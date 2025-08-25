Trump börtönnel sújtaná a zászlóégetést

Trump további közbiztonsági lépései

Az elnök a rendeletek aláírásakor a korábban, augusztus 11-én Washingtonban elrendelt közbiztonsági intézkedéssorozat kiterjesztéséről is döntött. Az új szabályok értelmében az őrizetbe vett gyanúsítottak az eljárás idejére nem kerülhetnek szabadlábra.

Emellett egy másik rendelet kimondja, hogy a szövetségi adminisztráció tagjai dolgozzanak a készpénz letétbe helyezése nélküli óvadék intézményének megszüntetésén.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter a sajtónyilvános eseményen közölte: az augusztus 12-én indult közbiztonsági intézkedéssorozat két hete alatt csaknem ezer bűnelkövetőt és gyanúsítottat tartóztattak le. Mint hozzátette, közülük több mint 400 ember illegálisan tartózkodott az Egyesült Államokban.