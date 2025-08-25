Trumprendeletzászlóégetés

Trump börtönnel sújtaná a zászlóégetést

Az Egyesült Államokban új közbiztonsági intézkedéseket jelentettek be hétfőn. Donald Trump elnök szerint a nemzeti zászló elégetése felbujtásnak számít, és a jövőben akár börtönbüntetéssel is járhat.

Wiedermann Béla
Forrás: MTI2025. 08. 25. 19:35
Donald Trump
Donald Trump Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn rendeletet írt alá, amelynek értelmében börtönbüntetésre számíthat az, aki nyilvános eseményen elégeti az Egyesült Államok nemzeti zászlaját. Az elnök indoklása szerint az ilyen cselekedet zavargásra való felbujtásnak minősül, és a jövőben vádemelést, valamint büntetőeljárást vonhat maga után. A büntetés egy év börtön lehet.

Donald Trump aláírta a rendeletet, amely börtönnel sújtja a zászlóégetést. Az elnök szerint a nemzeti szimbólum megszentségtelenítése felbujtás.
Az Egyesült Államokban börtön járhat a zászlóégetésért. Trump szerint a cselekmény sértő és provokatív, ezért büntetőeljárást vonhat maga után. Fotó: AFP

Az amerikai zászló az Egyesült Államok legszentebb és leginkább tisztelt jelképe, amelynek megszentségtelenítése különösen és eredendően sértő, valamint provokatív. A nemzetünk iránti ellenséges érzületről szóló állásfoglalás, egy olyan cselekedet, amelyhez külföldiek csoportjai folyamodnak annak érdekében, hogy amerikaiakat félemlítsenek meg és erőszakkal fenyegessék őket

– áll a Fehér Ház közleményében.

Trump további közbiztonsági lépései

Az elnök a rendeletek aláírásakor a korábban, augusztus 11-én Washingtonban elrendelt közbiztonsági intézkedéssorozat kiterjesztéséről is döntött. Az új szabályok értelmében az őrizetbe vett gyanúsítottak az eljárás idejére nem kerülhetnek szabadlábra.

Emellett egy másik rendelet kimondja, hogy a szövetségi adminisztráció tagjai dolgozzanak a készpénz letétbe helyezése nélküli óvadék intézményének megszüntetésén.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter a sajtónyilvános eseményen közölte: az augusztus 12-én indult közbiztonsági intézkedéssorozat két hete alatt csaknem ezer bűnelkövetőt és gyanúsítottat tartóztattak le. Mint hozzátette, közülük több mint 400 ember illegálisan tartózkodott az Egyesült Államokban.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bank Barbara
idezojelekdiktatúra

„Ha túlélted, hallgass!”

Bank Barbara avatarja

A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu