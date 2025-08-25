Donald Trump amerikai elnök hétfőn rendeletet írt alá, amelynek értelmében börtönbüntetésre számíthat az, aki nyilvános eseményen elégeti az Egyesült Államok nemzeti zászlaját. Az elnök indoklása szerint az ilyen cselekedet zavargásra való felbujtásnak minősül, és a jövőben vádemelést, valamint büntetőeljárást vonhat maga után. A büntetés egy év börtön lehet.
Trump börtönnel sújtaná a zászlóégetést
Az Egyesült Államokban új közbiztonsági intézkedéseket jelentettek be hétfőn. Donald Trump elnök szerint a nemzeti zászló elégetése felbujtásnak számít, és a jövőben akár börtönbüntetéssel is járhat.
Az amerikai zászló az Egyesült Államok legszentebb és leginkább tisztelt jelképe, amelynek megszentségtelenítése különösen és eredendően sértő, valamint provokatív. A nemzetünk iránti ellenséges érzületről szóló állásfoglalás, egy olyan cselekedet, amelyhez külföldiek csoportjai folyamodnak annak érdekében, hogy amerikaiakat félemlítsenek meg és erőszakkal fenyegessék őket
– áll a Fehér Ház közleményében.
Trump további közbiztonsági lépései
Az elnök a rendeletek aláírásakor a korábban, augusztus 11-én Washingtonban elrendelt közbiztonsági intézkedéssorozat kiterjesztéséről is döntött. Az új szabályok értelmében az őrizetbe vett gyanúsítottak az eljárás idejére nem kerülhetnek szabadlábra.
Emellett egy másik rendelet kimondja, hogy a szövetségi adminisztráció tagjai dolgozzanak a készpénz letétbe helyezése nélküli óvadék intézményének megszüntetésén.
Kristi Noem belbiztonsági miniszter a sajtónyilvános eseményen közölte: az augusztus 12-én indult közbiztonsági intézkedéssorozat két hete alatt csaknem ezer bűnelkövetőt és gyanúsítottat tartóztattak le. Mint hozzátette, közülük több mint 400 ember illegálisan tartózkodott az Egyesült Államokban.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
