire gondolni szoktunk rá.

Dani Áron
2025. 11. 26. 5:55
Fotó: LARS PEHRSON/SVD Forrás: TT NEWS AGENCY
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jordan B. Peterson az internetre feltöltött előadásai révén csakhamar a konzervatív gondolkodás egyik leghatékonyabb szószólójaként vált ismertté, akinek valóságos tömegek követik a munkásságát – YouTube-csatornájának több mint nyolcmillió feliratkozója van –, olvassák a könyveit, és világszerte telt házas előadásokat tart. Az író ugyanakkor magára régi vágású liberálisként hivatkozik, és esküszik rá, hogy hiányzik belőle a szükséges kompetencia ahhoz, hogy tudja például, Jézus testben valóban feltámadt-e a halálból. Beszédeiből, írásaiból is kitűnik, hogy korántsem elkötelezett hívő – ebben nagyban különbözik a szeptemberben meggyilkolt Charlie Kirktől, aki – meglátásom szerint egyszerű gyakorlatiasságból – politikailag is egyértelműen hitet tett Donald Trump mellett, míg Petersonra nem jellemző az ilyen direkt politikai aktivizmus.

Jordan B. Peterson kötetei nálunk eddig a 21. Század Kiadó gondozásában jelentek meg

Jordan B. Peterson: Mi, akik Istennel birkózunk

Peterson –  aki eddig három alkalommal látogatott el Magyarországra, és legelőször a Szent István-bazilika impozáns díszletei előtt szólalt fel – hallatlan népszerűsége azonban nem csak annak köszönhető, hogy politikai és ideológiai értelemben is ragaszkodik saját szuverenitásához, hanem hogy egy tudósember megközelítésével ad használható mankókat a modern kori káoszában fogódzkodót kereső fiatal generáció – elsősorban a férfiak – számára. Ha úgy tetszik, a korszellemnek megfelelően sokkal inkább tudósember, aki mégsem tagadja a szakralitás elsőségét. 

Magyarországon korábban két könyve jelent meg – a 12 szabály az élethez és a Túl a renden: újabb 12 szabály az élethez. Ezekben a pszichológia, a történelem, a mitológia és a szociológia határmezsgyéjén egyensúlyozva fogalmazta meg a rend, a felelősség, a tradíció és az önfegyelem fontosságát. Engem sokáig meg is tévesztett vásárlócsalogató címeivel, az idén megjelent harmadik könyvének azonban a már a címe is jelzi, hogy egy teljesen más karakterű munka.

A Mi, akik Istennel birkózunk című vaskos kötetében Peterson mély teológiai, civilizációtörténeti és pszichológiai vizsgálódásokat folytat a Biblia történetein keresztül, miközben az emberi létezés nagy kérdéseit fejtegeti: mit jelent szenvedni, döntést hozni, értéket választani, és hogyan lehet a modern ember számára mégis élő valóság Isten és a transzcendens tapasztalata. Ezeknek megfelelően sokkal nehezebben olvasható mű, már csak a soronként ránk zúduló információmennyiség miatt is komoly intellektuális kihívás végig koncentrálni a szövegre.

Peterson szerint a Szentírás élet-halál döntések sorozatával szembesít minket, lázadó fantáziánkat és mítosz vezérelt törekvéseinket a valóság mögöttes erkölcsi struktúrájához igazíthatjuk, vagy elutasíthatjuk. 

Ha visszautasítjuk, tönkretesszük a saját- és mások életét is. Ha ehelyett felismerjük a valóságot, akkor is szembe kell néznünk a társadalmi elvárásokkal és a saját belső kényszereinkkel, vágyainkkal, tökéletlenségünkkel. 

A könyvet felépítő vezérgondolat ismerős lehet Peterson korábbi munkáiból, de a szerző ezúttal épphogy a részletekbe merül alá. Peterson rendszerint először kiemeli a bibliai történetek részleteit és furcsaságait, majd felteszi a kérdést, mit jelent ez? Innen mindig valamilyen erkölcsi, pszichológiai vagy egzisztenciális tanulságra jut: Ádám és Éva története például számára azt üzeni, hogy az ember gyermeki létből való felnövése eleve elrendeltetett; Bábel tornya a technológiai gőg romboló hatására figyelmeztet; Ábrahám fiának feláldozása pedig arra, hogy minden értékünket készeknek kell lennünk felajánlani Istennek. 

Ezekben az értelmezésekben komoly erő és inspiráció van, ugyanakkor kiviláglik belőle, hogy Peterson nem teológus. De ami a kötet gyengesége, talán épp az válhat az előnyére is: képes megszólítani és elgondolkodtatni azokat is, akik nem hordozzák magukban a vallásos tanításokat, mert alapvetően nem ebben szocializálódtak.

Emiatt joggal merülhet fel a kérdés, hogy vajon Peterson nem egyszerűsíti-e a Bibliát erkölcsi tanácsok és életvezetési példák gyűjteményévé, mert amennyiben ez így van, úgy elvész a Biblia történeti, teológiai és transzcendens valóság igénye. 

Tehát hogy a Biblia elsősorban nem csak bölcs történetek sorozata, hanem Isten valóságos kinyilatkoztatása, maga a tapasztalat, ami azért különösen fontos, mert máskülönben a szentírás csak a kereszténység erkölcsi kézikönyveként működik. Furcsamód tehát Peterson kívülálló, de közben épp ennek köszönhetően képes közelebb vinni olvasóját a hithez.

Míg korábbi kötetei gyakorlatias útmutatóul szolgáltak, ez a könyv inkább gondolkodásra hív: arra, hogy az olvasó kilépjen az azonnali életvezetési receptek kényelméből, és visszaforduljon ahhoz a kétezer éves kulturális örökséghez, amelynek erkölcsi és szellemi struktúrái a nyugati civilizáció építőkövei, és amelyek ma is körbevesznek minket mindenhol, még akkor is, ha – és ehhez néha elég kilépnünk az utcára – ma már észre sem vesszük.

A szerző hasonló témájú cikkei a Lugasban:

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Újból a rend haláláról 

Kondor Katalin avatarja

A zavarosban nincsenek jogszabályok, gond nélkül lehet kerületeket börtönből irányítani, percek alatt milliárdossá válni, képviselőként soha meg nem jelenni az üléseken, külföldi kenőpénzeket elfogadni, embereket bizonyíték nélkül rágalmazni és így tovább.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu