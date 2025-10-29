Magyar Péter arcátlanul képmutató, akkor bezzeg nem pánikolt, amikor az MI-algoritmus őt fényezte

Érdekes fordulat: úgy tűnik, Magyar Péter csak akkor ellenzi a mesterséges intelligenciát, ha az nem az ő PR-osztályán fut – mutatott rá Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán.

Orbán Balázs (Forrás: Facebook)

A kormánypárti politikus hangsúlyozta,

amíg az algoritmus a Tisza Párt elnökét fényezte, vagy a miniszterelnököt próbálta lejáratni, nem volt ekkora pánik.

„A napnál is világosabb, hogy a nyugdíjcsökkentési terveiről kirakott videó AI segítségével, valós idézetek felhasználásával készült – az a döbbenet!” – írta.

Hozzátette, a mesterséges intelligencia segítségével készült videóban elhangzó mondatokat mind a Tisza emberei mondták – szó szerint. „Alelnök, programíró, gazdasági szakértő. Nyugdíjadó, nyugdíjcsökkentés, nyugdíjkedvezmény eltörlése. A jelige: »először választást kell nyerni, utána mindent lehet«. Hát nem, nem lehet. Ezért nem is fogtok nyerni! Hiába megy a toporzékolás. Hiába próbáltok minket elhallgattatni. Nem hagyjuk magunkat, megvédjük a nyugdíjakat!” – fogalmazott Orbán Balázs.

Ahogy arról lapunk beszámolt, Magyar Péter ma a Facebook-oldalán tette közzé, hogy feljelentést tesz Orbán Balázs ellen amiatt a videó miatt, amely mesterséges intelligenciával (MI) készült, és őt ábrázolja. A felvételen az MI Magyar Péter a Tisza Párt valós terveit mondja el, amelyek már kiszivárogtak, vagy a párt befolyásos embereitől hangzottak el.