Az egyiptomi média is felkapta, hogy Trump Orbán Viktort dicsérte

Orbán Viktor ezzel a mentességgel elkerülte azt a súlyos gazdasági sokkot, amely azután fenyegette volna az országot, hogy a Trump-adminisztráció múlt hónapban szankciókat vezetett be két nagy orosz olajipari vállalattal szemben. A szankciók bejelentése előtt Orbán arra figyelmeztette régi szövetségesét, Trumpot, hogy az orosz energiaforrásokról való leválás „térdre kényszerítené” a magyar gazdaságot.

A kivétel ugyanakkor komoly kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, mennyire kívánja Washington következetesen betartatni az orosz olajexport elleni szankciókat. Szakértők szerint, ha Trump „engedményeket ad” barátainak, más országok is megpróbálhatják kijátszani a korlátozásokat, ami gyengítheti a szankciók hatását, és lassíthatja az orosz hadigépezet gazdasági nyomás alá helyezését – írja az Egypt Independent.

Az Orbán Viktorral közös ebéd előtti sajtótájékoztatón Trump együttérzését fejezte ki Magyarország energiahelyzete miatt, mondván: „nincsenek tengeri kikötőik, ezért nehéz helyzetben vannak.” Hozzátette, aggasztónak tartja, hogy más európai országok – amelyek nincsenek ilyen helyzetben – továbbra is „rengeteg olajat és gázt” vásárolnak Oroszországtól.

Magyarország és a szomszédos Szlovákia ugyanakkor az egyetlen EU-tagállam, amely még mindig orosz olajat kap a Barátság vezetéken keresztül.

Oroszország 2022-es inváziója után az EU úgy döntött, fokozatosan kivezeti az orosz olajimportot, de átmeneti mentességet adott Magyarországnak, Szlovákiának és Csehországnak, mivel ezek az országok nagymértékben függtek az orosz energiahordozóktól.