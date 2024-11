Külföldön is egyre kellemetlenebb Magyar Péter botrányos viselkedése

Ahogy arról beszámoltunk, a Le Figaro francia lap arról írt a minap a Magyar Péterről nyilvánosságra került hangfelvételek kapcsán, hogy a felvételeken a Tisza Párt elnöke hideg, rosszindulatú és cinikus. A politikus eddigi megnyilvánulásaival kapcsolatban Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője azt írta közösségi oldalán, hogy Magyar Péter már többször viselkedett megkérdőjelezhető módon saját munkatársaival.

Az egyik ilyen eset az volt, amikor szeptember 5-én a Keleti pályaudvaron tartott egy sajtótájékoztatót és véletlenül az élő közvetítése hamarabb kezdődött, mint kellett volna, így az is látható volt, hogy Magyar Péter kiköpi a rágóját. Miután Magyar Péter ezt megtudta, a Keleti pályaudvaron mindenki szeme láttára ordibált minősíthetetlen stílusban a saját munkatársaival.

Annak kapcsán, hogy már külföldi lapok is foglalkoznak Magyar viselkedésével, a politológus lapunknak elmondta, hogy a fő kérdés az, hogy a munkatársai és az őt még most is ajnározó balliberális újságírók meddig tartanak ki mellette. Amellett, hogy a szimpatizánsait gyalázza, őket is mindenféle negatív jelzőkkel illeti. Az EP-képviselői is emlékeznek arra a leszúrásra, ami után agyhalott Soros-ügynöknek tituálta őket. Az elemző kiemelte:

Kétségeink ne legyenek: azért fizetik őket külföldről, hogy ezt is eltűrjék, de vajon meddig viselik ezt el a pénzért cserébe?

Majd elmondta, hogy ez a botránysorozat nem fog segíteni Magyar Péternek, egy kiszámíthatatlan időszakban ugyanis az emberek nem egy botrányhősre, hanem egy higgadt és nyugodt erőre szavaznak, ez pedig jelenleg nem más, mint Orbán Viktor.

Magyar Péter számára ezek a kiszivárgó hangfelvételek tehát meglehetősen kellemetlenek, várhatóan rombolni fogja a Tisza Párt megítélését és csökkenni fog a támogatottsága

– hangsúlyozta.

A szakértő elmondta azt is, hogy különösen hátrányos Magyarnak az ügy, hogy miközben Orbán Viktor világpolitikai tényezőként a világ vezetőivel találkozik és Európa, benne Magyarország jövőjéért dolgozik, az ellenzék vezetője, Magyar Péter az exbarátnőjével hadakozik és mindenféle titokban rögzített hangfelvételeket játszanak le.

Mindez jól kijelöli a különbséget kettejük között: míg Orbán Viktor egy államférfi, Magyar Péter csak egy valóságshow-celeb, aki komolytalanul viselkedik, ráadásul hazudik is és manipulálja a közvéleményt

– emlékeztetett.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)