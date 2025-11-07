Szijjártó PéterWashingtonOrbán-Trump-csúcsfélmaraton

Szijjártó Péter diplomáciai bemelegítése Washingtonban

Ma új fejezet nyílik az amerikai–magyar együttműködésben, mivel Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalóasztalhoz ül Washingtonban. A magyar delegációval utazott Szijjártó Péter külügyminiszter is, aki már a kora reggeli órákban bejelentkezett közösségi oldalán. Amíg a város alszik, a miniszter lefut 21 kilométert.

András János
2025. 11. 07. 13:23
Szijjártó Péter külügyminiszter
Szijjártó Péter külügyminiszter Fotó: AHMET SERDAR ESER Forrás: ANADOLU
Ma új fejezet nyílik az amerikai–magyar együttműködésben, hiszen tárgyalóasztalhoz ül Orbán Viktor és Donald Trump . A washingtoni csúcsra számos vezető politikus is elkísérte a magyar miniszterelnököt, köztük Szijjártó Péter is, aki már reggel 7 óra előtt bejelentkezett közösségi oldalán.

Szijjártó Péter egy félmaratonnal készül fel a mai tárgyalássorozatra
Fotó: JONATHAN ERNST / POOL

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtoni idő szerint reggel 6.45-kor posztolt közösségi oldalán, amelyben azt írta:

Washington még alszik, úgyhogy a szokásos: félmaraton.

Korábban arról is írtunk, hogy Orbán Balázs elárulta, miről lesz szó Washingtonban.

Borítókép: Szijjártó Péter külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

