Orbán Balázs tételesen felsorolta az elszólásokat, amikből kiderül, hogy Magyar Péter a nyugdíjak megadóztatására készül

„Nem fogjuk hagyni, hogy a Tisza Párt elvegye a végigdolgozott élet után jogosan járó nyugdíjat a magyar idősektől! Nemet mondunk a brüsszeli nyomásra – ránk számíthatnak a nyugdíjasok a jövőben is!” – reagált közösségi oldalán Magyar Péter ellene tett feljelentésére Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója legújabb Facebook-bejegyzésében erre bemutatta, a feljelentésben érintett MI-videóban minden elhangzott kijelentésnek van valóságalapja.

2025. 10. 29. 13:24
„Magyar Péter el akarja hallgattatni azokat, akik beszámolnak arról, hogy nyugdíjadó bevezetésére készülnek. Nem hagyjuk megfélemlíteni magunkat, az igazság utat tör! Mindenkinek joga van tudni, hogy mire készülnek” – reagált közösségi oldalán Magyar Péter ellene tett feljelentésére Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. 

Mint arról lapunk is beszámolt, a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán tette közzé, hogy feljelentést tesz Orbán Balázs ellen, a videó miatt, amely mesterséges intelligenciával (MI) készült, és őt ábrázolja. A felvételen a MI-Magyar Péter a Tisza Párt valós terveit mondja el, amik már kiszivárogtak, vagy a párt befolyásos embereitől hangzottak el.  Ez a videó Magyar Péter szerint becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel, emiatt tett feljelentést.

A tiszás nyugdíjszakértő

Orbán Balázs bejegyzésében tételesen felsorolta a bizonyítékokat, amelyek igazolják: az MI-videóban minden állítás igazságon alapszik. Először emlékeztetett, a tiszás Simonovits András nyugdíjszakértő kijelentéseire, aki egy nyilvánosan elérhető videófelvétel tanulsága szerint az egyik fővárosi Tisza-sziget meghívására ismertette a nyugdíjprogramjuk egyes elemeit. Azt ecsetelte, hogy ezek nem kizárólag a saját ötletei, hanem ezt „kérték” tőle. 

Ugyanezen a felvételen azt is elmondta, hogy „nem normális”, ahogy a nyugdíjak az elmúlt évtizedben növekedtek, és „kiélezi a feszültségeket” az, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható reálbér-növekedés felhajtja az induló nyugdíjakat.

Simonovits a 24.hu-nak adott interjúban azt is részletezte, miként kezelné a helyzetet. Szerinte a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva. A szakértő arról is beszélt, hogy „van egy bűvszó: degresszió. Leegyszerűsítve mondom, olyan a degresszió, ami most is működik nagyon kicsit, hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10-20 százalékkal megadóztatják. Ezt a degressziót lehetne fokozni.”

Simonovits András megszüntetné a Nők40 programot és egyetért a Tisza nyugdíjprogramjával (Forrás: Youtube)
Az ATV Egyenes beszéd című műsorában Simonovits elszólta magát, és bevallotta, hogy csak azután részleteznék az intézkedéseket, hogy a Tisza kormányra kerül: „előbb nyerjük meg a választást”. Simonovits amellett, hogy elmondta, megszüntetné a Nők40 programot, azt is kijelentette, hogy egyetért a Tisza nyugdíjprogramjával, de azt nem kell a választás előtt részletezni.

Elkaszálnák a 13. havi nyugdíjat

De nem csak Simonovits árult el részleteket a Tisza tervei kapcsán. Petschnig Mária Zita, a Tisza programírója így fogalmazott az egyik Tisza-sziget eseményén:

„A 13. havi nyugdíj már nem kapcsolódik közvetlenül a munkavégzéshez. […] Jobb lenne egy igazságosabb rendszer, például egy átlagnyugdíjhoz kötött kifizetés.”

Az internetre feltöltött videó leírása alapján a Dr. Erőss Pál Szob és környéke Tisza Sziget szervezésében Kéri László politológus és Petschnig Mária Zita közgazdász elemezte a 2025-re várható politikai és gazdasági fejleményeket. 

Petschnig Mária Zita közgazdász és Kéri László politológus (Forrás: Facebook)
A Belvárosi Szabadegyetem február 4-i előadásán pedig bevallotta, hogy alapvetően az a problémájuk a 13. havi nyugdíjjal, hogy Brüsszel ellenzi azt:

„Mindenféle örömüzenetet össze kell szedni a kormánynak, de hallottuk, hogy kifizetik a 13. havi nyugdíjat mindenképpen, ellentétben azzal, amit ugye Brüsszel akar, meg egyes közgazdászok Magyarországon akarnak.”

Orbán Balázs kitért a baloldal jegybankelnökéből lett tiszás tanácsadóra, Surányi Györgyre is, aki a Partizánban arról beszélt, hogy nincs szükség a 13. havi nyugdíjra: „Bejelentették a 13. havi nyugdíjat. Semmi alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak. Én földhözragadt vagyok, mindig 12 havi hozzájárulást fizettem. Miért kell 13 havit kapni?”

Tarr Zoltán és Magyar Péter elszólása

A felsorolás végén megemlítette Tarr Zoltánt is, aki az egyik Tisza-sziget eseményén arról beszélt, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszert „nem feltétlenül kell és szabad fenntartani”. Tarr Zoltán etyeki elszólásából tudjuk, hogy a Tisza Párt politikusai nem beszélhetnek a valódi terveikről, mert megbuknának.

Ez utóbbiról Magyar Péter is beszélt Puzsér Róbert meghívására 2024. május elsején. A műsorvezető kérdésére, miszerint hogyan változtatna a magyar kormány jelenlegi jóléti intézkedésein – külön kiemelve a 13. havi nyugdíjat – anélkül, hogy elveszítené a választásokat, a Tisza Párt elnöke elmondta, hogy „úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor »ezt kivezeted«, hogy akkor »adókat emelsz«”, vagyis az utolsó pillanatig titkolniuk kell a valós szándékaikat.

„Nem fogjuk hagyni, hogy a Tisza Párt elvegye a végigdolgozott élet után jogosan járó nyugdíjat a magyar idősektől! Nemet mondunk a brüsszeli nyomásra – ránk számíthatnak a nyugdíjasok a jövőben is!” – zárta bejegyzését Orbán Balázs.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)


