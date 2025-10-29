Orbán Balázs tételesen felsorolta az elszólásokat, amikből kiderül, hogy Magyar Péter a nyugdíjak megadóztatására készül

„Magyar Péter el akarja hallgattatni azokat, akik beszámolnak arról, hogy nyugdíjadó bevezetésére készülnek. Nem hagyjuk megfélemlíteni magunkat, az igazság utat tör! Mindenkinek joga van tudni, hogy mire készülnek” – reagált közösségi oldalán Magyar Péter ellene tett feljelentésére Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Mint arról lapunk is beszámolt, a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán tette közzé, hogy feljelentést tesz Orbán Balázs ellen, a videó miatt, amely mesterséges intelligenciával (MI) készült, és őt ábrázolja. A felvételen a MI-Magyar Péter a Tisza Párt valós terveit mondja el, amik már kiszivárogtak, vagy a párt befolyásos embereitől hangzottak el. Ez a videó Magyar Péter szerint becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel, emiatt tett feljelentést.

A tiszás nyugdíjszakértő

Orbán Balázs bejegyzésében tételesen felsorolta a bizonyítékokat, amelyek igazolják: az MI-videóban minden állítás igazságon alapszik. Először emlékeztetett, a tiszás Simonovits András nyugdíjszakértő kijelentéseire, aki egy nyilvánosan elérhető videófelvétel tanulsága szerint az egyik fővárosi Tisza-sziget meghívására ismertette a nyugdíjprogramjuk egyes elemeit. Azt ecsetelte, hogy ezek nem kizárólag a saját ötletei, hanem ezt „kérték” tőle.

Ugyanezen a felvételen azt is elmondta, hogy „nem normális”, ahogy a nyugdíjak az elmúlt évtizedben növekedtek, és „kiélezi a feszültségeket” az, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható reálbér-növekedés felhajtja az induló nyugdíjakat.

Simonovits a 24.hu-nak adott interjúban azt is részletezte, miként kezelné a helyzetet. Szerinte a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva. A szakértő arról is beszélt, hogy „van egy bűvszó: degresszió. Leegyszerűsítve mondom, olyan a degresszió, ami most is működik nagyon kicsit, hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10-20 százalékkal megadóztatják. Ezt a degressziót lehetne fokozni.”

Simonovits András megszüntetné a Nők40 programot és egyetért a Tisza nyugdíjprogramjával (Forrás: Youtube)

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában Simonovits elszólta magát, és bevallotta, hogy csak azután részleteznék az intézkedéseket, hogy a Tisza kormányra kerül: „előbb nyerjük meg a választást”. Simonovits amellett, hogy elmondta, megszüntetné a Nők40 programot, azt is kijelentette, hogy egyetért a Tisza nyugdíjprogramjával, de azt nem kell a választás előtt részletezni.