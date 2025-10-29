Ez lehet Magyar Péternek a legnagyobb problémája Tarr Zoltánnal + videó

Hiába bizonygatják most már, hogy nem terveznek adóemelést és megnyesni a nyugdíjakat, már elszólták magukat – erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatóját Gulyás Márton, a Partizán YouTube-csatorna vezetője próbálta felkérdezni a témában, de Menczert nem lehetett zavarba hozni.

Emlékeztetett: elmondták, hogy a személyi jövedelemadóra Tisza-adót vetnek ki, és megemelik. – Azóta minden tervük kijött a nyugdíjak megadóztatásáról is. (…) Tudja, mi a legnagyobb baja Magyar Péternek Tarr Zoltánnal és a mellette lévőkkel? Hogy nem hazudnak olyan jól, mint ő, és időnként elkottyintják az igazságot. Mindent tudunk róluk, és ők maguk mondták el – mondta.

Bevezetnék a kétkulcsos adót

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, kiderült, hogy a baloldali párt mélyen belenyúlna a magyar családok zsebébe. A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára hagynák meg a mostani 15 százalékos szja-szintet, viszont már az átlagbért keresők is 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Emlékezetes az is, hogy Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét elfogta az őszinteségi roham.

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.” Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.

A nyugdíjasok is pórul járnának

Érdemes felidézni az ATV Egyenes beszédének azt az adását is, amelyben Simonovits András tiszás közgazdász volt a vendég. A Nők40 korkedvezményes nyugdíj eltörléséről és a nyugdíjkorhatár emelésének fontosságáról beszélt. Simonovits ráadásul kijelentette: először meg kell nyerniük a választást, csak utána lehet megvalósítani a megszorításokat.

