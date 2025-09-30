Carragher ezt nem teszi zsebre, Szoboszlaiék ma elérhetik, ami neki nem sikerült

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool bizonyos szempontól történelmi sikerre hajt kedd este, ugyanis a Galatasaray ellen idegenbeli BL-meccset még sosem nyertek a Vörösök. Igaz, a közös múlt mindössze két találkozóról szól: 2002-ben 1-1 lett a végeredmény a két csapat isztambuli meccsén, míg 2006-ban a Liverpool 3-2-re kikapott a Galatasaray vendégeként. Mindössze két játékos van, aki mindkét találkozón játszott a Liverpoolban: John Arne Riise és Jamie Carragher.

Jamie Carragher (fehérben) kétszer játszott a Galatasaray otthonában a Liverpool színeiben BL-meccsen, egyszer sem távozott győzelemmel (Fotó: AFP/Mustafa Ozer)

A két meccs közül a korábbinak lehetett volna nagyobb jelentősége, akkor a második csoportkör negyedik fordulójában találkoztak a csapatok, s az 1-1-es döntetlennel mindkét csapat nyeretlen maradt. Végül a Liverpool az utolsó fordulóban aratott egyetlen győzelmével bejutott a legjobb nyolc közé, a Galatasaray öt döntetlennel és egy vereséggel utolsó lett a csoportban.

Carragher hibája is szerepet játszott a Liverpool vereségében

A 2006-os mérkőzésnek túl nagy jelentősége már nem volt, azt a csoportkör utolsó fordulójában már úgy vívták, hogy a Liverpool első és a Galatasaray utolsó helye is biztos volt. A Liverpool tartalékosan állt ki a meccsre, Carragher csapatkapitányként a megszokott helyénél előrébb, védekező középpályásként játszott a felforgatott csapatban, s a Galatasaray harmadik góljánál ő maradt le a második hullámban érkező Szasa Ilicsről.