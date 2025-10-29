Magyar Péter el akarja hallgattatni azokat, akik leleplezik a tiszás nyugdíjadó tervét

Magyar Péter ma a Facebook-oldalán tette közzé, hogy feljelentést tesz Orbán Balázs ellen a videó miatt, amely mesterséges intelligenciával (MI) készült, és őt ábrázolja. A felvételen az MI Magyar Péter a Tisza Párt valós terveit mondja el, amik már kiszivárogtak, vagy a párt befolyásos embereitől hangzottak el.

Ez a videó Magyar Péter szerint becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel, emiatt tett feljelentést. A hírre már reagált is Orbán Balázs, akinek az oldalán először megjelent ez a MI-videó. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Magyar Péter el akar hallgattatni mindenkit, akik leleplezik a valós szándékaikat.

– Fenyegetőzik, vádaskodik, perel. Az igazságot nem lehet elhallgattatni! A magyar embereknek joga van tudni arról, mire számíthatnak a Tisza Pártról! – írta Orbán Balázs.

Tegnap írtuk: Magyar Péternél kiverte a biztosítékot, hogy Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a mesterséges intelligencia segítségével mutatta be, hogy milyen lenne, ha Magyar Péter az igazat mondaná a beszédeiben. A felvételt itt lehet megnézni:

A felvételen Magyar Péter által mondott mondatok egyébként a Tisza Párthoz köthető emberektől hangoztak el:

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)