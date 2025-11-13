Orbán Viktor Fehér Házbeli látogatásán Donald Trump méltatta a magyar miniszterelnököt, „nagyszerű vezetőként” és Magyarországot „nagyszerű országként” jellemezve. Hozzátette: érthetőnek tartja, hogy Magyarország számára – szárazföldi elhelyezkedése miatt – különösen nehéz az orosz fosszilis energiahordozókról való leválás – számolt be az Origo.
Az egyiptomi média is felkapta, hogy Trump Orbán Viktort dicsérte
Orbán Viktort amerikai látogatásán Donald Trump „nagyszerű vezetőként” méltatta – számolt be róla az egyiptomi sajtó is. Trump rendkívüli mentességet biztosított hazánknak az orosz olajszankciók alól – erről is írt az Egypt Independent.
Orbán Viktor ezzel a mentességgel elkerülte azt a súlyos gazdasági sokkot, amely azután fenyegette volna az országot, hogy a Trump-adminisztráció múlt hónapban szankciókat vezetett be két nagy orosz olajipari vállalattal szemben. A szankciók bejelentése előtt Orbán arra figyelmeztette régi szövetségesét, Trumpot, hogy az orosz energiaforrásokról való leválás „térdre kényszerítené” a magyar gazdaságot.
A kivétel ugyanakkor komoly kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, mennyire kívánja Washington következetesen betartatni az orosz olajexport elleni szankciókat. Szakértők szerint, ha Trump „engedményeket ad” barátainak, más országok is megpróbálhatják kijátszani a korlátozásokat, ami gyengítheti a szankciók hatását, és lassíthatja az orosz hadigépezet gazdasági nyomás alá helyezését – írja az Egypt Independent.
Az Orbán Viktorral közös ebéd előtti sajtótájékoztatón Trump együttérzését fejezte ki Magyarország energiahelyzete miatt, mondván: „nincsenek tengeri kikötőik, ezért nehéz helyzetben vannak.” Hozzátette, aggasztónak tartja, hogy más európai országok – amelyek nincsenek ilyen helyzetben – továbbra is „rengeteg olajat és gázt” vásárolnak Oroszországtól.
Magyarország és a szomszédos Szlovákia ugyanakkor az egyetlen EU-tagállam, amely még mindig orosz olajat kap a Barátság vezetéken keresztül.
Oroszország 2022-es inváziója után az EU úgy döntött, fokozatosan kivezeti az orosz olajimportot, de átmeneti mentességet adott Magyarországnak, Szlovákiának és Csehországnak, mivel ezek az országok nagymértékben függtek az orosz energiahordozóktól.
További Külföld híreink
Az uniós tagállamok továbbra is vásárolnak orosz gázt – a Törökországon át futó Török Áramlat vezetéken keresztül –, de Oroszország részesedése az EU gázimportjában 40 százalékról 11 százalékra csökkent 2024-re. A tagállamok a múlt hónapban megállapodtak abban, hogy 2028-tól teljes tilalom lép életbe az orosz gázra – Magyarország és Szlovákia ellenezte a döntést.
A találkozón Orbán Viktor dicsérte Trumpot amiatt, hogy „helyreállította” a kétoldalú kapcsolatokat, amelyek szerinte a Biden-adminisztráció alatt romlottak meg, amikor szankciókat vezettek be Magyarországgal szemben a demokratikus normák visszaszorítása miatt. A Trump-adminisztráció ezek közül több intézkedést már visszavont.
További Külföld híreink
„Most abban a helyzetben vagyunk, hogy új fejezetet nyithatunk – mondhatni: aranykort – az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatában” – fogalmazott Orbán.
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Zelenszkij: Köszönet Németországnak a támogatásért!
Új ukrán fegyverexport-iroda nyílik Berlinben.
Európa a szakadék szélén táncol: a háborúpárti elit nem mérlegeli az eszkaláció kockázatát
Zelenszkij akaratából a nyugati szövetségesek és a brüsszeli vezetők beletolják Európát a háborúba.
„Tuskot és belső körét üldöztem” – súlyos korrupciós vádak a volt lengyel igazságügyi minisztertől
Zbigniew Ziobro szerint egy bűnbanda irányítja Lengyelországot.
Szijjártó Péter: Nem küldhetik az európai emberek pénzét a korrupt ukrán háborús maffia finanszírozására
„Nem csoda, hogy egyetlenegy valós, hiteles elszámolást sem láthatott még senki Európában.”
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Zelenszkij: Köszönet Németországnak a támogatásért!
Új ukrán fegyverexport-iroda nyílik Berlinben.
Európa a szakadék szélén táncol: a háborúpárti elit nem mérlegeli az eszkaláció kockázatát
Zelenszkij akaratából a nyugati szövetségesek és a brüsszeli vezetők beletolják Európát a háborúba.
„Tuskot és belső körét üldöztem” – súlyos korrupciós vádak a volt lengyel igazságügyi minisztertől
Zbigniew Ziobro szerint egy bűnbanda irányítja Lengyelországot.
Szijjártó Péter: Nem küldhetik az európai emberek pénzét a korrupt ukrán háborús maffia finanszírozására
„Nem csoda, hogy egyetlenegy valós, hiteles elszámolást sem láthatott még senki Európában.”