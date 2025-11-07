Szijjártó Péter diplomáciai bemelegítése Washingtonban

Ma új fejezet nyílik az amerikai–magyar együttműködésben, hiszen tárgyalóasztalhoz ül Orbán Viktor és Donald Trump . A washingtoni csúcsra számos vezető politikus is elkísérte a magyar miniszterelnököt, köztük Szijjártó Péter is, aki már reggel 7 óra előtt bejelentkezett közösségi oldalán.

Szijjártó Péter egy félmaratonnal készül fel a mai tárgyalássorozatra

Fotó: JONATHAN ERNST / POOL