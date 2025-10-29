Gulyás GergelyTisza-adónyugdíj

Ez lehet Magyar Péternek a legnagyobb problémája Tarr Zoltánnal + videó

– Tudja, mi a legnagyobb baja a Magyar Péternek Tarr Zoltánnal és a mellette lévőkkel? Hogy nem hazudnak olyan jól, mint ő, és időnként elkottyintják az igazságot – mutatott rá Gulyás Mártonnak a kormánypártok kommunikációs igazgatója. A Partizán YouTube-csatorna vezetője arról kérdezte Menczer Tamást, miért beszél a kormány Tisza-adóról, amikor Magyar Péter ezt tagadja. A kommunikációs igazgató emlékeztetett: ők maguk vallották be.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 12:05
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hiába bizonygatják most már, hogy nem terveznek adóemelést és megnyesni a nyugdíjakat, már elszólták magukat – erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatóját Gulyás Márton, a Partizán YouTube-csatorna vezetője próbálta felkérdezni a témában, de Menczert nem lehetett zavarba hozni.

Emlékeztetett: elmondták, hogy a személyi jövedelemadóra Tisza-adót vetnek ki, és megemelik. – Azóta minden tervük kijött a nyugdíjak megadóztatásáról is. (…) Tudja, mi a legnagyobb baja Magyar Péternek Tarr Zoltánnal és a mellette lévőkkel? Hogy nem hazudnak olyan jól, mint ő, és időnként elkottyintják az igazságot. Mindent tudunk róluk, és ők maguk mondták el – mondta.

Bevezetnék a kétkulcsos adót

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, kiderült, hogy a baloldali párt mélyen belenyúlna a magyar családok zsebébe. A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára hagynák meg a mostani 15 százalékos szja-szintet, viszont már az átlagbért keresők is 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Emlékezetes az is, hogy Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét elfogta az őszinteségi roham

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.” Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.

A nyugdíjasok is pórul járnának

Érdemes felidézni az ATV Egyenes beszédének azt az adását is, amelyben Simonovits András tiszás közgazdász volt a vendég. A Nők40 korkedvezményes nyugdíj eltörléséről és a nyugdíjkorhatár emelésének fontosságáról beszélt. Simonovits ráadásul kijelentette: először meg kell nyerniük a választást, csak utána lehet megvalósítani a megszorításokat.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Youtube)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekprovokátor

Tényleg két Magyarország van

Bayer Zsolt avatarja

És valójában nincs semmi mondanivalónk egymásnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.