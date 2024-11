Háborúpárti Ukrajna-mezbe öltöztek tiszás EP-képviselők

Az Európai Parlament mai rendkívüli ülésén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videókapcsolaton keresztül mondott beszédet. A tiszás képviselők a Manfred Weber vezette néppártiak nagy részével együtt ukrajnás pólóban ültek be, és ezzel rácsatlakoztak az új szlogenre: „Addig támogatjuk Ukrajnát, amíg szükséges (as long as it takes)”.

Forrás: YouTube

Miközben a tiszások háborúpárti jelmezben bohóckodnak, a helyzet egyre súlyosabb. A bukott amerikai elnök Joe Biden engedélyével Ukrajna amerikai rakéták bevetésére kapott engedélyt, és a legfrissebb hírek szerint ezt meg is lépték, nemzetközi hírügynökségek szerint az ukrán csapatok ma bevetették az Egyesült Államok által szállított ATACMS rakétákat is.

Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációvezetője már korábban bevallotta, hogy ők mindenben követik Manfred Weberék iránymutatását.

Mint mondta, „…néppárti álláspontra támaszkodunk, ami egyfajta kötelezettség”, „ a néppárti álláspontot elfogadtuk és elfogadjuk, és ezeket az álláspontokat magunkévá tesszük.”

A Tisza már szeptember 19-én is megszavazta azt a háborúpárti európai parlamenti határozatot is, amely még több fegyver szállítására szólít fel.

Magyar Péter tehát hűen teljesíti, amit Manfred Weberek elvárnak tőle. Az általa sokra nem becsült „agyhalott” és Soros-ügynök képviselői, ha kell, akár szavaznak, tapsikolnak és beöltöznek, hogy a háborúpártiakat támogassák.