  • Carragher ezt nem teszi zsebre, Szoboszlaiék ma elérhetik, ami neki nem sikerült
Szoboszlai DominikJamie CarragherBajnokok LigájaGalatasarayLiverpool FC

Carragher ezt nem teszi zsebre, Szoboszlaiék ma elérhetik, ami neki nem sikerült

A Galatasaray a múlt alapján bizakodhat a Liverpool elleni hazai BL-meccs előtt. A Vörösök eddig két Bajnokok Ligája-találkozón léptek pályára a Galatasaray otthonában, s egyszer sem tudtak nyerni a törökök ellen. Mindössze két játékos van, aki mindkét alkalommal játszott a Liverpoolban, az egyik Jamie Carragher, aki Szoboszlai Dominik teljesítményével rendre elégedetlen volt az elmúlt két évben, legutóbb pedig a Liverpool másik magyarja, Kerkez Milos kapott tőle éles kritikát.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 11:44
Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah a Liverpool kulcsemberei lehetnek, először nyerne a Galatasaray vendégeként BL-meccset a Liverpool Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/Steven Halliwell
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool bizonyos szempontól történelmi sikerre hajt kedd este, ugyanis a Galatasaray ellen idegenbeli BL-meccset még sosem nyertek a Vörösök. Igaz, a közös múlt mindössze két találkozóról szól: 2002-ben 1-1 lett a végeredmény a két csapat isztambuli meccsén, míg 2006-ban a Liverpool 3-2-re kikapott a Galatasaray vendégeként. Mindössze két játékos van, aki mindkét találkozón játszott a Liverpoolban: John Arne Riise és Jamie Carragher.

Jamie Carragher kétszer játszott a Galatasaray otthonában a Liverpool színeiben BL-meccsen, egyszer sem távozott győzelemmel
Jamie Carragher (fehérben) kétszer játszott a Galatasaray otthonában a Liverpool színeiben BL-meccsen, egyszer sem távozott győzelemmel (Fotó: AFP/Mustafa Ozer)

A két meccs közül a korábbinak lehetett volna nagyobb jelentősége, akkor a második csoportkör negyedik fordulójában találkoztak a csapatok, s az 1-1-es döntetlennel mindkét csapat nyeretlen maradt. Végül a Liverpool az utolsó fordulóban aratott egyetlen győzelmével bejutott a legjobb nyolc közé, a Galatasaray öt döntetlennel és egy vereséggel utolsó lett a csoportban.

Carragher hibája is szerepet játszott a Liverpool vereségében

A 2006-os mérkőzésnek túl nagy jelentősége már nem volt, azt a csoportkör utolsó fordulójában már úgy vívták, hogy a Liverpool első és a Galatasaray utolsó helye is biztos volt. A Liverpool tartalékosan állt ki a meccsre, Carragher csapatkapitányként a megszokott helyénél előrébb, védekező középpályásként játszott a felforgatott csapatban, s a Galatasaray harmadik góljánál ő maradt le a második hullámban érkező Szasa Ilicsről.

A 3-2-re végződött találkozó legszebb gólját Okan Buruk lőtte, aki a mostani találkozó előtti sajtótájékoztatón a Galatasaray vezetőedzőjeként Marco Rossinak is üzent.

 

BL: először nyerhet a Galatasaray vendégeként a Liverpool

A két csapat korábbi összecsapásaival ellentétben a mostani magyar BL-rangadó lehet, ugyanis a Galatasaray színeiben Sallai Roland, a Liverpool játékosaként Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is pályára léphet.

Carragher az elmúlt két évben Szoboszlai fő kritikusa volt, az utóbbi hetekben inkább Kerkezt találta meg a liverpooli magyarok közül. Most viszont Szoboszlai és Kerkez véghez vihet valamit, ami Carraghernek két nekifutásból sem sikerült: nyerhetnek a Liverpool színeiben BL-meccset a Galatasaray otthonában.

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?


 

