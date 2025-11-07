Ma új fejezet nyílik az amerikai–magyar együttműködésben, hiszen tárgyalóasztalhoz ül Orbán Viktor és Donald Trump . A washingtoni csúcsra számos vezető politikus is elkísérte a magyar miniszterelnököt, köztük Szijjártó Péter is, aki már reggel 7 óra előtt bejelentkezett közösségi oldalán.
Szijjártó Péter diplomáciai bemelegítése Washingtonban
Ma új fejezet nyílik az amerikai–magyar együttműködésben, mivel Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalóasztalhoz ül Washingtonban. A magyar delegációval utazott Szijjártó Péter külügyminiszter is, aki már a kora reggeli órákban bejelentkezett közösségi oldalán. Amíg a város alszik, a miniszter lefut 21 kilométert.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtoni idő szerint reggel 6.45-kor posztolt közösségi oldalán, amelyben azt írta:
Washington még alszik, úgyhogy a szokásos: félmaraton.
Korábban arról is írtunk, hogy Orbán Balázs elárulta, miről lesz szó Washingtonban.
Borítókép: Szijjártó Péter külügyminiszter (Fotó: AFP)
